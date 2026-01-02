De YouTube al Mundial: la jugada de ViX con MrBeast para seducir a la generación Z

La Generación Z dedica 54% más tiempo —alrededor de 50 minutos adicionales— a consumir contenido en redes sociales, mientras que invierte 26% menos —44 minutos diarios menos— en formatos como las películas, de acuerdo con el estudio Tendencias de los medios digitales 2025, elaborado por la consultora Deloitte.

Ante este panorama, TelevisaUnivision evalúa una fórmula para contrarrestar la tendencia y captar nuevas audiencias. La compañía creó una alianza con influencers como MrBeast para impulsar la Copa de Creadores, una competencia que se realizará en el Estadio Banorte y cuyos partidos se transmitirán a través de la plataforma ViX.

La estrategia representa una nueva apuesta para capitalizar el Mundial de futbol mediante creadores de contenido, con el objetivo de atraer la atención de públicos más jóvenes, particularmente de la Generación Z.

Daniel Alegre, CEO de TelevisaUnivision, explicó que la compañía, apoyada en su experiencia para conectar con los aficionados al futbol —especialmente durante la temporada mundialista—, busca que esta iniciativa amplíe su alcance entre audiencias jóvenes y, al mismo tiempo, resulte atractiva para anunciantes interesados en otros segmentos de público.

“Estas iniciativas reflejan un resurgimiento de la creatividad y la innovación en nuestros equipos, aprovechando el impulso de nuestra renovada oferta de contenido y creando nuevas oportunidades de alto impacto para los anunciantes”, explicó el directivo en conferencia con analistas.

Creadores, streaming y nuevas audiencias

La apuesta de ViX no es un caso aislado. De acuerdo con la consultora Ampere Analysis, los servicios de streaming se están asociando cada vez más con influencers para crear contenidos dirigidos a audiencias jóvenes, e incluso para reforzar su vínculo con espectadores de mayor edad, quienes también han mostrado una recepción positiva hacia este tipo de programas.

“Cada vez los hábitos de consumo se diversifican y las redes sociales, como TikTok, entran en la dinámica de ver contenido en el living; las fronteras entre lo social y lo tradicional se desdibujan. Como resultado, están surgiendo nuevas colaboraciones entre distintos tipos de plataformas”, señala la consultora.

De cara al Mundial de futbol de 2026, se prevé que, por primera vez, el streaming sea el formato principal para ver los partidos del certamen, desplazando a la televisión tradicional como el medio dominante de consumo. Esta tendencia está respaldada por datos de Nielsen, que muestran que en lo que va del año el streaming lideró el consumo de entretenimiento con 44.8% de la cuota de audiencia, mientras que la televisión de paga y la abierta, en conjunto, alcanzaron 44.2%.

En este nuevo ecosistema, la capacidad de las plataformas para adaptarse a los hábitos de consumo de las audiencias más jóvenes será determinante para su relevancia y crecimiento. La combinación de eventos deportivos, creadores de contenido e innovación en formatos perfila una nueva etapa para el streaming, en la que el valor ya no radica únicamente en la exclusividad de los contenidos, sino en la conexión cultural con los usuarios.

De cara al Mundial de 2026, estrategias como la de ViX anticipan una transformación más profunda del entretenimiento, en la que las fronteras entre televisión, redes sociales y plataformas digitales continuarán diluyéndose.