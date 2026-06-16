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Prime Video nombra a Camila Misas como directora de contenidos para fortalecer su estrategia en México

Con la llegada de Misas, la plataforma busca ampliar su presencia en el país con mayores producciones que reflejen la diversidad cultural mexicana más allá de la Ciudad de México.
mar 16 junio 2026 09:01 AM
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Prime Video busca aumentar sus producciones en México
Prime Video busca ampliar la representación de las distintas regiones del país en sus producciones, con historias que reflejen la diversidad cultural y social del país más allá de la Ciudad de México. (Cortesía Prime Video)

Prime Video considera a México como uno de sus mercados estratégicos para impulsar producciones originales con vocación internacional. Para fortalecer esa apuesta, la compañía nombró a Camila Misas como directora de contenidos originales en México en Amazon MGM Studios, la división encargada del desarrollo de proyectos de entretenimiento.

El objetivo principal de Misas será profundizar la apuesta por las producciones mexicanas, a partir de la búsqueda de voces, géneros e historias locales con proyección global. Así como consolidar a Prime Video como el espacio donde los creadores nacionales decidan llevar sus proyectos audiovisuales.

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El perfil de Misas apunta a respaldar ese objetivo. A lo largo de más de dos décadas en la industria audiovisual latinoamericana, la ejecutiva participó en el desarrollo y supervisión de producciones que lograron combinar identidad local con alcance internacional, una capacidad que hoy resulta fundamental para una plataforma que busca encontrar historias mexicanas capaces de conectar con audiencias dentro y fuera del país.

Su trayectoria también le ha permitido construir una red de relaciones con productores, guionistas y creadores de contenido en la región, además de desarrollar proyectos en mercados como Colombia, México, Brasil, Chile y Argentina.

A ello se suma su experiencia previa en Amazon Studios, donde lideró títulos originales locales y coordinó estrategias de contenido para varios países de América Latina, un conocimiento que podría facilitar la identificación y consolidación de nuevas narrativas mexicanas con potencial global.

Para alcanzar esa meta, la directiva reveló que la plataforma ha intensificado las conversaciones con productoras y creadores nacionales, mientras que su cartera de proyectos en desarrollo registra uno de los niveles de actividad más altos de los últimos años, reflejando la apuesta estratégica de la compañía por el mercado mexicano.

Además, Misas adelantó que Prime Video busca ampliar la representación de las distintas regiones del país en sus producciones, con historias que reflejen la diversidad cultural y social del país más allá de la Ciudad de México, por lo que actualmente la plataforma cuenta con varias producciones en desarrollo fuera de la capital, en línea con su objetivo de explorar nuevas voces y escenarios dentro del mercado mexicano.

Desde 2023, Amazon Studios, comenzó a intensificar sus proyectos audiovisuales al producir 13 series a lo largo del año como parte de una inversión masiva de 300 millones de dólares que anunció la empresa en 2021 y que se mantuvo hasta 2024.

A esto se ha sumado la apuesta de migrar a México producciones que tenían contempladas para producirse en Estados Unidos. Esto sucedió con proyectos como la película ‘A millones de kilómetros’ y la serie ‘Cada minuto cuenta’.

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“Prime Video ya tiene una base sólida de historias mexicanas que han conectado con audiencias locales y globales. Mi prioridad es profundizar esa apuesta porque hay un México narrativo que aún no se ha explorado en plataformas globales y ahí es donde quiero ir”, aseguró a Expansión la directiva en una entrevista escrita.

La puesta de Prime Video por contenidos originales en México se enmarca en un contexto en donde las plataformas de streaming requieren de mayor contenido local, en idioma español y con potencial internacional para nutrir su oferta programática y ser más competitiva ante la entrada más jugadores a la industria.

México busca capitalizar esa demanda mediante una política de incentivos fiscales anunciada en febrero de este año para atraer producciones audiovisuales y proyectos de compañías como Prime Video. Sin embargo, la plataforma considera que aunque los estímulos representan una señal positiva por parte del gobierno, sus decisiones de inversión se guían principalmente por la calidad de las historias y la disponibilidad de talento creativo.

“México tiene ambas cosas en abundancia. Los incentivos son un complemento bienvenido, pero no son el punto de partida de nuestra estrategia”, aseguró la directiva en una respuesta escrita.

Con la llegada de Misas, Prime Video busca consolidar una estrategia que va más allá de incrementar el volumen de producciones locales. El desafío será identificar historias capaces de reflejar la diversidad cultural del país y, al mismo tiempo, conectar con audiencias internacionales en un mercado cada vez más competido.

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