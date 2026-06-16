El perfil de Misas apunta a respaldar ese objetivo. A lo largo de más de dos décadas en la industria audiovisual latinoamericana, la ejecutiva participó en el desarrollo y supervisión de producciones que lograron combinar identidad local con alcance internacional, una capacidad que hoy resulta fundamental para una plataforma que busca encontrar historias mexicanas capaces de conectar con audiencias dentro y fuera del país.

Su trayectoria también le ha permitido construir una red de relaciones con productores, guionistas y creadores de contenido en la región, además de desarrollar proyectos en mercados como Colombia, México, Brasil, Chile y Argentina.

A ello se suma su experiencia previa en Amazon Studios, donde lideró títulos originales locales y coordinó estrategias de contenido para varios países de América Latina, un conocimiento que podría facilitar la identificación y consolidación de nuevas narrativas mexicanas con potencial global.

Para alcanzar esa meta, la directiva reveló que la plataforma ha intensificado las conversaciones con productoras y creadores nacionales, mientras que su cartera de proyectos en desarrollo registra uno de los niveles de actividad más altos de los últimos años, reflejando la apuesta estratégica de la compañía por el mercado mexicano.

Además, Misas adelantó que Prime Video busca ampliar la representación de las distintas regiones del país en sus producciones, con historias que reflejen la diversidad cultural y social del país más allá de la Ciudad de México, por lo que actualmente la plataforma cuenta con varias producciones en desarrollo fuera de la capital, en línea con su objetivo de explorar nuevas voces y escenarios dentro del mercado mexicano.

Desde 2023, Amazon Studios, comenzó a intensificar sus proyectos audiovisuales al producir 13 series a lo largo del año como parte de una inversión masiva de 300 millones de dólares que anunció la empresa en 2021 y que se mantuvo hasta 2024.

A esto se ha sumado la apuesta de migrar a México producciones que tenían contempladas para producirse en Estados Unidos. Esto sucedió con proyectos como la película ‘A millones de kilómetros’ y la serie ‘Cada minuto cuenta’.