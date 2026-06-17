La presión por cumplir con el registro telefónico obligatorio ya no recae solo en los operadores de telecomunicaciones. A dos semanas de que venza el plazo para vincular una línea móvil con la identidad de su titular, algunos bancos han comenzado a enviar mensajes y notificaciones a los usuarios para que realicen el trámite antes del 30 de junio y así evitar la interrupción de servicios que hoy dependen de un número telefónico activo.
Santander es una de las entidades que ya envía correos electrónicos a sus clientes para alertarlos sobre los riesgos de no registrar su línea telefónica. En esos mensajes advierte que una suspensión del número impediría realizar operaciones financieras, mientras que completar la vinculación permitirá mantener el acceso a los canales digitales de la institución sin afectaciones.
Banorte también se sumó a los esfuerzos de difusión. A través de mensajes enviados a sus clientes, la institución financiera advierte que la vinculación permitirá mantener operativos los servicios bancarios, por lo que recomienda acudir a una sucursal de la compañía telefónica o realizar el proceso a través de los canales en línea de cada operador.
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La ofensiva informativa forma parte de una campaña informativa que desplegó la Asociación de Bancos de México en redes sociales y en medios de comunicación y correos electrónicos para acelerar el registro telefónico que está a 14 días de terminar su plazo.
Datos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) destacan que al 10 de junio, 58.3 millones de mexicanos han vinculado sus números telefónicos a su identidad, lo que implica que 102.7 millones de personas aún corren el riesgo de quedarse sin una línea activa el próximo 30 de junio debido a que la autoridad mantiene una postura de no emitir una prórroga.
Actualmente, los números telefónicos están asociados a servicios bancarios, plataformas de movilidad, aplicaciones de entrega a domicilio, comercio electrónico, servicios de streaming e incluso trámites gubernamentales. La suspensión de una línea, explicó, podría generar afectaciones tanto para los usuarios como para las empresas que utilizan esos canales para validar operaciones y comunicarse con sus clientes.
“Hoy se depende de la conectividad para acceder al banco, Whatsapp, el comercio electrónico, y si perdemos la línea perderíamos varios servicios que hoy ya son esenciales”, advirtió el especialista.
Aunque las personas cuyas líneas sean suspendidasa partir del 1 de julio podrían seguir accediendo a algunas aplicaciones mediante conexiones de wifi fijo, las limitaciones aparecerían al salir a la vía pública. Sin acceso a la red móvil, los usuarios dejarían de recibir códigos de verificación por SMS, alertas bancarias, recordatorios de pago, notificaciones de paquetería y otros mensajes indispensables para el funcionamiento cotidiano de múltiples plataformas.
El impacto potencial va más allá de la banca. Servicios de transporte privado y entrega de alimentos, por ejemplo, requieren una línea activa para coordinar viajes, validar cuentas y mantener comunicación entre usuarios, repartidores y conductores. Una desconexión masiva podría traducirse en menores transacciones y una menor actividad económica en segmentos que han ganado relevancia en los últimos años.
Expansión consultó a DiDi, Uber, Rappi e inDrive sobre los posibles efectos del registro telefónico y las acciones que emprenderán para informar a sus usuarios.
Hasta el cierre de esta edición, Uber no había respondido a la solicitud de comentarios. DiDi señaló que no tenía información para compartir sobre el tema. Por su parte, inDrive informó que prefería no emitir declaraciones por el momento, mientras que Rappi aseguró que, aunque considera encontrarse en una posición favorable frente a la medida, no realizaría comentarios adicionales al respecto.
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Riesgo para una industria que gana peso
La relevancia económica del ecosistema digital también se refleja en la recaudación fiscal. Datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) muestran que durante el año pasado ingresaron 1,897 millones de pesos por concepto de impuestos provenientes de plataformas tecnológicas, un crecimiento interanual de 8.8%.
Desde 2020, cuando comenzó a gravarse formalmente a este sector, la recaudación asociada a plataformas digitales se ha triplicado, reflejando el creciente peso que tienen estas actividades en la economía nacional.
Ante este escenario, Farca considera que las autoridades regulatorias deben reforzar sus esfuerzos de comunicación para despejar las dudas que aún mantienen alejados a millones de usuarios del proceso de registro.
“Hasta ahora el mayor reto del registro es la desconfianza de los usuarios que no saben qué pasará o quién se quedará con su información y sus datos biométricos y ahí la autoridad debe explicar esos temas”, dijo el director de Investigación del Centro México Digital.
A dos semanas de que concluya el plazo para la vinculación de líneas, el registro telefónico se perfila ya no solo como una prueba para las empresas de telecomunicaciones, sino también para el ecosistema digital que buscarán evitar que millones de usuarios queden excluidos de herramientas que se han vuelto esenciales para su vida cotidiana.
Con información de Luz Elena Marcos y Selene Ramírez.