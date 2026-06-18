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Las fallas de ViX durante las transmisiones del Mundial generan 36 quejas ante Profeco

La streaming de TelevisaUnivision volvió a registrar fallas en el partido de Colombia vs Uzbekistán, por lo que Profeco recibió quejas y contactó a la empresa para saber las causas de las fallas.
jue 18 junio 2026 12:34 PM
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Profeco 'saca tarjeta amarilla' a ViX por fallas en la transmisión del Mundial 2026, pero apenas hay 36 quejas
Durante la transmisión del partido entre Colombia y Uzbekistán, los usuarios volvieron a reportar fallas recurrentes en el servicio. (NurPhoto/NurPhoto via Getty Images)

Las transmisiones de los partidos del Mundial se han convertido en el talón de Aquiles de TelevisaUnivision. ViX, la plataforma que posee la exclusividad para transmitir los 104 encuentros de la justa deportiva, ha registrado fallas constantes que derivaron en 36 quejas de consumidores ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

La dependencia informó que estableció contacto con ViX para conocer las causas de las interrupciones en el servicio, aunque no ofreció mayores detalles. No obstante, reveló que, hasta las 8:00 horas de este jueves, había recibido 36 correos electrónicos de usuarios que buscaban presentar una queja contra la plataforma de streaming.

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Error de Vix en el partido Colombia vs. Uzbekistán

Durante la transmisión del partido entre Colombia y Uzbekistán, los usuarios volvieron a reportar fallas recurrentes en el servicio. ViX reconoció los problemas y aseguró que las afectaciones se concentraron entre los suscriptores que acceden a la plataforma a través de Prime Video. Según la empresa, las interrupciones se debieron a fallas en la plataforma de Amazon, las cuales fueron solucionadas rápidamente por su equipo técnico.

Sin embargo, numerosos usuarios continuaron reportando incidencias incluso después del anuncio. Es por ello que Profeco vía X pidió a los consumidores que tuvieron problemas con la plataforma de TelevisaUnivision presentar quejas formales.

Por primera vez, gran parte de la experiencia del Mundial fue trasladada hacia plataformas de streaming y aplicaciones deportivas vinculadas a las televisoras tradicionales. La apuesta responde a una transformación acelerada de los hábitos de consumo, donde cada vez más espectadores prefieren seguir los eventos deportivos desde teléfonos móviles, televisores conectados y dispositivos digitales.

Fallas previas

Esta no fue la primera vez que la plataforma presentó fallas. Durante las primeras horas del torneo, las redes sociales se llenaron de reportes de usuarios que denunciaban dificultades para acceder a ViX, interrupciones en la transmisión y mensajes relacionados con fallas en los servidores.

TelevisaUnivision reconoció en ese momento, mediante una tarjeta informativa difundida en su cuenta oficial de X, que enfrentó problemas técnicos durante la transmisión, aunque aseguró haberlos corregido posteriormente.

Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y especialista en telecomunicaciones, anteriormente comentó a Expansión que los usuarios que contrataron servicios premium y no recibieron la calidad prometida presentarían reclamaciones ante la Profeco.

Pero más allá de eventuales controversias individuales, el episodio representa una advertencia para toda la industria. A medida que los eventos deportivos migran hacia entornos digitales, las empresas ya no compiten únicamente por derechos de transmisión o calidad de imagen, sino por su capacidad para garantizar estabilidad operativa en momentos de máxima audiencia.

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Telecomunicaciones

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