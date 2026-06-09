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Mundial 2026: dónde ver todos los partidos de la selección mexicana y cuánto cuesta ver el torneo completo

Aunque la televisión abierta mantendrá algunos encuentros clave, gran parte de la Copa del Mundo estará concentrada en una sola plataforma digital con derechos exclusivos para México.
mar 09 junio 2026 02:57 PM
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La buena noticia para los aficionados del Tricolor es que todos los partidos de la selección serán transmitidos por televisión abierta en México. (X: @miseleccionmx)

Durante años, seguir a la selección mexicana o a las principales ligas de futbol era tan sencillo como encender la televisión. Hoy el panorama es distinto. Entre plataformas de streaming, derechos exclusivos y transmisiones fragmentadas, ver un torneo completo puede implicar más de una suscripción.

Con el Mundial 2026 a punto de comenzar, muchos aficionados buscan resolver una duda práctica: qué partidos podrán ver gratis y qué opciones existen para seguir toda la Copa del Mundo sin perderse ningún encuentro.

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¿Qué partidos de México irán por televisión abierta?

La buena noticia para los aficionados del Tricolor es que todos los partidos de la selección serán transmitidos por televisión abierta en México.

Eso incluye los tres encuentros de la fase de grupos y cualquier partido de eliminación directa que dispute el equipo nacional en caso de avanzar de ronda.

Dentro de la fase inicial, los partidos confirmados para televisión abierta son:

- México vs. Sudáfrica: 11 de junio - 13:00 horas
- México vs. República de Corea: 18 de junio - 19:00 horas
- México vs. Chequia: 24 de junio - 19:00 horas

¿En qué canales se podrán ver los partidos?

Los derechos de transmisión del Mundial 2026 en televisión abierta pertenecen a TV Azteca y TelevisaUnivision.

Por parte de TV Azteca, los encuentros estarán disponibles en estos canales:

- Azteca Uno
- Azteca 7

Mientras tanto, Televisa distribuirá sus transmisiones a través de los siguientes:

- Canal 5
- Canal 9
- Las Estrellas

Ambas cadenas también desplegarán coberturas especiales, programas de análisis y seguimiento diario del torneo.

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¿Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026?

Quienes busquen seguir absolutamente todos los encuentros deberán recurrir al streaming.

ViX Premium posee los derechos exclusivos para transmitir los 104 partidos del Mundial en México.

Gracias a ello, la plataforma se convierte en la única opción para ver todos los juegos de la fase de grupos, las rondas eliminatorias completas y los encuentros que no formen parte de la programación de televisión abierta.

¿Cuánto cuesta ver el Mundial completo?

Al momento de la publicación de este artículo, ViX Premium tiene un costo mensual de 149 pesos en México, pero a esto debe sumarse 889 pesos para obtener el pase del Mundial 2026.

Considerando que el Mundial se disputará del 11 de junio al 19 de julio, un aficionado podría seguir todo el torneo con una mensualidad de 1,038 pesos.

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¿Habrá partidos gratis por internet?

Además de la televisión abierta, existen algunas alternativas digitales gratuitas.

Televisa anunció que transmitirá sin costo el partido inaugural entre México y Sudáfrica a través de su canal oficial de YouTube.

Por otra parte, YouTube alcanzó un acuerdo con FIFA para mostrar gratis los primeros 10 minutos de cada partido mediante el canal oficial del organismo.

Aun así, ninguna de esas opciones sustituye la transmisión completa de los encuentros.

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Para buena parte de los aficionados, la respuesta es sencilla: seguir únicamente a la Selección Mexicana no requerirá contratar ningún servicio adicional, ya que todos sus partidos estarán disponibles en televisión abierta.

La situación cambia para quienes quieran acompañar el torneo de principio a fin. En ese caso, la única alternativa para acceder a los 104 encuentros será ViX Premium, una muestra más de cómo el consumo del futbol ha migrado gradualmente de la televisión tradicional hacia las plataformas digitales.

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Mundial de Futbol 2026

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