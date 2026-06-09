¿Qué partidos de México irán por televisión abierta?

La buena noticia para los aficionados del Tricolor es que todos los partidos de la selección serán transmitidos por televisión abierta en México.

Eso incluye los tres encuentros de la fase de grupos y cualquier partido de eliminación directa que dispute el equipo nacional en caso de avanzar de ronda.

Dentro de la fase inicial, los partidos confirmados para televisión abierta son:

- México vs. Sudáfrica: 11 de junio - 13:00 horas

- México vs. República de Corea: 18 de junio - 19:00 horas

- México vs. Chequia: 24 de junio - 19:00 horas

¿En qué canales se podrán ver los partidos?

Los derechos de transmisión del Mundial 2026 en televisión abierta pertenecen a TV Azteca y TelevisaUnivision.

Por parte de TV Azteca, los encuentros estarán disponibles en estos canales:

- Azteca Uno

- Azteca 7

Mientras tanto, Televisa distribuirá sus transmisiones a través de los siguientes:

- Canal 5

- Canal 9

- Las Estrellas

Ambas cadenas también desplegarán coberturas especiales, programas de análisis y seguimiento diario del torneo.

¿Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026?

Quienes busquen seguir absolutamente todos los encuentros deberán recurrir al streaming.

ViX Premium posee los derechos exclusivos para transmitir los 104 partidos del Mundial en México.

Gracias a ello, la plataforma se convierte en la única opción para ver todos los juegos de la fase de grupos, las rondas eliminatorias completas y los encuentros que no formen parte de la programación de televisión abierta.

¿Cuánto cuesta ver el Mundial completo?

Al momento de la publicación de este artículo, ViX Premium tiene un costo mensual de 149 pesos en México, pero a esto debe sumarse 889 pesos para obtener el pase del Mundial 2026.

Considerando que el Mundial se disputará del 11 de junio al 19 de julio, un aficionado podría seguir todo el torneo con una mensualidad de 1,038 pesos.