El avance en el registro de las líneas de pospago de AT&T se explica porque la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó un criterio que permite a los operadores registrar estas líneas utilizando la información que ya poseen en sus bases de datos, sin necesidad de solicitar nuevamente el consentimiento de los usuarios. La medida generó controversia entre diversos sectores de la población debido a las implicaciones que podría tener en materia de privacidad.

Sobre este criterio, el directivo explicó que los clientes de pospago ya habían acreditado su identidad ante las compañías telefónicas al momento de contratar sus planes, por lo que no fue necesario que realizaran nuevamente el proceso de vinculación de sus líneas. En ese sentido, señaló que los operadores pudieron utilizar la información previamente proporcionada por los usuarios para completar el registro.

Sin embargo, el panorama es muy distinto en el segmento de prepago, donde el avance en el registro es significativamente menor y donde, históricamente, ha existido un menor nivel de identificación de los usuarios.

El directivo de AT&T aseguró que la compañía tiene vinculadas 4.1 millones de líneas de prepago, implicando el 24.4% del total del segmento que al primer trimestre se ubicó en 16.8 millones.

Según datos de la autoridad regulatoria al 13 de junio, 60.6 millones de personas habían completado la vinculación de sus líneas telefónicas. Esto representa apenas el 37.6% del universo estimado, por lo que aún permanecen pendientes 100.4 millones de números.

Para Contreras la baja proporción de registro telefónico se debe a la desinformación que se ha generado alrededor de la política, especialmente en materia de protección de datos. Pero aseguró que las empresas de telefonía únicamente asocian las líneas telefónicas a usuarios plenamente identificados y tienen prohibido conservar datos biométricos o copia de fotografías o identificaciones con motivo del proceso de vinculación.

“No es un proceso que tenga el propósito de recabar datos, sino solo de asociar líneas a sus titulares para evitar que haya líneas anónimas”, aseguró el directivo en conferencia de prensa.

A medida que se acerca la fecha límite del 30 de junio, el regulador mantiene la incertidumbre sobre una eventual prórroga de 120 días para completar el registro telefónico obligatorio. De no hacerlo, abre la posibilidad de que millones de líneas móviles no registradas sean suspendidas a partir de esa fecha.

Sin embargo, Gabriel Contreras se mostró confiado en que los usuarios acudirán a los Centros de Atención para completar la vinculación de sus líneas y evitar afectaciones masivas en la conectividad.

Sobre los amparos promovidos por algunos usuarios para proteger sus líneas de las disposiciones del registro, dijo que la compañía no ha recibido notificaciones ni tiene conocimiento formal de recursos legales de este tipo.

Con apenas unos días por delante antes de que concluya el plazo establecido por la autoridad, el principal desafío para operadores y regulador será acelerar el registro de las líneas de prepago, donde se concentra la mayor parte de los usuarios pendientes de vinculación.

De mantenerse la tendencia actual, millones de personas podrían enfrentar la suspensión de sus servicios móviles a partir del 30 de junio, en una de las mayores pruebas para la implementación de esta nueva política de identificación telefónica.