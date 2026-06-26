LEGO se sube al Mundial y convierte al Zócalo en su mayor escaparate en México
La compañía instaló su activación más grande en México durante el FIFA Fan Festival del Zócalo para acercar la marca a millones de personas y convertir el Mundial en una puerta de entrada para nuevos consumidores.
El Zócalo de Ciudad de México es más que un punto de encuentro en el que miles de aficionados se reúnen para ver los partidos del Mundial 2026. Entre pantallas gigantes, celebraciones y actividades alrededor del torneo, LEGO instaló una activación que sirve como escaparate para acercarse a consumidores que quizá nunca han comprado uno de sus sets, pero que vivirán el ambiente mundialista.
Brenda Quevedo, directora de Marketing de LEGO para Latinoamérica, explica que más que impulsar una colección inspirada en el fútbol, la empresa quiere aprovechar uno de los eventos de mayor convocatoria para reforzar el vínculo entre la marca y nuevas generaciones de consumidores.
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"Vamos a participar durante los 39 días de la celebración. Es la activación más grande que hemos tenido por el nivel de escala de personas que van a poder interactuar con nuestra marca", declara la directiva.
La estrategia da un giro a la manera en que LEGO construye su relación con los consumidores, ya que durante años el principal punto de contacto fueron las tiendas especializadas o los espacios dentro de cadenas departamentales, ahora el objetivo consiste en llevar la experiencia LEGO a escenarios donde se reúnen millones de personas, aprovechando el poder de convocatoria del Mundial.
Durante el FIFA Fan Festival en el Zócalo, la compañía desarrolla actividades de construcción, dinámicas interactivas y experiencias relacionadas con el fútbol. Los visitantes podrán construir versiones del trofeo de la Copa del Mundo, personalizar accesorios inspirados en el deporte y participar en distintas actividades diseñadas para acercar la experiencia de juego a personas de todas las edades.
Para la empresa, el fútbol representa una plataforma que trasciende el deporte. La marca considera que el Mundial ofrece una oportunidad para conectar con familias completas y demostrar que el juego también puede vivirse fuera de casa.
La activación forma parte del lanzamiento de una nueva colección desarrollada junto con la FIFA, integrada por 11 productos inspirados en el torneo. El portafolio incluye reproducciones del trofeo oficial, estadios, balones y sets relacionados con algunas de las principales figuras del fútbol internacional, además de propuestas orientadas tanto a niños como a coleccionistas adultos.
"Queremos que las personas entren a jugar. Que vivan la experiencia de la marca y que descubran que construir también puede formar parte de la celebración del futbol", dice Brenda Quevedo.
Esta estrategia ya fue probada por la empresa. En su último estado financiero detalla que la colaboración con la Fórmula 1 atrajo a nuevos consumidores cuando los primeros productos llegaron al mercado en 2025, que se acompañaron con actividades en más de veinte Grandes Premios.
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Del Mundial a las franquicias
La colección representa una parte de la estrategia. La compañía busca que el Mundial funcione como un punto de entrada hacia un ecosistema que hoy rebasa la construcción con bloques e incorpora videojuegos, plataformas digitales, colaboraciones con otras marcas y experiencias inmersivas.
En los últimos años, LEGO ha fortalecido alianzas con franquicias como Fortnite, Minecraft y Pokémon, además de colaboraciones con Nike y Fórmula 1, una estrategia con la que amplía su presencia hacia distintas comunidades de consumidores sin abandonar el juego como elemento central.
En 2025, la compañía lanzó su catálogo más extenso, con más de 860 productos, de los cuales aproximadamente la mitad eran nuevos. Entre los temas más populares se encuentran las colecciones City, Star Wars Icons y Botanicals, de acuerdo con la información de su reporte financiero.
En sus resultados anuales, la empresa registró un crecimiento de 12% en sus ingresos, que ascendieron a 83,500 millones de coronas danesas, impulsados por la fortaleza de la marca y la demanda de nuevas experiencias de juego. Al mismo tiempo, las ventas al consumidor aumentaron 16%, de acuerdo con su estado financiero.
Más allá del desempeño comercial que puedan registrar los sets inspirados en el Mundial, el objetivo consiste en fortalecer el vínculo emocional con los consumidores. La compañía confía en que quienes interactúen con la marca durante el torneo continúen formando parte de su comunidad una vez concluida la competencia.
"Queremos conectar con las personas donde ellas ya están. El juego puede ocurrir en muchos espacios distintos y nosotros queremos formar parte de esas experiencias", señala Quevedo.