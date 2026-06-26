LEGO se sube al Mundial y convierte al Zócalo en su mayor escaparate en México

"Vamos a participar durante los 39 días de la celebración. Es la activación más grande que hemos tenido por el nivel de escala de personas que van a poder interactuar con nuestra marca", declara la directiva.

La estrategia da un giro a la manera en que LEGO construye su relación con los consumidores, ya que durante años el principal punto de contacto fueron las tiendas especializadas o los espacios dentro de cadenas departamentales, ahora el objetivo consiste en llevar la experiencia LEGO a escenarios donde se reúnen millones de personas, aprovechando el poder de convocatoria del Mundial.

Durante el FIFA Fan Festival en el Zócalo, la compañía desarrolla actividades de construcción, dinámicas interactivas y experiencias relacionadas con el fútbol. Los visitantes podrán construir versiones del trofeo de la Copa del Mundo, personalizar accesorios inspirados en el deporte y participar en distintas actividades diseñadas para acercar la experiencia de juego a personas de todas las edades.

Para la empresa, el fútbol representa una plataforma que trasciende el deporte. La marca considera que el Mundial ofrece una oportunidad para conectar con familias completas y demostrar que el juego también puede vivirse fuera de casa.

La activación forma parte del lanzamiento de una nueva colección desarrollada junto con la FIFA, integrada por 11 productos inspirados en el torneo. El portafolio incluye reproducciones del trofeo oficial, estadios, balones y sets relacionados con algunas de las principales figuras del fútbol internacional, además de propuestas orientadas tanto a niños como a coleccionistas adultos.

"Queremos que las personas entren a jugar. Que vivan la experiencia de la marca y que descubran que construir también puede formar parte de la celebración del futbol", dice Brenda Quevedo.

Esta estrategia ya fue probada por la empresa. En su último estado financiero detalla que la colaboración con la Fórmula 1 atrajo a nuevos consumidores cuando los primeros productos llegaron al mercado en 2025, que se acompañaron con actividades en más de veinte Grandes Premios.