Sener desconoce a Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, y niega nombramiento

En ese mismo vídeo se informó que Juan Carlos Carpio, quien era director de finanzas de la petrolera, asumiría la dirección general; mientras que Padilla se incorporaría al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) como director general.

Para el 3 de junio, el INEEL emitió un comunicado en el que se informó que Rodríguez Padilla asumió su cargo como director general para “sumar esfuerzos al instituto y desarrollar proyectos importantes”.

“Asumo con honor y responsabilidad, la dirección general del INEEL. Estoy convencido de que el INEEL tiene mucho que aportar a estos grandes objetivos nacionales. Por ello impulsaremos el trabajo colaborativo con universidades, centros de investigación, organismos públicos, empresas y socios estratégicos, fortaleciendo los vínculos que permitan transformar el conocimiento en soluciones concretas para México”, aseguró el funcionario durante su evento de nombramiento.

Incluso, apenas este 24 de junio –desde las cuentas institucionales– se publicaron fotografías por el décimo aniversario del INEEL, cuya celebración fue encabezada por Víctor Rodríguez.

Sin embargo, este viernes, tras darse a conocer los hechos de violencia familiar del directivo, la Sener publicó una tarjeta informativa en la que niega que Rodríguez haya asumido el cargo.

“Se informa que el exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, si bien se había comunicado que se incorporaría al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), tras su salida de Petróleos Mexicanos, dicha incorporación nunca se formalizó”, expone el comunicado.

“En consecuencia, Víctor Rodríguez Padilla no ocupa actualmente ningún cargo como servidor público y tras los recientes acontecimientos, hechos del conocimiento público, no se contempla formalizarla”, aseguró la Sener.

Al revisar las plataformas de Nómina Transparente, no se tiene registro del directivo como parte del Instituto, solo hay registro de su cargo en Pemex con un sueldo neto mensual de poco más de 134,000 pesos mensuales.

El organigrama del INEEL tampoco muestra al exfuncionario, pero sí es posible encontrar su correo electrónico de la dependencia.