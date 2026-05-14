Sheinbaum presentó a Carpio como un perfil con experiencia técnica y financiera dentro de la propia estructura de Pemex, en un contexto en el que la administración federal ha insistido en reforzar la disciplina financiera y la eficiencia operativa de la petrolera.

El nombramiento también marca la salida de Víctor Rodríguez, quien había asumido la dirección general en el arranque del nuevo gobierno federal. Sin embargo, la presidenta explicó que su incorporación al gabinete respondió a un acuerdo previo desde el inicio de la administración.

Según la titular del Ejecutivo, cuando asumió la Presidencia e invitó a Rodríguez a integrarse a su equipo, él no tenía la intención de dejar sus actividades académicas en la UNAM. Aun así, aceptó incorporarse al gabinete, pero con el compromiso de permanecer únicamente un año y medio al frente de Pemex.

“Entonces hoy les quiero anunciar que Víctor deja la dirección de Pemex porque es el compromiso que yo hice con él. Ha hecho un trabajo sobresaliente”, explicó Sheinbaum.

La mandataria recalcó que la salida del funcionario no responde a un conflicto o ruptura interna, sino a un relevo previamente pactado dentro de su equipo de trabajo.

No obstante, el ahora exdirector de Pemex no regresará a la UNAM, como se había anticipado en un inicio, sino que asumirá la dirección del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), donde continuará su trayectoria en el sector energético.