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Víctor Rodríguez deja Pemex; Juan Carlos Carpio tomará la dirección general

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció en X que Juan Carlos Carpio, actual director de Finanzas de Pemex, asumirá la dirección general de la petrolera en sustitución de Víctor Rodríguez.
jue 14 mayo 2026 07:25 PM
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Juan Carlos Carpio, actual director corporativo de Finanzas de la petrolera, asumirá la dirección general de Pemex. (Cortesía de X @Claudiashein)

La presidenta de Claudia Sheinbaum anunció un nuevo relevo en la dirección general de Pemex. A través de un video publicado en su cuenta de X, informó que Juan Carlos Carpio, actual director corporativo de Finanzas de la petrolera, asumirá la dirección general de la empresa en sustitución de Víctor Rodríguez.

El movimiento ocurre en uno de los momentos más complejos para Pemex. La compañía enfrenta presiones financieras derivadas de su elevado nivel de deuda, rezagos en pagos a proveedores y la necesidad de estabilizar su producción de crudo, mientras el gobierno federal impulsa una estrategia para fortalecer a la empresa estatal y reducir su dependencia financiera.

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Sheinbaum presentó a Carpio como un perfil con experiencia técnica y financiera dentro de la propia estructura de Pemex, en un contexto en el que la administración federal ha insistido en reforzar la disciplina financiera y la eficiencia operativa de la petrolera.

El nombramiento también marca la salida de Víctor Rodríguez, quien había asumido la dirección general en el arranque del nuevo gobierno federal. Sin embargo, la presidenta explicó que su incorporación al gabinete respondió a un acuerdo previo desde el inicio de la administración.

Según la titular del Ejecutivo, cuando asumió la Presidencia e invitó a Rodríguez a integrarse a su equipo, él no tenía la intención de dejar sus actividades académicas en la UNAM. Aun así, aceptó incorporarse al gabinete, pero con el compromiso de permanecer únicamente un año y medio al frente de Pemex.

“Entonces hoy les quiero anunciar que Víctor deja la dirección de Pemex porque es el compromiso que yo hice con él. Ha hecho un trabajo sobresaliente”, explicó Sheinbaum.

La mandataria recalcó que la salida del funcionario no responde a un conflicto o ruptura interna, sino a un relevo previamente pactado dentro de su equipo de trabajo.

No obstante, el ahora exdirector de Pemex no regresará a la UNAM, como se había anticipado en un inicio, sino que asumirá la dirección del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), donde continuará su trayectoria en el sector energético.

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Presiones operativas y financieras en el trasfondo del relevo

La salida del funcionario se da en medio de una crisis en la petrolera que se agudizó a inicios del año a causa de derrames petroleros en las costas del Golfo de México, los cuales, de acuerdo con versiones difundidas en ese periodo, habrían sido ocultados durante semanas al propio directivo. Incluso, una vez que tuvo conocimiento de los incidentes, la información le habría sido restringida, lo que lo llevó a solicitarla formalmente mediante oficios a las áreas responsables.

A ello se suman múltiples accidentes e incendios registrados en instalaciones de Pemex, que han derivado en pérdidas humanas. El caso más reciente ocurrió el pasado lunes, cuando una explosión en la planta Hidros 2 de la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca, dejó a seis trabajadores afectados y el fallecimiento posterior de uno de ellos.

En el frente financiero, la presión también se intensificó. La calificadora S&P Global Ratings modificó la perspectiva de calificación crediticia de Pemex de estable a negativa, luego de casi cuatro años sin cambios en su evaluación.

Tras el ajuste en la perspectiva soberana de México, la agencia señaló que Pemex enfrenta una situación altamente especulativa. “El esperado apoyo fiscal sustancial y continuo a Pemex y CFE podría seguir agravando la rigidez fiscal de México. Su estructura de capital es insostenible, dada su escasa liquidez y su elevado apalancamiento”, indicó S&P Global Ratings.

En este contexto, la llegada de Carpio a la dirección general de Pemex representa un giro hacia un perfil más enfocado en la gestión financiera, en un momento en que la petrolera busca estabilizar su operación, ordenar su deuda y mantener su papel como eje de la política energética del país.

Víctor Rodríguez Padilla deja a Pemex con una deuda financiera que alcanza los 79,000 millones de dólares, una disminución de 7.8% respecto a los 85,200 millones de dólares registrados al cierre de 2025, su nivel más bajo desde 2014.

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