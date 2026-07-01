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De nicho a fenómeno global, el anime impulsa el 30% de las ventas de juguetes para adultos en el mundo

Impulsadas por el streaming, las convenciones y el comercio electrónico, las franquicias japonesas ganan nuevos consumidores en México y se consolidan como un negocio de consumo masivo con altas tasas de crecimiento.
mié 01 julio 2026 05:40 PM
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El anime conquista México: cómo se convirtió en un gran negocio que no es solo para geeks
One Piece es una de las franquicias que maneja Bandai NAMCO México que tienen series, mangas y una diversidad de productos de colección. (Foto: Bandai NAMCO México/Facebook)

El anime ya no es solo para coleccionistas y fanáticos especializados. La industria avanza hacia la masificación con un empuje que llega por el streaming, convenciones, el coleccionismo y una creciente presencia en televisión, cine y comercio electrónico, por lo que las franquicias evolucionan hacia una industria de consumo masivo que amplía su alcance en nuevos consumidores en México.

César Muratalla, director comercial de Bandai Namco México , el cambio responde a una transformación en la forma en que los consumidores se relacionan con las franquicias japonesas, las cuales dejaron de depender exclusivamente de la nostalgia para construir comunidades activas que consumen contenido, productos y experiencias durante todo el año.

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“El mercado a nivel mundial crece mucho en un tipo de categoría. Recientemente veía un estudio que hicimos que revela que el 30% del total de juguetes que se venden a nivel mundial viene de la categoría Kidult, y dentro de esta categoría lo que impulsa el contenido es justamente el anime”, explicó Muratalla.

Esta transformación del mercado mexicano se presenta después de décadas en las que el anime ocupó espacios limitados dentro de la programación televisiva. Aunque personajes como los Caballeros del Zodiaco o Dragon Ball lograron una fuerte conexión con las audiencias mexicanas desde los años ochenta y noventa, durante varios años este contenido permaneció asociado a grupos específicos de consumidores.

Ahora el escenario es distinto. El directivo asegura que los crecimientos registrados por la industria durante los últimos años reflejan que el interés por el anime alcanzó a nuevas generaciones y perfiles de consumidores. “Los crecimientos en los últimos cuatro años de la industria del ánime son de más del 30% y se espera que de aquí a 2030 crezca otro 10% o 15%”, declara.

Parte de este crecimiento se relaciona con la expansión de las plataformas de distribución. Mientras que hace algunos años encontrar anime requería acudir a canales especializados o a comunidades de seguidores, actualmente el contenido ocupa posiciones relevantes dentro de las plataformas más populares de streaming.

“Las nuevas plataformas de OTT (Over-The-Top ) también lo han entendido. Al principio tenían anime en su catálogo, sin embargo, nunca lo promocionaban porque pensaban que no era necesario. Cuando se empezaron a dar cuenta que el contenido de anime ocupaba los primeros lugares entre lo más visto, empezaron a tomarle más importancia”, decara.

El fenómeno también se refleja en el desempeño de franquicias que hace apenas algunos años parecían dirigidas únicamente a grupos reducidos de consumidores. Uno de los casos que Bandai Namco utiliza como referencia es Gundam, una de las propiedades intelectuales más importantes de la compañía.

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“Lo lanzamos hace cuatro años pensando que iba a suceder algo pequeño, que lo teníamos que ir construyendo poco a poco y nos sorprendió. Nos ha rebasado y hoy está en la boca de todos los coleccionistas, en los kidults e incluso en los retailers”, comentó Muratalla.

El directivo comparte que la consolidación de estas marcas no depende únicamente de la venta de figuras o artículos coleccionables. La estrategia incluye una combinación de contenidos, licencias, presencia en medios, estrenos cinematográficos y experiencias presenciales que buscan mantener el vínculo con los seguidores.

“Tenemos muchos contactos con las televisoras, entonces vamos protegiendo todo el contenido con lanzarlo en televisiones nacionales, televisión abierta, televisión de paga, OTT e incluso cines. Hemos lanzado películas de cine en México y Latinoamérica”, detalló.

La expansión también se observa en categorías que durante años parecían haber quedado atrás. Tamagotchi, por ejemplo, vive una nueva etapa de crecimiento respaldada por consumidores que recuerdan el fenómeno de los años noventa y por nuevas generaciones atraídas por la estética kawaii asociada a la cultura japonesa. “Nos estamos saliendo del device para posicionar los personajes. Estamos sacando ropa, accesorios y papelería. Realmente la gente lo está recibiendo muy bien”, dijo.

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La conexión con el fan

Además del contenido y los productos, la industria encontró en los eventos una herramienta para fortalecer la relación con las comunidades de seguidores. Convenciones como La Mole o CCXP reúnen cada vez a más asistentes interesados en anime, cosplay, coleccionismo y cultura pop japonesa, mientras que empresas como Bandai Namco desarrollan encuentros propios para acercarse a consumidores y socios comerciales.

“Lo que se trata es que vivan nuestras marcas, que nosotros tracemos el camino de los siguientes años de cómo queremos que el mercado se vaya conduciendo”, señaló Muratalla al referirse a los eventos organizados por la compañía.

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Esta conexión entre fanáticos y franquicias da un empuje al sector, que alcanzará un valor de 41.700 millones de dólares en 2026 y llegará a 77,200 millones de dólares en 2033, proyecta Grand View Research.

La respuesta del público también se refleja en categorías como los gashapon, las tradicionales máquinas japonesas de cápsulas coleccionables que comenzaron a expandirse en México durante los últimos dos años. “Empezamos con una prueba pequeña en centros comerciales y cines, y ahora no nos dábamos abasto. Empezamos a traer más máquinas porque la recepción de la gente ha sido espectacular”, comenta el directivo.

Marcar tendencias hacia 2030

Bandai Namco busca participar de forma más activa en la construcción de las próximas tendencias de consumo alrededor del anime y la cultura pop japonesa. “No somos un equipo que sigue las tendencias. Lo que intentamos lograr es que nosotros vayamos trazando las tendencias”, afirmó Muratalla.

La compañía trabaja en una estrategia de largo plazo que contempla nuevas franquicias, experiencias y categorías para fortalecer la presencia del anime en México y América Latina durante los próximos años. “Tenemos ya un plan para 2030. Ya estamos sentando los cimientos para trazar las tendencias de los siguientes diez años en cuanto a la cultura pop”, adelantó.

Entre los segmentos con mayor potencial, la empresa identifica oportunidades en géneros como los mechas, el universo de Gundam, las producciones vinculadas con Godzilla y el tokusatsu, categorías que buscan ganar una presencia más amplia dentro de las audiencias latinoamericanas.

En México, Bandai Namco distribuye sus productos a través de autoservicios, tiendas departamentales, especializadas, comercios independientes y plataformas de comercio electrónico. Mientras las categorías de niños y preescolar concentran los mayores volúmenes de venta, las líneas enfocadas en consumidores adultos, como coleccionables y figuras de anime, destacan por sus tasas de crecimiento, apoyadas por una mayor adopción de la cultura pop japonesa entre los consumidores.

“En el ciclo de vida del anime en México y en Latinoamérica lo veo que apenas está subiendo, apenas está en crecimiento y hay muchísimo más por venir”, declara Muratalla.

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