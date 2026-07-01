El anime conquista México: cómo se convirtió en un gran negocio que no es solo para geeks

“El mercado a nivel mundial crece mucho en un tipo de categoría. Recientemente veía un estudio que hicimos que revela que el 30% del total de juguetes que se venden a nivel mundial viene de la categoría Kidult, y dentro de esta categoría lo que impulsa el contenido es justamente el anime”, explicó Muratalla.

Esta transformación del mercado mexicano se presenta después de décadas en las que el anime ocupó espacios limitados dentro de la programación televisiva. Aunque personajes como los Caballeros del Zodiaco o Dragon Ball lograron una fuerte conexión con las audiencias mexicanas desde los años ochenta y noventa, durante varios años este contenido permaneció asociado a grupos específicos de consumidores.

Ahora el escenario es distinto. El directivo asegura que los crecimientos registrados por la industria durante los últimos años reflejan que el interés por el anime alcanzó a nuevas generaciones y perfiles de consumidores. “Los crecimientos en los últimos cuatro años de la industria del ánime son de más del 30% y se espera que de aquí a 2030 crezca otro 10% o 15%”, declara.

Parte de este crecimiento se relaciona con la expansión de las plataformas de distribución. Mientras que hace algunos años encontrar anime requería acudir a canales especializados o a comunidades de seguidores, actualmente el contenido ocupa posiciones relevantes dentro de las plataformas más populares de streaming.

“Las nuevas plataformas de OTT (Over-The-Top ) también lo han entendido. Al principio tenían anime en su catálogo, sin embargo, nunca lo promocionaban porque pensaban que no era necesario. Cuando se empezaron a dar cuenta que el contenido de anime ocupaba los primeros lugares entre lo más visto, empezaron a tomarle más importancia”, decara.

El fenómeno también se refleja en el desempeño de franquicias que hace apenas algunos años parecían dirigidas únicamente a grupos reducidos de consumidores. Uno de los casos que Bandai Namco utiliza como referencia es Gundam, una de las propiedades intelectuales más importantes de la compañía.