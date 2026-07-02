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El gasto en telefonía móvil cae 3% y presiona la inversión en nuevas redes

El mayor consumo de datos y la competencia de los operadores móviles virtuales reducen los márgenes de Telcel y AT&T para financiar la modernización de su infraestructura.
jue 02 julio 2026 05:55 AM
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Los mexicanos reducen su gasto en servicios de conectividad
La industria enfrenta un escenario en el que el consumo de datos crece, mientras el ingreso promedio por usuario tiene una tendencia a la baja. (Diego Simón Sánchez)

En el mercado de las telecomunicaciones ocurre una paradoja. Los usuarios demandan cada vez más gigabytes (GB) de datos en sus planes y recargas de telefonía móvil para mantenerse conectados; sin embargo, de manera contradictoria, su gasto no crece al mismo ritmo que su consumo.

Datos de la ENDUTIH de 2025 revelaron que los mexicanos desembolsaron 480.7 pesos en planes de telefonía, un monto que significó una caída de 3%, respecto al gasto del año pasado que se colocó en 495.7 pesos.

El segmento de recargas también registró una disminución en términos de gasto. El año pasado, los usuarios invirtieron en recargas 163.7 pesos en promedio, lo que implicó una caída de 2.5%.

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El descenso en el prepago es un efecto que se reflejó en la operación de Telcel . Daniel Hajj, CEO de América Móvil, reconoció que la compañía enfrentó una caída en el último cuarto de 2025 de 0.6% en las adiciones de recarga, así como menores montos y frecuencia de recargas, sin especificarlos. El fenómeno lo atribuyó a la debilidad en el consumo derivado del entorno inflacionario. “El prepago está muy ligado con la economía”, aseguró el directivo.

AT&T enfrenta un entorno similar. Pasó de un incremento de 2.8% en el último cuarto de 2023 a un crecimiento moderado de 1.4% en el cuarto trimestre de 2025.

El peso de la economía familiar

Para contener estas presiones, tanto Telcel como AT&T han desplegado estrategias para sostener el gasto de sus clientes y atraer nuevas altas. Entre las medidas destacan promociones que incluyen membresías con Amazon en las verticales de comercio electrónico y streaming, así como servicios de roaming ilimitado, un beneficio históricamente asociado al segmento de pospago.

Alberto Farca , director de Investigación del Centro México Digital, explicó que el acceso a servicios de conectividad representa el 3.5% del ingreso mensual de los mexicanos, un nivel por encima del 2% recomendado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), lo que lleva a los usuarios a reducir su gasto en estos servicios.

El directivo añadió que esta situación se acentúa en términos de género, donde el gasto promedio de los hombres es de 194 pesos, mientras que el de las mujeres se ubica en 162 pesos, reflejando menores oportunidades de acceso a servicios de conectividad en el país.

“Los servicios de telecomunicaciones aún se colocan como algo caro y su acceso lo determina el ingreso de las personas y hemos visto que las condiciones económicas en el país no han sido de mucho crecimiento”, lamentó el directivo.

La caída en el gasto en telefonía móvil también estaría asociada la competencia del sector. Farca explicó que la consolidación de los Operadores Móviles Virtuales (OMV) en el mercado impulsa una disminución en las tarifas de los servicios móviles, debido a su estrategia basada en entregar mayores GB o bolsas de datos por un menor costo.

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Más competencia, tarifas más bajas

La reducción en el gasto de los usuarios también está relacionada con la creciente competencia dentro del sector. De acuerdo con Farca, la consolidación de los Operadores Móviles Virtuales (OMV) ha impulsado una disminución de las tarifas al ofrecer mayores bolsas de datos a un menor costo.

Esta estrategia se sustenta en las sinergias que mantienen con Altán Redes, las cuales les permiten pagar menores montos por el acceso a la red. En contraste, operadores como Telcel y AT&T cuentan con bandas de espectro propias, lo que les deja menores márgenes para subsidiar tarifas.

Datos del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones muestran que los usuarios obtienen hoy más datos por un menor precio. Por ejemplo, por un consumo inferior a un GB se pagaban hasta 649 pesos en 2016, mientras que en 2023 el costo se redujo a apenas 150 pesos.

La diferencia también es visible en las recargas. Por 50 pesos, Bait ofrece 10,000 MB, mientras que Telcel entrega apenas 400 MB por el mismo monto.

Ante la competencia de los OMV, los operadores tradicionales se han visto obligados a replicar este modelo de precios mediante planes más accesibles para retener y atraer clientes. No obstante, esta dinámica también genera nuevas presiones financieras para la industria.

De acuerdo con Farca, aunque las promociones y paquetes de menor costo permiten captar y fidelizar usuarios, también reducen los recursos disponibles para financiar la modernización y expansión de las redes en un entorno en el que la demanda de capacidad y velocidad continúa creciendo.

La presión financiera tiene como consecuencia una limitación para el ritmo de inversión en infraestructura y mantiene a las redes del país rezagadas frente a la media internacional.

“Lo que les queda a las empresa es diversificar sus fuentes de ingresos mediante nuevos servicios y nichos de negocio que compensen el menor gasto de los usuarios y a su vez les permitan sostener las inversiones que requerirán para la siguiente generación que es 6G”, aseguró el especialista.

La industria enfrenta un escenario en el que el consumo de datos crece, mientras el ingreso promedio por usuario tiene una tendencia a la baja. En ese contexto, para los operadores, el desafío será encontrar un modelo de negocio que les permita financiar la modernización de sus redes sin trasladar mayores costos a los consumidores.

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Telecomunicaciones

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