El gasto en telefonía móvil cae 3% y presiona la inversión en nuevas redes

El descenso en el prepago es un efecto que se reflejó en la operación de Telcel . Daniel Hajj, CEO de América Móvil, reconoció que la compañía enfrentó una caída en el último cuarto de 2025 de 0.6% en las adiciones de recarga, así como menores montos y frecuencia de recargas, sin especificarlos. El fenómeno lo atribuyó a la debilidad en el consumo derivado del entorno inflacionario. “El prepago está muy ligado con la economía”, aseguró el directivo.

AT&T enfrenta un entorno similar. Pasó de un incremento de 2.8% en el último cuarto de 2023 a un crecimiento moderado de 1.4% en el cuarto trimestre de 2025.

El peso de la economía familiar

Para contener estas presiones, tanto Telcel como AT&T han desplegado estrategias para sostener el gasto de sus clientes y atraer nuevas altas. Entre las medidas destacan promociones que incluyen membresías con Amazon en las verticales de comercio electrónico y streaming, así como servicios de roaming ilimitado, un beneficio históricamente asociado al segmento de pospago.

Alberto Farca , director de Investigación del Centro México Digital, explicó que el acceso a servicios de conectividad representa el 3.5% del ingreso mensual de los mexicanos, un nivel por encima del 2% recomendado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), lo que lleva a los usuarios a reducir su gasto en estos servicios.

El directivo añadió que esta situación se acentúa en términos de género, donde el gasto promedio de los hombres es de 194 pesos, mientras que el de las mujeres se ubica en 162 pesos, reflejando menores oportunidades de acceso a servicios de conectividad en el país.

“Los servicios de telecomunicaciones aún se colocan como algo caro y su acceso lo determina el ingreso de las personas y hemos visto que las condiciones económicas en el país no han sido de mucho crecimiento”, lamentó el directivo.

La caída en el gasto en telefonía móvil también estaría asociada la competencia del sector. Farca explicó que la consolidación de los Operadores Móviles Virtuales (OMV) en el mercado impulsa una disminución en las tarifas de los servicios móviles, debido a su estrategia basada en entregar mayores GB o bolsas de datos por un menor costo.