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Peñoles pagará a CRT 659,489 pesos para usar espectro en minas de Guerrero

Con la autorización, Peñoles operará una nueva red de radiocomunicación para reforzar la seguridad de sus trabajadores en minas subterráneas, donde la comunicación es clave ante riesgos como derrumbes o explosiones.
jue 02 julio 2026 04:59 PM
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Peñoles pagará 659 mil pesos a la CRT para tener radios de emergencia en sus minas de Guerrero
La minera pretende implementar una red de radiocomunicación con la banda de VHF para comunicar diversas áreas al interior de la mina, a través de un sistema Leaky Feeder. (Industrias Peñoles/Facebook)

Industrias Peñoles creará una red de radiocomunicación en Teloloapan, Guerrero, en donde tiene minas para mejorar la productividad de sus operaciones y garantizar un canal de comunicación con sus trabajadores en caso de siniestro.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) autorizó, el pasado 4 de junio, que la empresa minera use por siete años la banda de frecuencias 148-174 MHz de la banda de VHF, a cambio de un pago de 659,489 pesos por concepto del otorgamiento de la constancia de autorización para el uso y aprovechamiento de bandas de frecuencias.

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Peñoles explicó en su solicitud de petición ante el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pero que finalmente fue aprobada por CRT, que con al ser un grupo minero metalúrgico con operaciones integradas para la exploración, extracción, fundición y afinación de metales no ferrosos y la elaboración de productos químicos, resulta primordial garantizar la integridad física de sus trabajadores e instalaciones, a través de comunicaciones asociadas con la minería.

Para ello, pretende implementar una red de radiocomunicación con la banda de VHF para comunicar diversas áreas al interior de la mina, a través de un sistema Leaky Feeder, así como desarrollar comunicaciones en áreas de operación en superficie y otras instalaciones.

El sistema Leaky Feeder es una tecnología de radiocomunicación que permite garantizar la cobertura de voz y datos en minas subterráneas, donde las señales de radio convencionales no logran propagarse debido a la profundidad y a la compleja infraestructura de túneles.

El sistema utiliza un cable coaxial especial, denominado como cable radiante, que actúa como una antena capaz de permitir la comunicación permanente entre trabajadores, maquinaria y centros de control. Su relevancia radica en que fortalece la seguridad de las operaciones al facilitar la coordinación en tiempo real, la respuesta ante emergencias y el monitoreo de las actividades mineras.

La minería es considerada una de las actividades industriales de mayor riesgo debido a que gran parte de sus operaciones se desarrollan en el subsuelo, donde los trabajadores están expuestos a derrumbes, explosiones, acumulación de gases, inundaciones, fallas estructurales y condiciones de visibilidad y ventilación limitadas. Por ejemplo, hace cuatro años, hubo un accidente en una mina de carbón en Coahuila que dejó a 10 mineros atrapados.

Hasta ahora, la empresa ya ha incorporado redes de radiocomunicación en municipios de Santiago Papasquiaro, Durango; Guadalupe y Calvo, Chihuahua; Caborca, Sonora, y Fresnillo, Zacatecas en la misma banda de frecuencia. Con la nueva autorización la empresa refuerza y expande su sistema de radiocomunicación bajo el mismo estándar técnico, algo que es común en industrias críticas como minería, energía o transporte.

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Hasta ahora, solo Autlán y Peñoles han solicitado acceso al espectro para realizar actividades relativas a la explotación, extracción y comercialización de minerales, de acuerdo con el Registro Público de Concesiones de la CRT.

Jorge Bravo , analista de telecomunicaciones en Digital Policy & Law, anteriormente señaló que la minería ha sido una de las industrias que se ha tardado más en incorporar tecnologías a su operación y esto se ha reflejado en los accidentes que se reportan.

“Hay una posibilidad de que ahora las empresas mineras utilicen las bandas del espectro para radiocomunicaciones y eso es parte importante para comunicaciones críticas a través de radios. Sabemos que es una industria de alto riesgo por su naturaleza y la tecnología puede ayudar a reducir los riesgos”, dijo el analista en una entrevista anterior.

5G en la minería

Una de las industrias que se beneficiarán de la quinta generación en redes será la minería, ya que le tecnología permitirá garantizar mayor seguridad a sus empleados, un aumento de la productividad y la reducción de los gastos operativos.

Las minas al implementar redes privadas es posible supervisar en tiempo real las máquinas mineras, los sensores y el sistema de energía en decenas de kilómetros de túneles mineros. Además, este tipo de red permite controlar a distancia la ventilación y localizar a los trabajadores en tiempo real a través de los cascos inteligentes, así como enviar mensajes de emergencia o comunicaciones de misión crítica.

CRT para la licitación 5G, que se realizará este año, plantea enfocar el proceso en usos industriales, tales como la minería. Para ese proceso, el regulador emitió una consulta pública con las prebases del nuevo proceso licitatorio.

Con la nueva autorización, Peñoles no solo refuerza su infraestructura de radiocomunicación en sus operaciones en Guerrero, sino que se suma a una tendencia creciente en la industria minera que implica el uso de redes privadas como herramienta para mejorar la seguridad, la eficiencia operativa y la gestión de riesgos en entornos subterráneos.

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Telecomunicaciones

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