¿Quién es el dueño del Madison Square Garden? El empresario detrás del recinto donde se casa Taylor Swift

El Madison Square Garden, uno de los recintos de espectáculos más famosos del mundo y sede de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, pertenece a un poderoso grupo empresarial estadounidense.
Bajo su dirección, el recinto neoyorquino no solo ha sido sede de conciertos y eventos deportivos, sino que también forma parte de un conglomerado valuado en miles de millones de dólares que controla algunas de las propiedades de entretenimiento más importantes de Estados Unidos.
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El empresario detrás del Madison Square
Detrás del Madison Square Garden está James L. Dolan, un empresario nacido en Massapequa, Nueva York, en 1955, e integrante de una de las familias más influyentes del entretenimiento y las telecomunicaciones en Estados Unidos.
Es hijo de Charles Dolan, fundador de Cablevision Systems, compañía que revolucionó el servicio de televisión por cable en la zona metropolitana de Nueva York y que se convirtió en la base del patrimonio familiar.
Aunque inicialmente estudió comunicaciones, James Dolan abandonó la universidad para trabajar dentro de los negocios de su padre. Durante las décadas siguientes ocupó distintos cargos hasta asumir el liderazgo de las empresas familiares relacionadas con medios, deportes y entretenimiento.
Hoy es presidente ejecutivo de Madison Square Garden Entertainment Corp., empresa que administra algunos de los recintos más emblemáticos de Estados Unidos, entre ellos el Madison Square Garden, Radio City Music Hall, Beacon Theatre y Chicago Theatre.
A través del grupo empresarial de la familia Dolan controla a los New York Knicks de la NBA y a los New York Rangers de la NHL, dos de las franquicias más importantes de Nueva York.
Sin embargo, su gestión ha estado marcada por decisiones polémicas y una relación complicada con parte de la afición, especialmente entre los seguidores de los Knicks, quienes durante años han cuestionado algunas decisiones deportivas del empresario.
Fuera del mundo de los negocios, Dolan mantiene una faceta como músico y líder de la banda de blues-rock JD & The Straight Shot, con la que ha publicado varios álbumes y realizado giras por Estados Unidos. Esa combinación entre empresario, propietario de equipos deportivos y músico lo ha convertido en una de las figuras más particulares del entretenimiento estadounidense.
¿Cuándo abrió el Madison Square Garden?
Aunque el edificio actual fue inaugurado en 1968, el nombre Madison Square Garden existe desde 1879, cuando abrió el primer recinto con esa denominación en Manhattan.
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Desde entonces, el inmueble ha cambiado de ubicación en varias ocasiones hasta establecerse sobre la estación Pennsylvania Station, donde permanece actualmente con capacidad para alrededor de 20 mil espectadores dependiendo del tipo de evento.
Conocido como “The World's Most Famous Arena”, el Madison Square Garden ha sido escenario de algunos de los conciertos, peleas de boxeo, funciones de lucha libre y eventos deportivos más importantes de la historia.
Por su escenario han pasado artistas como Elton John, Billy Joel, Madonna y la propia Taylor Swift, además de figuras del boxeo como Muhammad Ali y Mike Tyson.
¿Cuál fue el primer show en el Madison Square?
El actual Madison Square Garden abrió sus puertas con un evento muy distinto a los conciertos multitudinarios y partidos de la NBA que hoy lo visitan cada semana.
El 11 de febrero de 1968 se realizó la primera presentación, un homenaje a las fuerzas armadas de Estados Unidos, denominado "Salute to the U.S.O.", encabezado por dos de las figuras más populares del entretenimiento estadounidense: Bob Hope y Bing Crosby.
El espectáculo estuvo integrado por música y comedia dedicados a reconocer a los militares estadounidenses, marcando el inicio de una nueva etapa para el recinto construido sobre la estación Pennsylvania Station, en Manhattan.
A partir de esa noche, el Madison Square Garden se consolidó como uno de los escenarios más importantes del mundo. Apenas unos años después recibiría peleas históricas como Fight of the Century, los únicos conciertos de Elvis Presley en Nueva York, presentaciones de Billy Joel, Madonna, entre otros.
El millonario negocio del Madison Square
Uno de los lugares más famosos del mundo, también representa el principal activo de Madison Square Garden Entertainment.
Además de vender boletos para los eventos que organiza o coproduce, la compañía cobra licencias por el uso del recinto a promotores externos, obtiene ingresos por patrocinios, publicidad, alimentos y bebidas, mercancía oficial, recorridos turísticos y la renta de decenas de suites de lujo para clientes corporativos.
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En el año fiscal 2025, el conglomerado de Madison Square Garden reportó ingresos por 942.7 millones de dólares, provenientes principalmente de la actividad de sus recintos. En cuanto a solo el recinto de eventos este podría entrar en los ingresos generados por oferta de entretenimiento, los cuales fueron de 712.294 millones de dólares.
¿Cuánto cuesta organizar un evento privado en el Madison Square Garden?
La empresa propietaria del Madison Square Garden no publica una tarifa oficial para rentar, ya que el costo se calcula conforme al número de asistentes, días de montaje y desmontaje, el personal requerido, la producción, la seguridad, el mobiliario, el servicio de alimentos y bebidas, así como el tipo de espectáculo que se realizará.
En sus reportes financieros explica que las cuotas de licencia varían según el tamaño de cada producción y los servicios contratados.
En el caso de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, medios especializados en finanzas y entretenimiento estiman que transformar por completo el Madison Square Garden para una celebración privada con alrededor de mil invitados, varios días de montaje y una producción de alto nivel podría representar entre 10 y 20 millones de dólares.