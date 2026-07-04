¿Quién es el dueño del Madison Square Garden? El empresario detrás del recinto donde se casa Taylor Swift

El empresario detrás del Madison Square

Detrás del Madison Square Garden está James L. Dolan, un empresario nacido en Massapequa, Nueva York, en 1955, e integrante de una de las familias más influyentes del entretenimiento y las telecomunicaciones en Estados Unidos.

James Dolan es presidente de la empresa que administra el Madison Square Garden y otros históricos recintos de entretenimiento. (Madison Square Garden Entretaiment)

Es hijo de Charles Dolan, fundador de Cablevision Systems, compañía que revolucionó el servicio de televisión por cable en la zona metropolitana de Nueva York y que se convirtió en la base del patrimonio familiar.

Aunque inicialmente estudió comunicaciones, James Dolan abandonó la universidad para trabajar dentro de los negocios de su padre. Durante las décadas siguientes ocupó distintos cargos hasta asumir el liderazgo de las empresas familiares relacionadas con medios, deportes y entretenimiento.

Hoy es presidente ejecutivo de Madison Square Garden Entertainment Corp., empresa que administra algunos de los recintos más emblemáticos de Estados Unidos, entre ellos el Madison Square Garden, Radio City Music Hall, Beacon Theatre y Chicago Theatre.

A través del grupo empresarial de la familia Dolan controla a los New York Knicks de la NBA y a los New York Rangers de la NHL, dos de las franquicias más importantes de Nueva York.

Sin embargo, su gestión ha estado marcada por decisiones polémicas y una relación complicada con parte de la afición, especialmente entre los seguidores de los Knicks, quienes durante años han cuestionado algunas decisiones deportivas del empresario.

Fuera del mundo de los negocios, Dolan mantiene una faceta como músico y líder de la banda de blues-rock JD & The Straight Shot, con la que ha publicado varios álbumes y realizado giras por Estados Unidos. Esa combinación entre empresario, propietario de equipos deportivos y músico lo ha convertido en una de las figuras más particulares del entretenimiento estadounidense.

¿Cuándo abrió el Madison Square Garden?

Aunque el edificio actual fue inaugurado en 1968, el nombre Madison Square Garden existe desde 1879, cuando abrió el primer recinto con esa denominación en Manhattan.