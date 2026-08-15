Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Más de 40 muertos tras el terremoto de magnitud 7.7 en Indonesia

Los equipos de rescate buscan este sábado a posibles supervivientes entre los escombros tras un fuerte terremoto, que fue seguida por réplicas, incluida una de magnitud 6.1 grados.
sáb 15 agosto 2026 10:45 AM
Añadir Expansión en Google
terremoto en Indonesia
El responsable indicó que había personas atrapadas en varios edificios, quienes "serán los primeros objetivos de los equipos de intervención". (ARNOLD WELIANTO/AFP)

Los equipos de rescate buscan este sábado a posibles supervivientes entre los escombros tras un fuerte terremoto de magnitud 7.7 en el este de Indonesia, que dejó al menos 47 muertos, según las autoridades responsables de la gestión de catástrofes.

Periodistas de la AFP vieron a residentes del norte de la isla de Flores alejarse apresuradamente de la costa, por temor a una crecida destructiva de las aguas. En algunas viviendas, se derrumban secciones enteras de las fachadas.

El epicentro del sismo, ocurrido a las 05:58 horas local a poca profundidad, se ubicó a 68 kilómetros de la ciudad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Publicidad

"De repente empezó a temblar y me entró el pánico", dijo a la AFP Lukas Lotar, un empleado de 31 años de un hospital. "Los pacientes también huyeron; la sacudida fue fuerte. Vi que algunas paredes se habían agrietado", agregó.

La sacudida inicial fue seguida de potentes réplicas, incluida una de magnitud 6.1. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) revisó alza un saldo anterior de 40 fallecidos a 47, y el responsable de los servicios de emergencia Fathur Rahman dijo que 50 personas resultaron heridas.

Previamente, el jefe de la agencia nacional de gestión de desastres, Suharyanto, había reportado 2,000 personas evacuadas de "la zona por sus propios medios".

El responsable indicó que había personas atrapadas en varios edificios, quienes "serán los primeros objetivos de los equipos de intervención". Según precisa, la agencia está preparando dos helicópteros y un avión para participar en las tareas de rescate.

Alrededor de 160 viviendas, decenas de centros educativos y sanitarios, y otros edificios públicos resultaron dañados, informó la BNPB.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja señaló que se está preparando ayuda para unas 2,000 personas en refugios temporales. Tras el sismo, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) había emitido una alerta por olas de tsunami de entre 0.5 y tres metros en al menos tres provincias, pero rápidamente la retirada.

A millas de kilómetros de la isla de Flores, un segundo temblor de magnitud 6.9 se produjo doce horas después cerca de Pematangsiantar, en la isla de Sumatra, en el oeste del archipiélago, sin que se reportaran daños ni víctimas en un primer momento.

Publicidad

La gente estaba en pánico

Habitantes de Maumere, una de las mayores ciudades de la isla de Flores, empezaron a trasladarse a terrenos más elevados, supervisada por un corresponsal de la AFP. Este señaló que se podía ver cómo el mar en la zona se retiraba, un fenómeno común antes de un posible tsunami.

"El temblor fue fuerte. Por suerte, ya estábamos afuera", dijo a la AFP Yohanes Babo, quien se encontró en el mercado cuando la tierra comenzó a temblar.

"La gente estaba en pánico, corría en todas direcciones. Por el momento estamos evacuando (...) e intentamos llegar a las zonas más altas", agregó este hombre de 56 años, residente de Nagekeo. "Mi familia está sana y salva. Nadie resultó herido".

Indonesia y los países vecinos experimentan frecuentes terremotos debido a su ubicación en el llamado "Cinturón de fuego" del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica que se extiende desde Japón a través del sudeste asiático y lo largo de la cuenca del océano Pacífico.

Entre los terremotos mortales que ha sufrido Indonesia se encuentra un devastador sismo de magnitud 9.1 ocurrido en 2004 frente a la costa de Sumatra, que desencadenó un tsunami que provocó la muerte de 220,000 personas en toda la región, incluidas unas 170,000 en Indonesia.

La tragedia del 26 de diciembre fue uno de los desastres naturales más mortíferos de la historia. En 2018, 2,200 personas murieron en Palu, una ciudad de unos 400,000 habitantes y capital de la provincia de Sulawesi Central (centro), a causa de un terremoto de magnitud 7.5 seguido de un tsunami.

Luego, ese mismo año, otro sismo de magnitud 7.5 y el posterior tsunami en Palu, en la isla de Sulawesi, dejaron más de 4,300 personas fallecidas o desaparecidas.

El terremoto de este sábado en Asia se produjo pocos días después de otro fuerte sismo, magnitud 7.4, que golpeó el lunes el oeste de Colombia y provocó al menos 287 muertos y fuertes destrozos.

Publicidad

Tags

Indonesia Sismos

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad