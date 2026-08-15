Más de 40 muertos tras el terremoto de magnitud 7.7 en Indonesia

La gente estaba en pánico
Habitantes de Maumere, una de las mayores ciudades de la isla de Flores, empezaron a trasladarse a terrenos más elevados, supervisada por un corresponsal de la AFP. Este señaló que se podía ver cómo el mar en la zona se retiraba, un fenómeno común antes de un posible tsunami.
"El temblor fue fuerte. Por suerte, ya estábamos afuera", dijo a la AFP Yohanes Babo, quien se encontró en el mercado cuando la tierra comenzó a temblar.
"La gente estaba en pánico, corría en todas direcciones. Por el momento estamos evacuando (...) e intentamos llegar a las zonas más altas", agregó este hombre de 56 años, residente de Nagekeo. "Mi familia está sana y salva. Nadie resultó herido".
Indonesia y los países vecinos experimentan frecuentes terremotos debido a su ubicación en el llamado "Cinturón de fuego" del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica que se extiende desde Japón a través del sudeste asiático y lo largo de la cuenca del océano Pacífico.
Entre los terremotos mortales que ha sufrido Indonesia se encuentra un devastador sismo de magnitud 9.1 ocurrido en 2004 frente a la costa de Sumatra, que desencadenó un tsunami que provocó la muerte de 220,000 personas en toda la región, incluidas unas 170,000 en Indonesia.
La tragedia del 26 de diciembre fue uno de los desastres naturales más mortíferos de la historia. En 2018, 2,200 personas murieron en Palu, una ciudad de unos 400,000 habitantes y capital de la provincia de Sulawesi Central (centro), a causa de un terremoto de magnitud 7.5 seguido de un tsunami.
Luego, ese mismo año, otro sismo de magnitud 7.5 y el posterior tsunami en Palu, en la isla de Sulawesi, dejaron más de 4,300 personas fallecidas o desaparecidas.
El terremoto de este sábado en Asia se produjo pocos días después de otro fuerte sismo, magnitud 7.4, que golpeó el lunes el oeste de Colombia y provocó al menos 287 muertos y fuertes destrozos.