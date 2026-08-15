Más de 40 muertos tras el terremoto de magnitud 7.7 en Indonesia

"De repente empezó a temblar y me entró el pánico", dijo a la AFP Lukas Lotar, un empleado de 31 años de un hospital. "Los pacientes también huyeron; la sacudida fue fuerte. Vi que algunas paredes se habían agrietado", agregó.

La sacudida inicial fue seguida de potentes réplicas, incluida una de magnitud 6.1. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) revisó alza un saldo anterior de 40 fallecidos a 47, y el responsable de los servicios de emergencia Fathur Rahman dijo que 50 personas resultaron heridas.

Previamente, el jefe de la agencia nacional de gestión de desastres, Suharyanto, había reportado 2,000 personas evacuadas de "la zona por sus propios medios".

El responsable indicó que había personas atrapadas en varios edificios, quienes "serán los primeros objetivos de los equipos de intervención". Según precisa, la agencia está preparando dos helicópteros y un avión para participar en las tareas de rescate.

Alrededor de 160 viviendas, decenas de centros educativos y sanitarios, y otros edificios públicos resultaron dañados, informó la BNPB.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja señaló que se está preparando ayuda para unas 2,000 personas en refugios temporales. Tras el sismo, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) había emitido una alerta por olas de tsunami de entre 0.5 y tres metros en al menos tres provincias, pero rápidamente la retirada.

A millas de kilómetros de la isla de Flores, un segundo temblor de magnitud 6.9 se produjo doce horas después cerca de Pematangsiantar, en la isla de Sumatra, en el oeste del archipiélago, sin que se reportaran daños ni víctimas en un primer momento.