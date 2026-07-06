El apagón de las redes 2G y 3G en México enfrenta un reto: usuarios no pueden comprar celulares con 5G

De acuerdo con el Mobility Report 2025 de Ericsson , el cierre de las redes 2G y 3G es una tendencia mundial que busca reasignar el espectro radioeléctrico para fortalecer las redes 4G y 5G. Al cierre de 2024, 80 operadores habían completado el apagón de sus redes 3G y otros 46 habían desactivado totalmente los servicios 2G.

El fabricante sueco explica que las redes 3G suelen apagarse antes porque el espectro que ocupan puede reutilizarse para ampliar la capacidad y mejorar la experiencia de los usuarios en 4G y 5G.

En contraste, la tecnología 2G consume una porción reducida de espectro, lo que permite mantenerla en funcionamiento durante más tiempo para servicios básicos de voz y aplicaciones heredadas de Internet de las Cosas (IoT).

Las proyecciones de Ericsson apuntan a que hacia 2030 la red 5G concentrará el 62% de las conexiones móviles en México. En ese escenario, 4G representará el 21%, 3G apenas el 17% y 2G desaparecerá por completo.

Una transición que aún depende de redes antiguas

Pero la realidad del mercado mexicano todavía dista de ese escenario. La actualización más reciente de la GSMA muestra que al cierre de 2024, tres de cada diez mexicanos aún utilizaban 3G para enviar correos electrónicos, intercambiar mensajes y navegar por internet, lo que la convirtió en la segunda tecnología móvil con mayor presencia en el país.

Además, otro 2% de la población seguía conectado mediante 2G, una red que únicamente permite realizar llamadas y enviar mensajes de texto, pero que continúa siendo indispensable para determinados segmentos de usuarios.

Los datos del Reporte Nacional de Cobertura Móvil , del cuarto trimestre de 2024, elaborado por el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), reflejan que Telcel mantiene la mayor presencia de 2G, con una cobertura de 29.2% del territorio nacional. No obstante, esa cobertura disminuyó 12 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.

Mientras tanto, AT&T y Telefónica comenzaron desde 2019 el apagado de sus redes 2G. Telcel decidió mantenerlas debido a que alrededor del 11% de la población todavía depende de esa tecnología, por lo que un cierre inmediato implicaría dejar sin conectividad a esos usuarios.

En el caso de 3G, Telcel reporta una cobertura nacional de 96.2%, mientras que AT&T alcanza 57.9%, lo que evidencia que esta tecnología continúa desempeñando un papel relevante en la conectividad del país.

No obstante, sostener simultáneamente redes 2G, 3G y 4G implica un costo creciente para la industria. Además de requerir equipos cada vez más antiguos y difíciles de conseguir, estas tecnologías consumen más energía y limitan el espectro disponible para ampliar la cobertura y capacidad de 5G.