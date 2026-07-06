La dimensión de este mercado es significativa. De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), en México existen alrededor de 48,000 talleres de carpintería, una base empresarial que hoy enfrenta la necesidad de modernizarse para atender una demanda cada vez más sofisticada.

El mercado residencial es el principal motor de esta expansión. La adquisición de cocinas integrales, mobiliario para salas y recámaras, así como los proyectos de remodelación e interiorismo, han generado oportunidades para fabricantes de todos los tamaños.

Aunque el sector hotelero sigue siendo un cliente relevante para la industria, la vivienda concentra el mayor dinamismo y ha impulsado la profesionalización de los fabricantes, quienes buscan aumentar su capacidad de producción y mejorar su productividad.

La escasez de mano de obra acelera la automatización

La transformación tecnológica también responde a un problema estructural: la dificultad para encontrar mano de obra especializada.

Datos de la plataforma Data México muestran que durante el primer trimestre del año la fuerza laboral de carpinteros de obra negra estuvo integrada por 10,900 personas, con un salario promedio de 13,800 pesos mensuales y jornadas cercanas a las 45.3 horas semanales. Además, el sector mantiene una composición predominantemente masculina, ya que el 96.3% de los trabajadores son hombres y apenas el 3.72% mujeres.

Ante este escenario, las empresas comienzan a sustituir tareas repetitivas mediante procesos de automatización.

“Tenemos un problema muy fuerte con la cuestión de mano de obra. Cuando automatizamos ya no necesitamos una mano de obra tan calificada. Tienes operadores que alimentan la máquina y la tecnología se encarga de una parte importante del proceso”, señala Soares.

La adopción de nuevas tecnologías también está modificando la forma en que se diseñan y producen los muebles. Fabricantes y diseñadores ya utilizan programas que integran automatización e inteligencia artificial para crear renders y propuestas de espacios en cuestión de segundos.

