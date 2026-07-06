Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

México tiene 48,000 talleres de carpintería y muchos ya cambian la sierra por máquinas gracias a las remodelaciones

La adquisición de cocinas integrales, mobiliario para salas y recámaras, así como los proyectos de remodelación e interiorismo, han generado oportunidades para los talleres.
lun 06 julio 2026 04:45 PM
Añadir Expansión en Google
Taller Carpintería para morras y disidencias
La falta de mano de obra es uno de los factores que abre la puerta a la profesionalización de la industria de la carpintería (Foto: Graciela López Herrera / Cuartos puro.)

Los viejos talleres de carpintería donde una sierra de mesa y algunas herramientas manuales bastaban para fabricar muebles comienzan a convertirse en pequeñas plantas industriales. La creciente demanda de cocinas, closets y proyectos de interiorismo está impulsando una transformación tecnológica en la industria mueblera mexicana, que cada vez incorpora más maquinaria industrial, software especializado e incluso herramientas de inteligencia artificial.

El cambio ocurre en un mercado que mantiene un crecimiento anual de entre 10 y 15%, según la Asociación Mexicana de Proveedores de la Industria Maderera y Mueblera (AMPIMM), y que encuentra oportunidades tanto en el mercado doméstico como en la hotelería y la exportación.

“Se ve mucha gente que tenía antes un taller chiquito con una sierra de mesa o una máquina más sencilla y ya busca una máquina más industrial. Eso no se daba en años anteriores. Hay un camino muy claro de crecimiento del tallercito, de la carpintería, hacia una industria”, explica George Soares, presidente de la AMPIMM.

Publicidad

La dimensión de este mercado es significativa. De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), en México existen alrededor de 48,000 talleres de carpintería, una base empresarial que hoy enfrenta la necesidad de modernizarse para atender una demanda cada vez más sofisticada.

El mercado residencial es el principal motor de esta expansión. La adquisición de cocinas integrales, mobiliario para salas y recámaras, así como los proyectos de remodelación e interiorismo, han generado oportunidades para fabricantes de todos los tamaños.

Aunque el sector hotelero sigue siendo un cliente relevante para la industria, la vivienda concentra el mayor dinamismo y ha impulsado la profesionalización de los fabricantes, quienes buscan aumentar su capacidad de producción y mejorar su productividad.

La escasez de mano de obra acelera la automatización

La transformación tecnológica también responde a un problema estructural: la dificultad para encontrar mano de obra especializada.

Datos de la plataforma Data México muestran que durante el primer trimestre del año la fuerza laboral de carpinteros de obra negra estuvo integrada por 10,900 personas, con un salario promedio de 13,800 pesos mensuales y jornadas cercanas a las 45.3 horas semanales. Además, el sector mantiene una composición predominantemente masculina, ya que el 96.3% de los trabajadores son hombres y apenas el 3.72% mujeres.

Ante este escenario, las empresas comienzan a sustituir tareas repetitivas mediante procesos de automatización.

“Tenemos un problema muy fuerte con la cuestión de mano de obra. Cuando automatizamos ya no necesitamos una mano de obra tan calificada. Tienes operadores que alimentan la máquina y la tecnología se encarga de una parte importante del proceso”, señala Soares.

La adopción de nuevas tecnologías también está modificando la forma en que se diseñan y producen los muebles. Fabricantes y diseñadores ya utilizan programas que integran automatización e inteligencia artificial para crear renders y propuestas de espacios en cuestión de segundos.

Publicidad

La inteligencia artificial entra al diseño de muebles

La siguiente etapa, anticipa la industria, consistirá en generar proyectos completos mediante instrucciones escritas o de voz, de forma similar a como funcionan las plataformas de inteligencia artificial generativa.

“Trabajamos para que una persona pueda decir: quiero una cocina en U con una isla al centro y una ventana del lado derecho y el programa descargará los muebles y creará ese espacio en segundos. Vamos hacia allá”, afirma el presidente de la AMPIMM.

La digitalización ocurre al mismo tiempo que el mercado mexicano recibe nuevos competidores. Empresas internacionales y fabricantes asiáticos han modificado la dinámica de algunos segmentos, especialmente el de muebles estandarizados y productos listos para ensamblar.

Sin embargo, la asociación considera que la amplitud de la demanda permite la convivencia de diversos modelos de negocio.

“Ellos buscan un público específico y un nicho específico. Nosotros vemos que hay muchos perfiles y muchos negocios dentro del ecosistema mueblero. Está la hotelería, la vivienda, las cocinas, los muebles residenciales y también la exportación”, explica Soares.

Precisamente la exportación se perfila como una de las grandes oportunidades de la industria. La reconfiguración de las cadenas de suministro y la búsqueda de proveedores cercanos por parte de empresas estadounidenses abren la posibilidad de que más muebles se fabriquen en territorio mexicano.

Para la AMPIMM, el potencial del país aún está lejos de agotarse. Aunque Brasil continúa como el principal referente de la industria mueblera en América Latina, México se consolida como el segundo mercado más relevante de la región y todavía tiene espacio para ampliar su capacidad productiva y elevar su nivel de especialización.

“Brasil es el principal país en desarrollo mueblero de Latinoamérica y México, sin duda, es el segundo. Este crecimiento se nota cada año y el mercado todavía necesita mucha más industria y mucha más calificación”, comenta Soares.

La transformación de la industria del mueble en México ya no se limita al diseño o a los acabados. Detrás de cada cocina, closet o proyecto de interiorismo emerge un nuevo modelo de negocio en el que los antiguos talleres familiares comienzan a dar paso a fábricas inteligentes cada vez más automatizadas y conectadas con la tecnología digital.

Publicidad

Tags

comex, arquitectura, interiorismo construcción

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad