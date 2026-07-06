Volkswagen despedirá a más trabajadores que Meta y Amazon: encabeza por mucho los recortes automotrices

De acuerdo con el plan revelado por Manager Magazin, Volkswagen pondrá a consideración el cierre de cuatro plantas alemanas —Hanóver, Zwickau, Emden y la instalación de Audi en Neckarsulm—, además de reducir en alrededor de 15% su programa de inversiones para los próximos cinco años, que pasaría a poco más de 130,000 millones de euros.

El ajuste representa una aceleración significativa respecto al plan conocido hasta ahora. A finales de 2024, Volkswagen había pactado con los sindicatos evitar cierres de plantas y despidos obligatorios en Alemania hasta 2030, mientras se hablaba de aproximadamente 50,000 reducciones de empleo. La nueva propuesta prácticamente duplica esa cifra.

La compañía evitó comentar el contenido del documento filtrado, aunque reconoció que “todo el grupo, incluidas sus marcas y subsidiarias, debe atravesar una transformación profunda”, reflejando el tamaño del desafío que enfrenta el mayor fabricante europeo.

El caso de Volkswagen tampoco es aislado. En los últimos meses, Nissan anunció una profunda reestructuración que contempla 20,000 recortes de empleo y cierres de plantas para recuperar rentabilidad. Renault confirmó la eliminación de alrededor de 2,400 puestos, mientras General Motors redujo aproximadamente 1,300 empleos como parte de sus ajustes operativos.

La diferencia es que ningún fabricante occidental se acerca a la dimensión del ajuste que estudia Volkswagen.

Detrás de estos anuncios existe un problema común, el deterioro del modelo competitivo que durante décadas permitió dominar la industria mundial.

Durante buena parte del siglo XX, las ventajas de los fabricantes europeos, estadounidenses y japoneses descansaban en la ingeniería mecánica, la eficiencia industrial y la fortaleza de sus marcas. Hoy esos atributos ya no bastan.

Según un análisis del U.S.-China Business Council, la competencia dejó de centrarse únicamente en fabricar vehículos eléctricos para trasladarse hacia una nueva etapa donde el automóvil funciona como una plataforma tecnológica.

China entró de lleno en esa denominada “era 2.0”, caracterizada por vehículos definidos por software, arquitecturas de cómputo centralizadas, inteligencia artificial, conducción asistida, integración de datos y experiencias digitales para el usuario.

Los fabricantes occidentales, en cambio, avanzaron principalmente en electrificar el tren motriz sin transformar completamente la arquitectura tecnológica del vehículo. Esa diferencia comienza a reflejarse en el mercado.