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Capufe moderniza las casetas para avanzar a un esquema de "Cero Efectivo”

La actualización de las plazas de cobro forma parte de la estrategia de reducir el manejo de dinero en efectivo, tanto para los automovilistas como para el personal del organismo.
lun 27 julio 2026 08:30 PM
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Presentado por: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Foto de una zona de casetas de cobro con telepeaje.
El cobro con telepeaje reduce el proceso de un minuto a aproximadamente 10 segundos. (Cortesía)
 (Cortesía)

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que dio por finalizada la instalación del sistema electrónico de telepeaje (TAG) en todas las casetas operadas por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).

De este modo, Jesús Esteva Medina, titular de la SICT, explicó que los 1,050 carriles distribuidos en 129 plazas de cobro ya cuentan con la infraestructura tecnológica necesaria para agilizar el proceso de pago.

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Esta labor se realiza en coordinación con Capufe y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), con el objetivo de fortalecer la movilidad y elevar los niveles de seguridad tanto para los usuarios como para el personal de la red carretera federal.

A la estrategia se integra el esquema "Cero Efectivo", para lograr que el pago de peaje se realice de manera electrónica, reduciendo gradualmente las transacciones en efectivo en las casetas.

¿Cómo funciona el TAG para casetas?

El sistema de telepeaje funciona mediante un dispositivo electrónico (TAG) colocado en el parabrisas del vehículo. Al llegar a la caseta, lectores especializados lo identifican y realizan el cargo correspondiente de manera automática, sin que el conductor tenga que detenerse para pagar.

Esta tecnología fue diseñada para mantener un flujo vehicular más constante y eficiente, ya que, mientras una operación de cobro en efectivo puede tomar cerca de un minuto, el telepeaje se completa en aproximadamente 10 segundos. Con ello es posible disminuir las filas y tiempos de espera, especialmente durante periodos de alta afluencia.

De este modo, el Gobierno de México, a través de la SICT, reafirma su compromiso de actualizar la infraestructura carretera del país y facilitar la experiencia de viaje de millones de usuarios.

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Tags

Secretaria de Comunicaciones y Transportes Carreteras infraestructura carretera

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