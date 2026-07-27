Capufe moderniza las casetas para avanzar a un esquema de "Cero Efectivo”

Esta labor se realiza en coordinación con Capufe y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), con el objetivo de fortalecer la movilidad y elevar los niveles de seguridad tanto para los usuarios como para el personal de la red carretera federal.

A la estrategia se integra el esquema "Cero Efectivo", para lograr que el pago de peaje se realice de manera electrónica, reduciendo gradualmente las transacciones en efectivo en las casetas.

¿Cómo funciona el TAG para casetas?

El sistema de telepeaje funciona mediante un dispositivo electrónico (TAG) colocado en el parabrisas del vehículo. Al llegar a la caseta, lectores especializados lo identifican y realizan el cargo correspondiente de manera automática, sin que el conductor tenga que detenerse para pagar.

Esta tecnología fue diseñada para mantener un flujo vehicular más constante y eficiente, ya que, mientras una operación de cobro en efectivo puede tomar cerca de un minuto, el telepeaje se completa en aproximadamente 10 segundos. Con ello es posible disminuir las filas y tiempos de espera, especialmente durante periodos de alta afluencia.

De este modo, el Gobierno de México, a través de la SICT, reafirma su compromiso de actualizar la infraestructura carretera del país y facilitar la experiencia de viaje de millones de usuarios.