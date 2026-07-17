Cotemar reactiva proyectos petroleros en pausa y prepara 1,100 contrataciones para obras de hidrocarburos

Un vocero de Cotemar explicó a Expansión que la generación de estos puestos de trabajo representará una derrama económica de 240 millones de pesos anuales.

“Esto se traduce en un impacto social positivo y directo, que generará ingresos indirectos para cerca de 4,000 mexicanos distribuidos en familias de diferentes regiones del país, estimulando el consumo local y el comercio en las zonas de origen del talento, principalmente de los estados de Tampico, Veracruz, Tabasco, Campeche y Oaxaca”, señaló la empresa.

La contratación responde a una mayor actividad en proyectos que habían permanecido en pausa o con menor ritmo de ejecución, particularmente en áreas relacionadas con construcción, mantenimiento y servicios especializados para instalaciones petroleras.

“Esta iniciativa representa uno de los movimientos de talento operativo más significativos del sector oil & gas en el país durante este año, fortaleciendo así la capacidad de ejecución de obras críticas para la estabilidad económica de México”, agregó Cotemar.

La empresa detalló que una parte importante de los empleos ya se encuentra vigente, mientras que mantiene abierto un proceso de reclutamiento, selección y contratación para cubrir las nuevas posiciones.

La duración de los puestos de trabajo dependerá de las órdenes de trabajo y servicios asignados a la compañía. Sin embargo, Cotemar señaló que existe un esfuerzo para mantener la continuidad laboral mediante la reubicación de trabajadores en nuevos proyectos conforme se generen oportunidades dentro de la operación.

Una cadena de valor alrededor de Pemex

La industria petrolera no depende únicamente de las compañías encargadas de la extracción y producción de hidrocarburos. Alrededor de estas operaciones existe una cadena de proveedores y contratistas que participan en actividades técnicas, logísticas y de infraestructura necesarias para mantener la operación diaria.

En este contexto, empresas como Cotemar han desarrollado capacidades para atender proyectos costa afuera y en tierra, particularmente en regiones con actividad petrolera como Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

La compañía mexicana ha construido su operación alrededor de soluciones integrales para exploración y producción petrolera, un mercado que requiere servicios especializados para mantenimiento de plataformas, construcción de infraestructura y soporte operativo.

La incorporación de nuevos trabajadores ocurre en un momento en el que la industria busca fortalecer su capacidad operativa frente a los retos de producción, mantenimiento de activos existentes y ejecución de nuevos proyectos.

Para Cotemar, el incremento de personal especializado busca responder a las necesidades operativas de los proyectos asignados y fortalecer la disponibilidad de talento técnico en un sector donde la experiencia acumulada es un factor determinante para la ejecución de obras.

Con estas nuevas contrataciones, la empresa prevé ampliar su participación en proyectos petroleros y generar efectos económicos indirectos en las comunidades de donde proviene el talento incorporado.