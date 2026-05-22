Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Moody’s mantiene calificación de Pemex pese a debilidad operativa y alta dependencia del gobierno

La agencia calificadora confirmó la nota de Pemex con perspectiva estable tras destacar el apoyo federal, aunque advirtió que la petrolera continúa con flujo negativo, alta deuda y débil capacidad operativa.
vie 22 mayo 2026 03:07 PM
Añadir Expansión en Google
Pemex calificación Moody's
La calificadora advirtió que Pemex seguirá dependiendo de apoyo extraordinario del gobierno ante su elevado endeudamiento, flujo de caja negativo y débiles resultados operativos. (Foto: Marco Antonio Martínez/AFP)

La agencia calificadora Moody’s Ratings decidió mantener la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos (Pemex) en B1 con perspectiva estable, al considerar que el gobierno mexicano continuará otorgando apoyo financiero “muy alto y oportuno” a la petrolera estatal, aun cuando persisten problemas operativos, presiones de liquidez y necesidades constantes de financiamiento.

La firma confirmó la calificación corporativa de la empresa, así como las notas senior no garantizadas y los programas de financiamiento vinculados a Pemex. Al mismo tiempo, mantuvo en “ca” la evaluación de fortaleza crediticia independiente de la compañía, una de las más bajas dentro de la escala de Moody’s y que refleja su débil perfil financiero sin respaldo soberano.

“La confirmación de las calificaciones de Pemex refleja nuestra expectativa de que el Gobierno de México continuará proporcionando apoyo muy alto y oportuno a la compañía, como quedó claramente demostrado en 2025”, dijo Roxana Muñoz, vicepresidenta y analista senior de crédito de Moody’s Ratings.

Publicidad

Sin embargo, la calificadora advirtió que el perfil crediticio de la petrolera “permanece limitado por persistentes desafíos operativos”, los cuales continúan provocando flujo de caja libre negativo y elevadas necesidades de financiamiento.

La decisión de Moody’s se produce después de que la propia agencia redujo la calificación soberana de México de Baa2 negativa a Baa3 estable. Pese a ello, la nota de Pemex no fue modificada debido a que la agencia mantiene sin cambios su expectativa de respaldo gubernamental y la estrecha relación financiera entre la petrolera y el Estado mexicano.

El respaldo gubernamental sostiene la nota

Moody’s explicó que el gobierno ha reforzado su compromiso con Pemex mediante medidas financieras implementadas durante 2025, así como con apoyos considerados dentro del presupuesto de 2026.

La agencia también destacó la posibilidad de financiamiento adicional mediante bancos de desarrollo y otras medidas de política pública, entre ellas la reforma al sistema de pensiones del sector público, que limita beneficios de alto nivel y busca reducir presiones financieras en entidades estatales, incluida la petrolera.

Aun así, la calificadora sostuvo que Pemex mantiene un perfil crediticio débil debido a su elevada deuda, la limitada capacidad interna para financiar inversiones y obligaciones financieras, además de una operación que continúa generando pérdidas de efectivo.

Moody’s señaló que los actuales esquemas de desarrollo de campos petroleros difícilmente lograrán incrementar de forma significativa la producción de crudo. Al mismo tiempo, advirtió que las operaciones de refinación siguen siendo ineficientes y que la estrategia de privilegiar el procesamiento doméstico sobre las exportaciones limita el beneficio que Pemex podría obtener de mayores precios internacionales del petróleo.

La firma también identificó presiones adicionales derivadas de los topes al precio de los combustibles y de una menor inversión de capital, factores que afectan los márgenes y la sostenibilidad productiva de la empresa.

Persisten presiones de liquidez y deuda

La calificadora indicó que la liquidez de Pemex “permanece débil” y altamente dependiente del respaldo gubernamental y del acceso continuo a refinanciamiento, en medio de importantes requerimientos financieros vinculados con vencimientos de deuda, pagos a proveedores e inversiones de capital.

Al cierre de marzo de 2026, la petrolera contaba con aproximadamente 8,000 millones de dólares en efectivo y otros 5,700 millones de dólares en líneas de crédito revolventes comprometidas para enfrentar obligaciones de corto plazo.

Publicidad

Moody’s anticipó que, sin una mejora estructural en el desempeño operativo, Pemex continuará generando flujo de caja libre negativo durante los próximos 12 a 18 meses y seguirá dependiendo de apoyos extraordinarios para cumplir con sus obligaciones financieras.

La perspectiva estable refleja la expectativa de que la estrategia de negocios y el perfil financiero de la empresa permanecerán prácticamente sin cambios durante los próximos seis a 12 meses, mientras el apoyo gubernamental continúe siendo suficiente para sostener la liquidez de la compañía.

La calificadora añadió que una eventual mejora en la nota de Pemex dependería de cambios estructurales en su estrategia y operación que permitan incrementar producción, mejorar generación de efectivo y reducir la dependencia del apoyo externo.

Con información de Diana Gante

Publicidad

Tags

Pemex

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad