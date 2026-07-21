Registro telefónico frena el crecimiento de Telcel en prepago durante el segundo trimestre

El registro telefónico comenzó a aplicarse el 9 de enero y originalmente establecía el 30 de junio como fecha límite para que los usuarios vincularan su identidad con su número móvil. Sin embargo, ante el bajo nivel de cumplimiento, particularmente entre las líneas de prepago, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció una prórroga hasta diciembre.

La autoridad definió un calendario escalonado para las líneas de prepago que aún no han sido registradas, de manera que el trámite deberá completarse entre agosto y diciembre, según el último dígito del número telefónico.

Al 25 de junio, la CRT reportó que 63 millones de líneas habían concluido el proceso de vinculación, apenas 39.1% del universo estimado. De ese total, 40.2 millones correspondían a líneas de prepago y 22.8 millones a pospago, lo que significa que todavía permanecían pendientes de registro 98 millones de líneas.

Las cifras muestran la resistencia de una parte importante de los usuarios a completar el procedimiento. Expertos y analistas del sector habían señalado previamente a Expansión que muchos clientes mantienen reservas para asociar su identidad con su línea telefónica debido a que consideran que la nueva política no fue suficientemente justificada, lo que ha generado dudas sobre el tratamiento y destino de sus datos personales.

Ante este escenario, Telcel recordó que las líneas de prepago cuyos usuarios no completen el registro dentro de los nuevos plazos establecidos serán suspendidas, aunque el servicio podrá restablecerse una vez concluido el trámite.

“Continuaremos promoviendo que nuestros clientes completen el trámite antes de las nuevas fechas límite”, aseguró Telcel en su reporte financiero.

Ingresos mantienen crecimiento pese al freno en prepago

Aunque el segmento de recarga permaneció sin crecimiento en número de clientes, Telcel mantuvo un avance en sus resultados financieros.

Durante el segundo trimestre, la subsidiaria de América Móvil reportó ingresos por 86,900 millones de pesos, un incremento anual de 3.2%, impulsados por un crecimiento de 4.4% en los ingresos por servicios.

Por su parte, el flujo operativo (EBITDA) ascendió a 35,200 millones de pesos, un aumento de 0.6% respecto al mismo periodo del año anterior. La compañía explicó que el resultado estuvo afectado por una multa regulatoria relacionada con Telmex; sin ese efecto extraordinario, el EBITDA habría crecido 4.3% anual.

El impacto también alcanzó la rentabilidad. La utilidad neta de América Móvil asociada a la operación de Telcel se ubicó en 26,650 millones de pesos, una disminución anual de 0.1%.

América Móvil eleva utilidad consolidada

A nivel consolidado, América Móvil registró un desempeño más sólido durante el segundo trimestre.

La empresa controlada por Carlos Slim obtuvo una utilidad neta de 24,000 millones de pesos, un crecimiento anual de 9.2%.

El flujo operativo consolidado alcanzó 96,000 millones de pesos, equivalente a un incremento de 3.8%, mientras que los ingresos ascendieron a 241,000 millones de pesos, un avance de 3.1% frente al mismo periodo del año anterior.