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Grupo Gigante confirma que evalúa la adquisición de La Casa de Toño

Grupo Gigante confirmó que analiza la posible adquisición de La Casa de Toño como parte de su estrategia de crecimiento inorgánico, aunque aclaró que todavía no existe un acuerdo definitivo.
jue 23 julio 2026 12:17 PM
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La Casa de Toño sí podría cambiar de dueño: Grupo Gigante confirma que analiza la compra
La Casa de Toño es una popular cadena de comida mexicana. (Foto: La Casa de Toño/Facebook)

Grupo Gigante, la empresa que tiene entre sus marcas a Shake Shack, Toks, Petco y RadioShack, confirmó que analiza la posible adquisición de la cadena de comida mexicana La Casa de Toño.

En un aviso enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Grupo Gigante informó que su división de restaurantes se encuentra en una evaluación inicial y preliminar de una posible compra de La Casa de Toño.

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"A esta fecha, Grupo Gigante no ha celebrado contratos definitivos ni vinculantes para tal posible adquisición, ni ha acordado precio o contraprestación alguna, por lo que no existe certeza de que la operación llegue a concretarse", señaló la empresa.

La compañía añadió que este movimiento forma parte de su estrategia de crecimiento orgánico e inorgánico, mediante la evaluación constante de oportunidades para fortalecer su negocio.

"Se espera que esta tendencia se mantenga, en el entendido de que la evaluación de oportunidades de crecimiento no necesariamente implica que éstas vayan a materializarse", indicó.

La reingeniería de Grupo Gigante

La compañía mantiene un proceso de optimización de su portafolio de negocios. Si bien ha cerrado de forma definitiva cientos de tiendas RadioShack, en el negocio de restaurantes ha incrementado el número de unidades de algunas de sus marcas premium, como Shake Shack.

Al mismo tiempo, la empresa mantiene el foco en el desarrollo de El Farolito, la cadena de taquerías cuya imagen renovó tras adquirirla en 2020, así como en la expansión de Shake Shack en México, una de las marcas estratégicas dentro de su división restaurantera.

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La Casa de Toño comenzó en 1978 como un humilde puesto callejero de quesadillas y antojitos, ubicado en la calle Floresta, en la colonia Clavería, alcaldía Azcapotzalco. El negocio era dirigido por Marco Antonio Campos, mejor conocido como 'Toño'.

Gracias a la creciente popularidad del puesto, los clientes empezaron a llamarlo “La Casa de Toño”, nombre que conserva hasta hoy. El primer restaurante formal surgió en el mismo lugar, cuando Campos y su familia, ante la gran demanda por su famoso pozole, convirtieron primero la sala de su casa, y luego toda la vivienda, en un local en el año 2000.

Actualmente, La Casa de Toño cuenta con alrededor de 80 sucursales en la Ciudad de México, donde, además del pozole y el icónico flan de la abuela, ofrecen desayunos en paquetes y servicio a domicilio.

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GRUPO GIGANTE, S.A.B. DE C.V.

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