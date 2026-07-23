La Casa de Toño sí podría cambiar de dueño: Grupo Gigante confirma que analiza la compra

"A esta fecha, Grupo Gigante no ha celebrado contratos definitivos ni vinculantes para tal posible adquisición, ni ha acordado precio o contraprestación alguna, por lo que no existe certeza de que la operación llegue a concretarse", señaló la empresa.
La compañía añadió que este movimiento forma parte de su estrategia de crecimiento orgánico e inorgánico, mediante la evaluación constante de oportunidades para fortalecer su negocio.
"Se espera que esta tendencia se mantenga, en el entendido de que la evaluación de oportunidades de crecimiento no necesariamente implica que éstas vayan a materializarse", indicó.
La reingeniería de Grupo Gigante
La compañía mantiene un proceso de optimización de su portafolio de negocios. Si bien ha cerrado de forma definitiva cientos de tiendas RadioShack, en el negocio de restaurantes ha incrementado el número de unidades de algunas de sus marcas premium, como Shake Shack.
Al mismo tiempo, la empresa mantiene el foco en el desarrollo de El Farolito, la cadena de taquerías cuya imagen renovó tras adquirirla en 2020, así como en la expansión de Shake Shack en México, una de las marcas estratégicas dentro de su división restaurantera.