Menos RadioSchack, más Petco: Grupo Gigante cambia su negocio y deja de apostar por algunas marcas históricas

La reducción de las operaciones de RadioShack es la más significativa. La empresa bajó la cortina de 133 tiendas de la marca en México y cerró el primer trimestre con 16 unidades, cuando en 2022 sumaban 149.

La empresa también cerró 26 tiendas Office Depot entre 2022 y 2026, además de clausurar de forma definitiva los cinco restaurantes de la cadena Beer Factory a nivel nacional en diciembre de 2024, lo mismo que las tiendas de The Home Store, que migraron al concepto de Casaideas.

La tendencia contrasta con el crecimiento en otros segmentos de negocio de Grupo Gigante, como el sector restaurantero, donde ha aumentado el número de unidades de algunas de sus marcas premium, como es el caso de Shake Shack.

“Es un proceso de optimización”, dice Carlos Hermosillo, analista bursátil independiente. “Está dejando las marcas y tiendas poco rentables a un lado y concentrándose en las que ofrecen un mejor retorno a la inversión”, añade.

El grupo también ha fortalecido las operaciones de Petco, que sumaba 156 unidades al primer trimestre de 2026. Esta cadena especializada en productos para mascotas es una de las verticales de negocio con mayor crecimiento, con la apertura de 36 unidades desde 2022.

Petco opera en México desde 2013 y Grupo Gigante tiene el 50% de la operación en el país. Este mismo modelo es el de Casaideas, la cadena chilena que la compañía trajo al mercado mexicano desde 2023.

A la par, la empresa mantiene el foco en el desarrollo de El Farolito, cadena de taquerías cuya imagen renovó tras adquirirla en 2020, y en el crecimiento de Shake Shack, que abrió su primer restaurante en México en 2019 y ya suma 21 unidades.

“El nicho de Shake Shack es muy particular, ya que la categoría de hamburguesas no anda particularmente bien, pero a ellos les ha ido mucho mejor que a su competencia”, declaró Carlos Hermosillo.

Hasta el cierre del año pasado, aun con el recorte de tiendas, la operación de retail especializado, conformada por Office Depot y sus subsidiarias, entre ellas RadioShack, tenía una participación de 70% en las ventas consolidadas.