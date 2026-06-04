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Grupo Gigante reduce presencia de RadioShack y Office Depot para enfocarse en negocios más rentables

La compañía cerró unidades de sus tiendas de tecnología y material de oficina, así como Toks, mientras fortalece su apuesta en mascotas, restaurantes premium y formatos especializados.
jue 04 junio 2026 05:50 AM
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Menos RadioSchack, más Petco: Grupo Gigante cambia su negocio y deja de apostar por algunas marcas históricas
RadioShack pasó de operar 149 tiendas en 2022 a solo 16 unidades al cierre del primer trimestre de 2026.
 (Fotos: Carla Haselbarth.)

Grupo Gigante ajusta el tamaño de varias de sus operaciones. El conglomerado cerró tiendas RadioShack, sucursales de Office Depot y restaurantes Toks durante el primer trimestre del año, mientras concentra inversiones en negocios con mayores perspectivas de crecimiento y rentabilidad.

Los movimientos ocurrieron en un contexto de consumo moderado, bajo crecimiento y una competencia cada vez más agresiva del comercio electrónico, factores que llevaron a la compañía a acelerar la reorganización de su portafolio y priorizar formatos con mejor desempeño.

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La reducción de las operaciones de RadioShack es la más significativa. La empresa bajó la cortina de 133 tiendas de la marca en México y cerró el primer trimestre con 16 unidades, cuando en 2022 sumaban 149.

La empresa también cerró 26 tiendas Office Depot entre 2022 y 2026, además de clausurar de forma definitiva los cinco restaurantes de la cadena Beer Factory a nivel nacional en diciembre de 2024, lo mismo que las tiendas de The Home Store, que migraron al concepto de Casaideas.

La tendencia contrasta con el crecimiento en otros segmentos de negocio de Grupo Gigante, como el sector restaurantero, donde ha aumentado el número de unidades de algunas de sus marcas premium, como es el caso de Shake Shack.

“Es un proceso de optimización”, dice Carlos Hermosillo, analista bursátil independiente. “Está dejando las marcas y tiendas poco rentables a un lado y concentrándose en las que ofrecen un mejor retorno a la inversión”, añade.

El grupo también ha fortalecido las operaciones de Petco, que sumaba 156 unidades al primer trimestre de 2026. Esta cadena especializada en productos para mascotas es una de las verticales de negocio con mayor crecimiento, con la apertura de 36 unidades desde 2022.

Petco opera en México desde 2013 y Grupo Gigante tiene el 50% de la operación en el país. Este mismo modelo es el de Casaideas, la cadena chilena que la compañía trajo al mercado mexicano desde 2023.

A la par, la empresa mantiene el foco en el desarrollo de El Farolito, cadena de taquerías cuya imagen renovó tras adquirirla en 2020, y en el crecimiento de Shake Shack, que abrió su primer restaurante en México en 2019 y ya suma 21 unidades.

“El nicho de Shake Shack es muy particular, ya que la categoría de hamburguesas no anda particularmente bien, pero a ellos les ha ido mucho mejor que a su competencia”, declaró Carlos Hermosillo.

Hasta el cierre del año pasado, aun con el recorte de tiendas, la operación de retail especializado, conformada por Office Depot y sus subsidiarias, entre ellas RadioShack, tenía una participación de 70% en las ventas consolidadas.

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Esta reconfiguración ya se refleja en los resultados financieros de la empresa, que declinó dar comentarios para esta nota. Al cierre del primer trimestre del año, Grupo Gigante creció sus ingresos apenas 0.2%, hasta los 8,743 millones de pesos, mientras que las ventas de las tiendas con más de un año de operación avanzaron 1.4%. El Ebitda creció 1.4%, mientras que la utilidad neta cayó 3.3%, presionada por un entorno económico que afecta el consumo.

Entre el e-comerce y el nuevo consumidor

La reestructura del portafolio de Grupo Gigante responde a dos cambios puntuales en el mercado: el auge del comercio electrónico y las modificaciones en los hábitos de consumo de los mexicanos.

Marisol Huerta, analista independiente, explica que las plataformas de marketplace, como Amazon, Temu o AliExpress, también han mermado el mercado de marcas como Office Depot y RadioShack, sobre todo porque ofrecen productos similares a precios más atractivos.

“Les han ganado muchísimo mercado”, refiere. “Si alguien busca un cable para la computadora, lo único que hace el consumidor es ir al e-commerce”, declara la especialista. “Las empresas necesitan grandes inversiones en herramientas tecnológicas; hay temas de logística y del uso de plataformas integradas y, si no lo están haciendo, por supuesto que el mercado se lo están ganando”, agrega.

Julián Fernández, director general de MAR Capital, afirma que el reto no es únicamente el e-commerce, sino la velocidad con la que cambió el hábito de consumo y la dificultad de estas marcas para reinventar su propuesta de valor.

“El consumidor cambió más rápido que muchas cadenas tradicionales”, dice Fernández.

"Grupo Gigante responde a una transformación estructural del consumo, que es como tienen que trabajar las empresas. En el caso de RadioShack y Office Depot vemos el desgaste natural de modelos comerciales que durante muchos años dependieron del tráfico físico y de la venta tradicional y que hoy enfrentan a un consumidor mucho más digital”, asegura.

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GRUPO GIGANTE, S.A.B. DE C.V.

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