EU reabre importación de ganado mexicano tras crisis por gusano barrenador

"La colaboración entre productores, autoridades federales y estatales, así como los organismos especializados en sanidad animal, genera resultados concretos para fortalecer la sanidad animal y el comercio agropecuario en beneficio de ambos países", señaló el organismo en un comunicado.

El organismo destacó que la reapertura es resultado de un Plan de Acción conjunto entre México y Estados Unidos basado en criterios científicos y sanitarios, además del avance en la habilitación de una planta reproductora de moscas estériles, infraestructura considerada estratégica para acelerar la contención y erradicación del gusano barrenador y dar mayor certidumbre a los productores pecuarios.

En el mismo sentido, el Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne) celebró la reapertura de la frontera al considerar que fortalece la integración de la cadena de valor entre México y Estados Unidos.

"Es una decisión que refrenda la importancia del comercio cárnico entre ambos países y fortalece una relación estratégica basada en la confianza, la sanidad y la colaboración", señaló el organismo.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que recibió una comunicación oficial de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, en la que se confirma la reanudación de las exportaciones de ganado mexicano.

De acuerdo con la mandataria, el reinicio ocurrirá en las últimas semanas de agosto a través del puerto de Agua Prieta, Sonora, al que posteriormente se sumarán dos cruces fronterizos adicionales en Chihuahua.

La reapertura ocurre después de que las restricciones impuestas por Estados Unidos para contener la propagación del gusano barrenador provocaran una interrupción en las exportaciones de ganado mexicano, afectando a miles de productores y modificando temporalmente la dinámica del comercio pecuario entre ambos países.