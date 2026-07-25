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EU reabre importación de ganado mexicano tras crisis por gusano barrenador

La reapertura de la frontera permitirá recuperar las exportaciones de ganado vivo hacia Estados Unidos, luego de dos periodos de suspensión que redujeron los envíos mexicanos.
sáb 25 julio 2026 10:38 AM
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Limousine cows grazing in a field, France.
Antes de las restricciones, México exportaba entre 90,000 y 151,000 cabezas de ganado mensuales. (Foto: Olivier DJIANN/Getty Images)

Organismos del sector pecuario ven positiva la decisión de Estados Unidos de reanudar de forma gradual la importación de ganado vivo mexicano, ya, que consideran que la medida permitirá recuperar el flujo comercial con su principal mercado de exportación, luego de meses de restricciones derivadas de la presencia del gusano barrenador.

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) aseguró que la reapertura de los puertos fronterizos refleja la confianza de las autoridades estadounidenses en los avances sanitarios alcanzados por México y es resultado de la coordinación entre productores, autoridades sanitarias y los gobiernos de ambos países.

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"La colaboración entre productores, autoridades federales y estatales, así como los organismos especializados en sanidad animal, genera resultados concretos para fortalecer la sanidad animal y el comercio agropecuario en beneficio de ambos países", señaló el organismo en un comunicado.

El organismo destacó que la reapertura es resultado de un Plan de Acción conjunto entre México y Estados Unidos basado en criterios científicos y sanitarios, además del avance en la habilitación de una planta reproductora de moscas estériles, infraestructura considerada estratégica para acelerar la contención y erradicación del gusano barrenador y dar mayor certidumbre a los productores pecuarios.

En el mismo sentido, el Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne) celebró la reapertura de la frontera al considerar que fortalece la integración de la cadena de valor entre México y Estados Unidos.

"Es una decisión que refrenda la importancia del comercio cárnico entre ambos países y fortalece una relación estratégica basada en la confianza, la sanidad y la colaboración", señaló el organismo.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que recibió una comunicación oficial de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, en la que se confirma la reanudación de las exportaciones de ganado mexicano.

De acuerdo con la mandataria, el reinicio ocurrirá en las últimas semanas de agosto a través del puerto de Agua Prieta, Sonora, al que posteriormente se sumarán dos cruces fronterizos adicionales en Chihuahua.

La reapertura ocurre después de que las restricciones impuestas por Estados Unidos para contener la propagación del gusano barrenador provocaran una interrupción en las exportaciones de ganado mexicano, afectando a miles de productores y modificando temporalmente la dinámica del comercio pecuario entre ambos países.

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Con la crisis por el gusano barrenador, Estados Unidos tuvo dos periodos de suspensión de las exportaciones de ganado vivo mexicano, el primer cierre ocurrió entre diciembre de 2024 y enero de 2025, mientras que el segundo inició en junio de 2025 y se ha prolongado hasta julio de 2026.

Antes de las restricciones, México exportaba entre 90,000 y 151,000 cabezas de ganado mensuales; sin embargo, durante el primer periodo de suspensión los envíos cayeron a apenas 24,000 cabezas en febrero de 2025, aunque posteriormente se recuperaron parcialmente con 82,000 y 89,000 cabezas en marzo y abril, para volver a disminuir a 31,000 en mayo.

La suspensión de las exportaciones de ganado en pie impulsó cambios en la cadena productiva nacional. Ante la imposibilidad de enviar animales vivos a Estados Unidos, parte del sector optó por engordarlos y procesarlos en México antes de exportarlos como carne, lo que elevó el valor agregado local.

Pese a las restricciones, las exportaciones mexicanas de carne de res hacia Estados Unidos crecieron 9.9% durante 2025 y mantuvieron un crecimiento superior a 20% en el primer trimestre de 2026, favorecidas por la demanda del mercado estadounidense y la reducción de su inventario ganadero.

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