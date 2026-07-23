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Las ganancias de José Cuervo caen 29% por el tipo de cambio y un menor consumo de tequila

El fortalecimiento del peso, la transición de distribuidores en EU y la menor demanda de tequila presionaron los resultados trimestrales de José Cuervo.
jue 23 julio 2026 06:42 PM
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El consumo de la marca José Cuervo enfrenta desafíos en el merado norteamericano. (Foto: iStock.)

El fortalecimiento del peso frente al dólar y un menor consumo de tequila en Norteamérica pesaron sobre los resultados de Becle, la dueña de José Cuervo, durante el segundo trimestre del año.

Aunque la compañía avanzó con la reorganización de su red de distribución en Estados Unidos y mantuvo el crecimiento orgánico en México, la combinación de efectos cambiarios y una demanda más débil provocó una caída en sus ganancias y redujo sus ventas y flujo operativo.

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Las ganancias o utilidad neta de Becle, propietaria de José Cuervo, se ubicaron en 1,413 millones de pesos durante el segundo trimestre, cifra que representa una disminución de 29.6% frente a los 2,006 millones del mismo periodo del año pasado.

El EBITDA o flujo operativo decreció 23.4%, a 2,057 millones de pesos, desde los 2,687 millones de pesos registrados en el segundo trimestre del año pasado.

“Mantuvimos el enfoque en la ejecución de las acciones estratégicas que definimos a inicios del año. La realineación de nuestra distribución en Estados Unidos avanza conforme a lo planeado y está sentando las bases para una ejecución comercial más sólida y un crecimiento sostenible a largo plazo. Seguimos comprometidos con una ejecución disciplinada y con la generación de valor sostenible en el tiempo”, dijo la administración de la empresa en el informe.

Las ventas netas disminuyeron 13.9%, a 9,865 millones de pesos en moneda constante durante el segundo trimestre del año, afectadas por una mezcla geográfica desfavorable y por los efectos negativos de la conversión de divisas derivados de la apreciación del peso mexicano frente al dólar estadounidense.

Por mercado, en Estados Unidos y Canadá, las ventas disminuyeron 20.5% respecto al mismo periodo del año anterior, debido a efectos cambiarios desfavorables y a un entorno más competitivo.

En México, las ventas netas aumentaron 1.8% a pesar de la venta de b:oost; de manera orgánica, el avance fue de 5%, impulsado por un crecimiento orgánico en volumen de 5.5%. En la región del Resto del Mundo (RoW), las ventas netas disminuyeron 14.6%, pese a que el volumen creció 3.5%, debido a los efectos desfavorables de la conversión cambiaria a pesos mexicanos y a la mezcla de productos.

Durante el segundo trimestre del año, el volumen total de ventas fue de seis millones de cajas de nueve litros, una disminución de 6.7%. En Estados Unidos y Canadá, el volumen cayó 8.7%, aunque la compañía señaló que la transición de distribuidores avanza y que los niveles de inventario en el sistema comienzan a normalizarse.

En México, el volumen disminuyó 7.8% debido a la venta de la marca B:oost. De forma orgánica, este mercado registró un incremento de 5.5% en volumen respecto al año anterior, por encima del desempeño de la industria. En la región del Resto del Mundo (RoW), el volumen aumentó 3.5%.

Por categoría, el volumen de ventas del tequila José Cuervo disminuyó 4.7%, mientras que el segmento de Otros Tequilas aumentó 2.5%. Las marcas del portafolio de Otros Espirituosos redujeron su volumen de ventas 6.8%, mientras que Bebidas No Alcohólicas y Otros registraron una caída de 36.3%, principalmente por la venta de b:oost.

La empresa también informó que los gastos de distribución del segundo trimestre disminuyeron 13.4%, a 445 millones de pesos, gracias a un menor volumen de ventas y a iniciativas de productividad en logística. Como porcentaje de las ventas netas, estos gastos se mantuvieron estables en 4.5%, en línea con el mismo periodo del año anterior.

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José Cuervo Tequila Reportes trimestrales

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