Las ganancias de José Cuervo caen 29% por el tipo de cambio y un menor consumo de tequila

Las ganancias o utilidad neta de Becle, propietaria de José Cuervo, se ubicaron en 1,413 millones de pesos durante el segundo trimestre, cifra que representa una disminución de 29.6% frente a los 2,006 millones del mismo periodo del año pasado.

El EBITDA o flujo operativo decreció 23.4%, a 2,057 millones de pesos, desde los 2,687 millones de pesos registrados en el segundo trimestre del año pasado.

“Mantuvimos el enfoque en la ejecución de las acciones estratégicas que definimos a inicios del año. La realineación de nuestra distribución en Estados Unidos avanza conforme a lo planeado y está sentando las bases para una ejecución comercial más sólida y un crecimiento sostenible a largo plazo. Seguimos comprometidos con una ejecución disciplinada y con la generación de valor sostenible en el tiempo”, dijo la administración de la empresa en el informe.

Las ventas netas disminuyeron 13.9%, a 9,865 millones de pesos en moneda constante durante el segundo trimestre del año, afectadas por una mezcla geográfica desfavorable y por los efectos negativos de la conversión de divisas derivados de la apreciación del peso mexicano frente al dólar estadounidense.

Por mercado, en Estados Unidos y Canadá, las ventas disminuyeron 20.5% respecto al mismo periodo del año anterior, debido a efectos cambiarios desfavorables y a un entorno más competitivo.

En México, las ventas netas aumentaron 1.8% a pesar de la venta de b:oost; de manera orgánica, el avance fue de 5%, impulsado por un crecimiento orgánico en volumen de 5.5%. En la región del Resto del Mundo (RoW), las ventas netas disminuyeron 14.6%, pese a que el volumen creció 3.5%, debido a los efectos desfavorables de la conversión cambiaria a pesos mexicanos y a la mezcla de productos.

Durante el segundo trimestre del año, el volumen total de ventas fue de seis millones de cajas de nueve litros, una disminución de 6.7%. En Estados Unidos y Canadá, el volumen cayó 8.7%, aunque la compañía señaló que la transición de distribuidores avanza y que los niveles de inventario en el sistema comienzan a normalizarse.

En México, el volumen disminuyó 7.8% debido a la venta de la marca B:oost. De forma orgánica, este mercado registró un incremento de 5.5% en volumen respecto al año anterior, por encima del desempeño de la industria. En la región del Resto del Mundo (RoW), el volumen aumentó 3.5%.

Por categoría, el volumen de ventas del tequila José Cuervo disminuyó 4.7%, mientras que el segmento de Otros Tequilas aumentó 2.5%. Las marcas del portafolio de Otros Espirituosos redujeron su volumen de ventas 6.8%, mientras que Bebidas No Alcohólicas y Otros registraron una caída de 36.3%, principalmente por la venta de b:oost.

La empresa también informó que los gastos de distribución del segundo trimestre disminuyeron 13.4%, a 445 millones de pesos, gracias a un menor volumen de ventas y a iniciativas de productividad en logística. Como porcentaje de las ventas netas, estos gastos se mantuvieron estables en 4.5%, en línea con el mismo periodo del año anterior.