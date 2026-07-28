Liverpool quiere ser más rentable pero no a costa de crédito: el cambio de su estrategia financiera

"Vemos una oportunidad de crecer incrementando la vinculación y el uso de nuestros productos por parte de los clientes, más que aumentando nuestro apetito por el riesgo”, declaró durante la llamada con analistas para comentar sus resultados financieros del segundo trimestre.

Gonzalo Gallegos explicó que el incremento registrado en los indicadores de cartera vencida, que registró un aumento de 72 puntos base a 4.7%, fue una consecuencia esperada de la estrategia de expansión implementada en los últimos años, por lo que aseguró sentirse cómoda con la evolución del portafolio.

"Hasta ahora, la evolución de la cartera ha sido consistente con nuestras expectativas", señaló durante la conferencia con analistas.

En tanto, la empresa considera que el crecimiento del negocio financiero provendrá de una mayor utilización de sus productos y servicios, en lugar de ampliar nuevamente su apetito por el riesgo, el objetivo será equilibrar el crecimiento con la rentabilidad y la calidad de los activos, dejando atrás la etapa en la que el crecimiento tenía un empuje por una mayor colocación de crédito.

En ese sentido, el director de finanzas de Liverpool aseguró que no busca alcanzar un nivel específico de cartera vencida, sino mantener la calidad del crédito alineada con sus objetivos de largo plazo mientras la cartera madura.

Gallegos añadió que para mantener la rentabilidad de la compañía no recurrirán a recortes generalizados de costos y señaló que mantendrá una estrategia enfocada en la disciplina del gasto. "Nuestra prioridad es proteger la rentabilidad mediante una administración disciplinada”, dijo.

Negocios que amortiguan la desaceleración

Mientras el negocio minorista enfrenta un menor dinamismo, las verticales de servicios financieros e inmobiliaria se colocan como amortiguadores del desempeño operativo del conglomerado de tiendas departamentales.

La empresa afirmó que el negocio inmobiliario mantiene una sólida ocupación en sus centros comerciales y que las variaciones trimestrales obedecen principalmente a la incorporación de nuevos espacios, como la expansión de Galerías Metepec, más que a un deterioro en la demanda.

Otro de los frentes donde Liverpool espera una mejora es el comercio electrónico. La empresa reconoció que la migración de su plataforma tecnológica tuvo un impacto mayor al previsto sobre el crecimiento del volumen bruto de mercancías (GMV), debido a interrupciones operativas registradas durante el proceso.

Aunque la migración ya concluyó, la compañía continúa estabilizando algunos procesos y prevé que los efectos negativos disminuyen, por lo que espera que el crecimiento del negocio digital vuelva a acelerarse durante la segunda mitad del año, apoyado en una plataforma que considera más escalable y preparada para impulsar la innovación y mejorar la experiencia del cliente.

Sin embargo, Liverpool redujo su pronóstico de crecimiento de ventas mismas tiendas de Liverpool a un rango de entre 2.5 y 3.5%, dos puntos porcentuales por debajo de su guía anterior. Para Suburbia ahora prevé una variación de entre una caída de 1% y un avance de 1%, lejos del crecimiento de entre 5 y 6% que estimaba previamente.

“El entorno macroeconómico aún es incierto, la demanda de los consumidores se mantiene débil y la intensidad de la competencia permanece elevada", dijo el directivo durante la llamada.