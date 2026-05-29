Los primeros proveedores eran los que surtían productos en Aurrerá, pero luego amplió su cartera.
En 1986, las empresas Aurrerá, Bodega Aurrerá, Vips, Superama, El Portón y Suburbia, se unieron para establecer Grupo Cifra, y formar a la mayor cadena de autoservicio del país. Jerónimo y Manuel Arango quedaron a la cabeza, quienes lideraron hasta por más de ocho años.
Walmart compró Suburbia y luego se la quedó Liverpool
En 1991, Jerónimo Arango y Sam Walton, el fundador de Walmart, se reunieron y de ahí surgió el proyecto de entrada de la mayor minorista del mundo a México, de la mano con Cifra. En primera instancia, las tiendas Aurrerá se convirtieron en Walmart México, y más tarde, en 1994, Vips y Suburbia se incorporaron a la asociación de ambas empresas.
Tres años más tarde, en 1997, Jerónimo Arango decidió retirarse y dedicarse a otros proyectos, y Walmart se quedó con la totalidad de las acciones de Cifra, y las marcas a su nombre.
Suburbia estuvo a manos de Walmart México hasta 2017, cuando la cadena de tiendas departamentales Liverpool adquirió el 100% de las acciones, así como los bienes intangibles, mobiliario y su participación en bienes propios y rentados por una operación valuada en 19,000 millones de pesos.
En ese entonces, Suburbia contaba con 122 tiendas a nivel nacional y 8,000 empleados, los cuales no pararon actividades en la transacción.
Suburbia “estrena más” con créditos chiquitos
La tienda departamental ha ido más allá de vender productos de moda, electrodomésticos y más variedad de artículos, ahora, busca consolidarse en el mercado financiero.
Actualmente, su esquema de crédito “Minipagos” supera las 200,000 cuentas activas, una cifra que la empresa consideró suficiente para dejar de tratar el proyecto como piloto e integrarlo formalmente en su negocio financiero y competir contra Coppel y Elektra.