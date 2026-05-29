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La historia de Suburbia: pasó por Aurrerá y Walmart hasta quedar en manos de Liverpool

Jerónimo Arango fue uno de los fundadores de marcas como Aurrera, Suburbia y Vips, consolidadas más tarde en el Grupo Cifra. Hoy, la tienda departamental forma parte de Liverpool.
vie 29 mayo 2026 11:06 AM
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Desde 2017, Suburbia fue comprada por El Puerto de Liverpool por 19,000 millones de pesos. (Anylú Hinojosa-Peña)

Hace más de 50 años, Suburbia introdujo un sistema de venta revolucionario para los mexicanos: cajas de pago centrales, personal de apoyo para decidir qué comprar y productos accesibles anunciados bajo el lema “la moda al mejor precio”. Hoy, la departamental busca seguir reinventándose con esquemas de crédito de “ minipagos ”.

Al inicio, la marca formó parte de una estrategia aún más grande, que contemplaba otros nombres: Aurrerá y Vips, las empresas fundadas por Jerónimo Arango Arias, cambiando la forma de consumo en México. Esta es la historia.

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El viaje a Nueva York que transformó el consumo en México

En las raíces de Jerónimo Arango, además de sangre asturiana, estaba el comercio. Su familia poseía una tienda de descuento, inspirada en un modelo que observaron en un viaje a Estados Unidos.

Ese paso por Nueva York fue clave. Jerónimo observó cómo las tiendas vendían productos a bajos precios y en gran nivel. No eran lujos, sino accesibles para un público masivo. En México, solo había misceláneas, mercados o tiendas departamentales grandes. La única competencia en el autoservicio era Sumesa.

Entonces, vio una oportunidad.

Junto con sus hermanos, Plácido y Manuel, emprendieron con una tienda minorista en 1958, ubicada en la esquina Bolívar y Chimalpopoca en la Ciudad de México, con 250 metros cuadrados. El nombre original fue Central de Ropa, pero poco después escogieron una palabra en vasco para renombrar el proyecto: Aurrerá, que significa “adelante”.

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El empresario que pocos recuerdan: creó Aurrerá, Superama y abrió la puerta a Walmart México

Los Arango impulsaron una política de bajos precios y el autoservicio en un espacio donde se podía conseguir desde verduras y comestibles, hasta ropa para dama y caballero. Jerónimo, con más de 33 años, se encargó de la dirección y administración de la empresa, que cada vez fue aumentando de fama y espacios.

Tras el éxito, Jerónimo vio cómo dar los siguientes pasos: un restaurante donde se podía comprar otros productos, Vips, y una tienda más enfocada a la moda, Suburbia.

El comienzo de Suburbia y Grupo Cifra

La primera tienda en abrir fue en el Centro Comercial Taxqueña, ubicada en avenida Universidad y Miguel Ánguel de Quevedo, al sur de la Ciudad de México, el 28 de octubre de 1970. La departamental vendía calzado, ropa y accesorios para toda la familia a un precio accesible.

El lema lo reiteraba: “la moda al menor precio”. La intención era traer a México las tendencias internacionales de la moda y ser un referente en el estilo dentro de la industria.

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Los primeros proveedores eran los que surtían productos en Aurrerá, pero luego amplió su cartera.

En 1986, las empresas Aurrerá, Bodega Aurrerá, Vips, Superama, El Portón y Suburbia, se unieron para establecer Grupo Cifra, y formar a la mayor cadena de autoservicio del país. Jerónimo y Manuel Arango quedaron a la cabeza, quienes lideraron hasta por más de ocho años.

Walmart compró Suburbia y luego se la quedó Liverpool

En 1991, Jerónimo Arango y Sam Walton, el fundador de Walmart, se reunieron y de ahí surgió el proyecto de entrada de la mayor minorista del mundo a México, de la mano con Cifra. En primera instancia, las tiendas Aurrerá se convirtieron en Walmart México, y más tarde, en 1994, Vips y Suburbia se incorporaron a la asociación de ambas empresas.

Tres años más tarde, en 1997, Jerónimo Arango decidió retirarse y dedicarse a otros proyectos, y Walmart se quedó con la totalidad de las acciones de Cifra, y las marcas a su nombre.

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Cómo vender Suburbia y Vips se convirtió en uno de los mejores negocios de Walmart México

Suburbia estuvo a manos de Walmart México hasta 2017, cuando la cadena de tiendas departamentales Liverpool adquirió el 100% de las acciones, así como los bienes intangibles, mobiliario y su participación en bienes propios y rentados por una operación valuada en 19,000 millones de pesos.

En ese entonces, Suburbia contaba con 122 tiendas a nivel nacional y 8,000 empleados, los cuales no pararon actividades en la transacción.

Suburbia “estrena más” con créditos chiquitos

La tienda departamental ha ido más allá de vender productos de moda, electrodomésticos y más variedad de artículos, ahora, busca consolidarse en el mercado financiero.

Actualmente, su esquema de crédito “Minipagos” supera las 200,000 cuentas activas, una cifra que la empresa consideró suficiente para dejar de tratar el proyecto como piloto e integrarlo formalmente en su negocio financiero y competir contra Coppel y Elektra.

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De acuerdo con el informe anual 2025 , la tienda tiene 4,355,820 clientes con tarjeta de crédito Suburbia Departamental y 953,551 con tarjeta Suburbia VISA.

El primer grupo representa poco riesgo para la compañía, ya que son créditos otorgados por para productos comercializados por Suburbia, y de uso esporádico. En cambio, la tarjeta VISA implica un riesgo diferente porque es de uso continuo en establecimientos, además de permitir el retiro de efectivo en cajeros automáticos.

Con Minipagos, Suburbia entra en un esquema diseñado para consumidores de segmentos medios y bajos, con pagos quincenales y compras de menor ticket, lo que amplía el alcance de la departamental hacia una base de clientes más amplia.

Con información de Mara Echeverría.

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Suburbia EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V. WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. de C.V.

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