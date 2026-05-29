El viaje a Nueva York que transformó el consumo en México

En las raíces de Jerónimo Arango, además de sangre asturiana, estaba el comercio. Su familia poseía una tienda de descuento, inspirada en un modelo que observaron en un viaje a Estados Unidos.

Ese paso por Nueva York fue clave. Jerónimo observó cómo las tiendas vendían productos a bajos precios y en gran nivel. No eran lujos, sino accesibles para un público masivo. En México, solo había misceláneas, mercados o tiendas departamentales grandes. La única competencia en el autoservicio era Sumesa.

Entonces, vio una oportunidad.

Junto con sus hermanos, Plácido y Manuel, emprendieron con una tienda minorista en 1958, ubicada en la esquina Bolívar y Chimalpopoca en la Ciudad de México, con 250 metros cuadrados. El nombre original fue Central de Ropa, pero poco después escogieron una palabra en vasco para renombrar el proyecto: Aurrerá, que significa “adelante”.

Los Arango impulsaron una política de bajos precios y el autoservicio en un espacio donde se podía conseguir desde verduras y comestibles, hasta ropa para dama y caballero. Jerónimo, con más de 33 años, se encargó de la dirección y administración de la empresa, que cada vez fue aumentando de fama y espacios.

Tras el éxito, Jerónimo vio cómo dar los siguientes pasos: un restaurante donde se podía comprar otros productos, Vips, y una tienda más enfocada a la moda, Suburbia.

El comienzo de Suburbia y Grupo Cifra

La primera tienda en abrir fue en el Centro Comercial Taxqueña, ubicada en avenida Universidad y Miguel Ánguel de Quevedo, al sur de la Ciudad de México, el 28 de octubre de 1970. La departamental vendía calzado, ropa y accesorios para toda la familia a un precio accesible.

El lema lo reiteraba: “la moda al menor precio”. La intención era traer a México las tendencias internacionales de la moda y ser un referente en el estilo dentro de la industria.