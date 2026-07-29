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Kia invertirá 649 millones de dólares en México para fabricar el EV3, un vehículo eléctrico que hoy produce en Corea

El proyecto contempla la producción de un vehículo eléctrico que actualmente se fabrica en Corea del Sur, en un movimiento que generará 1,500 empleos directos hacia 2030.
mié 29 julio 2026 08:11 AM
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Kia invertirá 649 millones de dólares en México para fabricar el EV3, su auto eléctrico, en la planta de Nuevo León
La planta de Kia, en Pesquería, Nuevo León, se inauguró en 2016. (Kia México)

Kia anunció una inversión cercana a 650 millones de dólares en México para ampliar su capacidad de producción y fabricar en el país el EV3, un vehículo eléctrico que actualmente se ensambla en Corea del Sur.

El anuncio fue realizado durante la conferencia matutina del gobierno federal y representa uno de los proyectos de inversión más relevantes del sector automotriz en lo que va del año.

"Por primera vez en nuestra historia produciremos y comercializaremos un vehículo eléctrico hecho en México", dijo Horacio Chávez, director general de Kia en México.

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La inversión estará destinada a fortalecer las operaciones manufactureras de la compañía en el país, en un contexto en el que los fabricantes buscan optimizar sus cadenas de suministro y acercar la producción a los principales mercados de exportación.

México se ha consolidado como uno de los principales centros de manufactura de vehículos de Kia desde la puesta en marcha de su planta en Pesquería, Nuevo León, desde donde abastece tanto al mercado nacional como a diversos destinos de exportación, principalmente Estados Unidos.

Actualmente esta planta produce los modelos K3 y K4, tanto en sus variantes sedán como hatchback.

El traslado de la producción de un modelo desde Corea refleja el papel estratégico que ha adquirido la operación mexicana dentro de la red global de manufactura de la empresa.

El anuncio también ocurre en un entorno de reconfiguración de la industria automotriz, en el que los fabricantes buscan incrementar la producción regional para atender la demanda en Norteamérica y reducir costos logísticos.

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Kia Motors

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