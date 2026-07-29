Kia invertirá 649 millones de dólares en México para fabricar el EV3, su auto eléctrico, en la planta de Nuevo León

Kia anunció una inversión cercana a 650 millones de dólares en México para ampliar su capacidad de producción y fabricar en el país el EV3, un vehículo eléctrico que actualmente se ensambla en Corea del Sur.
El anuncio fue realizado durante la conferencia matutina del gobierno federal y representa uno de los proyectos de inversión más relevantes del sector automotriz en lo que va del año.
"Por primera vez en nuestra historia produciremos y comercializaremos un vehículo eléctrico hecho en México", dijo Horacio Chávez, director general de Kia en México.