Kia invertirá 649 millones de dólares en México para fabricar el EV3, su auto eléctrico, en la planta de Nuevo León

La inversión estará destinada a fortalecer las operaciones manufactureras de la compañía en el país, en un contexto en el que los fabricantes buscan optimizar sus cadenas de suministro y acercar la producción a los principales mercados de exportación.

México se ha consolidado como uno de los principales centros de manufactura de vehículos de Kia desde la puesta en marcha de su planta en Pesquería, Nuevo León, desde donde abastece tanto al mercado nacional como a diversos destinos de exportación, principalmente Estados Unidos.

Actualmente esta planta produce los modelos K3 y K4, tanto en sus variantes sedán como hatchback.

El traslado de la producción de un modelo desde Corea refleja el papel estratégico que ha adquirido la operación mexicana dentro de la red global de manufactura de la empresa.

El anuncio también ocurre en un entorno de reconfiguración de la industria automotriz, en el que los fabricantes buscan incrementar la producción regional para atender la demanda en Norteamérica y reducir costos logísticos.