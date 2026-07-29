Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Copa Mundial 2026_Galería Desktop Home Expansión
Empresas

Quién es el dueño de Kia, la automotriz que invertirá más de 600 mdd en México

Hoy fabrica millones de vehículos al año y opera en casi 200 mercados, aunque su historia estuvo marcada por una crisis que casi termina con la compañía.
mié 29 julio 2026 10:08 AM
Añadir Expansión en Google
quien-es-dueno-de-kia-hyundai-bancarrota
Una crisis financiera la llevó a la bancarrota en la década de los noventa y obligó a una intervención que cambió su futuro para siempre. (BRANDON BELL/Getty Images)

Kia volverá a invertir en México . Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum se anunció que la automotriz destinará 649 millones de dólares para fortalecer su producción en el país y fabricar, por primera vez, un vehículo eléctrico en territorio nacional.

El anuncio también vuelve relevante una pregunta que suele pasar desapercibida: ¿quién es el dueño? La respuesta lleva a una de las decisiones empresariales más importantes en la historia de la industria automotriz coreana.

Publicidad

¿Quién es el dueño de Kia actualmente?

La respuesta corta es que Hyundai Motor Company es el principal accionista de Kia. Actualmente posee aproximadamente el 33% de la empresa, una participación suficiente para mantener el control estratégico de la compañía dentro del conglomerado automotriz coreano, de acuerdo con la información corporativa recopilada sobre la relación entre Hyundai y Kia.

Aunque ambas marcas pertenecen al mismo grupo empresarial, Kia no funciona como una simple división de Hyundai. La firma conserva procesos propios de desarrollo, diseño, manufactura y comercialización. También mantiene una identidad de marca independiente y estrategias enfocadas a públicos distintos.

Las dos compañías forman parte del Hyundai Motor Group, considerado uno de los mayores grupos automotrices del mundo. Dentro de esa estructura comparten plataformas, tecnologías, instalaciones de investigación y desarrollo, así como componentes que permiten reducir costos y acelerar la innovación.

Mientras Hyundai suele posicionarse con una oferta más amplia que incluye modelos de enfoque premium y tecnológico, Kia ha construido una imagen dirigida a consumidores que buscan vehículos con una fuerte relación valor-precio y diseños más deportivos.

corea-del-sur-kia-hyundai-venta-de-autos-mexico
Empresas

México vs. Corea del Sur: Las marcas surcoreanas reinas en el mercado automotriz mexicano

Cómo Hyundai salvó a Kia de la bancarrota

Para entender quién controla la marca hoy es necesario regresar a finales de los años noventa.

Durante esa década, Kia atravesó graves problemas financieros mientras Hyundai experimentaba una etapa de crecimiento. La situación se deterioró hasta el punto de que la compañía terminó declarando la bancarrota.

La crisis obligó a buscar un rescate que garantizara la continuidad de la empresa. Fue entonces cuando Hyundai intervino y adquirió una participación mayoritaria del 51% en 1998, proporcionando el respaldo financiero que necesitaba para sobrevivir.

Aquella operación marcó un punto de inflexión en la historia de la marca. Además de evitar su desaparición, permitió integrarla a una estructura corporativa más sólida, con acceso a recursos financieros, tecnológicos e industriales que impulsaron su recuperación.

Publicidad

Con el paso de los años, Hyundai redujo su participación hasta el nivel actual cercano al 33%, aunque mantuvo el control estratégico dentro del grupo. Gracias a esa integración, ambas compañías crecieron hasta convertirse en parte del que hoy es considerado el quinto fabricante de vehículos más grande del mundo, según los documentos corporativos utilizados para reconstruir la historia de Kia.

BYD
Empresas

De campesino a fundador de BYD: quién es Wang Chuan-Fu y cómo construyó al rival #1 de Tesla

De fabricar bicicletas a vender más de 3 millones de autos al año

Mucho antes de la crisis financiera, la compañía ya había recorrido un largo camino.

La empresa fue fundada en mayo de 1944 bajo el nombre de Kyungsung Precision Industry, convirtiéndose con el tiempo en el fabricante de vehículos de motor más antiguo de Corea del Sur.

Sus primeras actividades estuvieron relacionadas con componentes para bicicletas. Más adelante comenzó a fabricar bicicletas completas, motocicletas y posteriormente vehículos motorizados.

Un momento decisivo llegó en 1973, cuando lanzó su primera camioneta pickup. Apenas un año después apareció el sedán Brisa, modelo que ayudó a consolidar su presencia dentro de la industria automotriz.

La expansión internacional continuó durante las siguientes décadas. En 1993 abrió sus primeros concesionarios en Estados Unidos y posteriormente aceleró su crecimiento global.

Actualmente produce más de 1.4 millones de vehículos al año mediante 14 operaciones de manufactura y ensamblaje distribuidas en ocho países. A ello se suman ventas superiores a 3 millones de unidades anuales, presencia en casi 200 mercados y una red de más de 3,000 distribuidores y concesionarios, según la información histórica y corporativa de la marca.

Publicidad

Cómo le está yendo a Kia en 2026

Los resultados financieros muestran una empresa muy distinta a la que necesitó ser rescatada en 1998.

Durante el primer trimestre de 2026, la automotriz registró ventas globales mayoristas de 779,741 vehículos, un crecimiento de 0.9% respecto al mismo periodo del año anterior y el mejor primer trimestre de su historia en volumen, según su reporte financiero publicado el 24 de abril de 2026.

Los ingresos alcanzaron 29.5 billones de wones surcoreanos (KRW), cifra que representó un aumento de 5.3% y un nuevo récord trimestral para la compañía.

cuantos-kilometros-dura-carga-autos-electricos-mexico
Empresas

¿Qué tan lejos puedes viajar con los autos eléctricos más baratos de México?

No todos los indicadores avanzaron en la misma dirección. La utilidad operativa se ubicó en 2.21 billones de KRW, una disminución de 26.7%, mientras que la utilidad neta cayó 23.5% hasta 1.83 billones de KRW.

Pese a ello, el negocio de vehículos electrificados continúa ganando relevancia. Las ventas de modelos xEV crecieron 33.1%, alcanzando 232,000 unidades y representando 29.7% de las ventas totales.

Dentro de ese segmento, los vehículos eléctricos puros aumentaron 54.1%, mientras que los híbridos avanzaron 32.1%. Gracias a ese desempeño, la compañía logró una participación global récord de 4.1%.

Para sostener ese crecimiento, la empresa continúa apostando por nuevos lanzamientos como los EV2, EV3, EV4, EV5 y PV5, además de mantener una inversión anual equivalente al 6% de sus ingresos en investigación y desarrollo.

La diferencia respecto a 1998 es evidente. Aquella empresa que necesitó un rescate financiero hoy vende millones de vehículos al año, opera en casi 200 mercados y forma parte de uno de los acuerdos comerciales más importantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tags

Kia Motors Mundial de Futbol 2026

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad