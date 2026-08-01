Fabiano Hideto Ikejiri asume la dirección de MSD Salud Animal en México

Ikejiri llega a México después de dirigir la operación de MSD Salud Animal en Argentina, donde el negocio pasó de 50 millones de dólares en 2022 a más de 70 millones en 2026, un aumento de al menos 40%.

El ejecutivo también encabezó más de 13 lanzamientos anuales entre 2025 y 2026, mientras 65% del equipo argentino tuvo promociones, movimientos laterales o nuevas incorporaciones.

“Es un privilegio asumir la Dirección General de MSD Salud Animal en México, un mercado estratégico para nuestra organización y referente para Latinoamérica. Me entusiasma sumarme a un equipo altamente talentoso”, señaló Ikejiri.

El reto de mantener el crecimiento

El nuevo director recibirá una operación que atiende tanto el mercado de animales de compañía como el sector pecuario, mediante medicamentos, vacunas y soluciones para prevenir y controlar enfermedades.

Ikejiri tendrá el reto de mantener el crecimiento alcanzado en México , acelerar los lanzamientos y ampliar la relación con médicos veterinarios, productores, distribuidores y propietarios de mascotas.

El directivo se incorporó a MSD Salud Animal en 2020 como responsable de Estrategia y Operaciones para Latinoamérica. Es licenciado en Administración de Empresas por la Fundação Getulio Vargas y cuenta con estudios de posgrado en Economía Empresarial y Estadística.

Ikejiri sustituye a Leonardo Burcius, quien dirigió la filial mexicana desde 2022 y ahora será responsable de Operaciones de Negocio para Latinoamérica.

“México representa una gran oportunidad para seguir construyendo sobre las bases de una organización sólida. Nuestro compromiso será continuar fortaleciendo la innovación, el desarrollo de las personas y la cercanía con nuestros clientes”, añadió el nuevo director general.