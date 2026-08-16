“¿Ya les quitaron la señal?” Esto dicen usuarios en redes sobre el registro telefónico

El primer plazo para registrar las líneas telefónicas en México ya terminó, los números celulares con terminación 0 tuvieron hasta el sábado 15 de agosto para vincularse con los datos de su titular y, a partir de este momento, comenzó la ventana en la que las compañías pueden suspender de manera gradual el servicio de las líneas que no realizaron el trámite.
Ante esto, en redes sociales, los usuarios ya tienen la duda sobre si el servicio sí está siendo suspendido para aquellos que no realizaron la vinculación.
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En Facebook, X y otras plataformas comenzaron a aparecer comentarios de personas que cuentan qué ocurrió con sus líneas después del vencimiento del plazo.
Mientras algunos aseguran que continúan teniendo llamadas, mensajes y datos móviles, otros dicen que recibieron avisos de sus compañías telefónicas sobre la suspensión o incluso reportan que ya no tienen servicio.
¡Oigan! Para los que no registraron su línea de teléfono último día de ayer (primer fase). Nos dicen si les suspendieron la línea o aún no.😬
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT ) estableció que las líneas no vinculadas serán deshabilitadas de manera gradual durante las 72 horas posteriores al vencimiento de cada plazo. Para las terminaciones en 0, esto significa que el proceso puede extenderse hasta el 18 de agosto.
“Yo sigo con línea”: esto dicen usuarios en redes
En Reddit , usuarios mexicanos comenzaron a intercambiar información desde el sábado sobre qué había ocurrido con sus números terminados en 0.
Algunos aseguraron que su línea seguía funcionando después de la medianoche del 15 de agosto, por otro lado, otros comentaron que todavía podían hacer llamadas y utilizar datos.
También hubo usuarios que aseguraron haber recibido mensajes de sus compañías telefónicas en los que se les advertía que, aunque la línea estuviera suspendida, todavía podrían utilizar el teléfono para realizar la vinculación y recuperar el servicio.
Un usuario afirmó que una línea AT&T con esa terminación dejó de tener servicio, y otros participantes señalaron que seguían con señal en Telcel, Movistar o Bait.
En Facebook también circulan publicaciones que recuerdan a los usuarios que, si no hicieron la vinculación, la compañía puede suspender temporalmente llamadas, SMS y datos móviles dentro de las 72 horas posteriores al vencimiento.
En X, la propia CRT también publicó el aviso para los usuarios, quienes no hayan realizado la vinculación pueden sufrir la suspensión dentro de las 72 horas posteriores al 15 de agosto y podrán recuperar el servicio una vez que registren la línea.
Por ahora, estos comentarios deben entenderse como reportes individuales de usuarios y no como una medición del número de líneas que ya fueron suspendidas.
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La fecha clave para los usuarios con números que terminen en 0
El 15 de agosto fue el último día para vincular las líneas terminadas en 0, después de ese plazo comienza el periodo de hasta 72 horas establecido por la CRT para que las compañías apliquen la suspensión de manera gradual.
Ya me llegó la advertencia, el lunes platicamos...
Por ello, una persona con un número terminado en 0 puede llegar al 16 de agosto y todavía tener señal, llamadas y datos. Eso no significa que su línea haya quedado fuera de ser suspendida, esto puede ocurrir dentro de la ventana de 72 horas.
La CRT explica que las líneas no vinculadas serán suspendidas temporalmente hasta que se complete el proceso de registro.
Los servicios que se suspenderán
La restricción afecta los principales servicios de una línea celular:
Llamadas telefónicas.
Envío y recepción de SMS.
Datos móviles.
Una vez aplicada la suspensión, el usuario no podrá utilizar normalmente su línea para comunicarse mediante la red celular ni conectarse a internet a través de sus datos móviles.
Sin embargo, la suspensión no significa que el teléfono quede completamente inutilizado. Se mantienen servicios esenciales como las llamadas a números de emergencia y la posibilidad de contactar al operador para regularizar la línea. También se han señalado servicios como las alertas sísmicas entre las funciones que permanecen disponibles.
¿Pierdes tu número celular?
La suspensión del servicio no equivale a perder automáticamente el número, la propia CRT señala que la línea queda suspendida temporalmente y que, una vez realizada la vinculación, el usuario puede recuperar el servicio.
Por eso, si una persona deja pasar el plazo y su línea termina suspendida, todavía puede realizar el registro para reactivarla.
¿Qué aplicaciones podrían verse afectadas?
Entre los que podrían presentar problemas cuando una línea queda suspendida están WhatsApp, Telegram, Llave MX, SAT Móvil, IMSS Digital y App CDMX, además de aplicaciones como Uber o DiDi cuando requieren una verificación mediante el número telefónico.
También pueden surgir complicaciones con aplicaciones bancarias y servicios financieros cuando alguna operación requiere recibir un código de seguridad mediante SMS.
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Las 72 horas no son una nueva fecha límite
El plazo para las terminaciones en 0 terminó el 15 de agosto y las siguientes horas corresponden al periodo en el que las compañías aplicarán gradualmente la suspensión.
Por eso, que una persona continúe teniendo señal el 16 o 17 de agosto no significa que el plazo haya sido ampliado.
¿Qué deben hacer quienes todavía tienen una línea terminada en 0?
Si el número termina en 0 y todavía no está vinculado, el usuario puede realizar el trámite aunque ya haya vencido la fecha límite.
La CRT mantiene disponible el portal de registro y señala que, una vez completada la vinculación, puede recuperarse el servicio en caso de suspensión. El registro es gratuito y puede realizarse a través de la compañía telefónica o en sus centros de atención.