“¿Ya les quitaron la señal?” Esto dicen usuarios en redes sobre el registro telefónico

En Facebook, X y otras plataformas comenzaron a aparecer comentarios de personas que cuentan qué ocurrió con sus líneas después del vencimiento del plazo.

Mientras algunos aseguran que continúan teniendo llamadas, mensajes y datos móviles, otros dicen que recibieron avisos de sus compañías telefónicas sobre la suspensión o incluso reportan que ya no tienen servicio.

¡Oigan! Para los que no registraron su línea de teléfono último día de ayer (primer fase). Nos dicen si les suspendieron la línea o aún no.😬 — Alicia (@AlisWhite) August 16, 2026

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ( CRT ) estableció que las líneas no vinculadas serán deshabilitadas de manera gradual durante las 72 horas posteriores al vencimiento de cada plazo. Para las terminaciones en 0, esto significa que el proceso puede extenderse hasta el 18 de agosto.

“Yo sigo con línea”: esto dicen usuarios en redes

En Reddit , usuarios mexicanos comenzaron a intercambiar información desde el sábado sobre qué había ocurrido con sus números terminados en 0.

Algunos aseguraron que su línea seguía funcionando después de la medianoche del 15 de agosto, por otro lado, otros comentaron que todavía podían hacer llamadas y utilizar datos.

Mientras que varios señalaron que estaban esperando a que transcurrieran las 72 horas antes de saber si realmente perderían el servicio.

También hubo usuarios que aseguraron haber recibido mensajes de sus compañías telefónicas en los que se les advertía que, aunque la línea estuviera suspendida, todavía podrían utilizar el teléfono para realizar la vinculación y recuperar el servicio.

Un usuario afirmó que una línea AT&T con esa terminación dejó de tener servicio, y otros participantes señalaron que seguían con señal en Telcel, Movistar o Bait.

En Facebook también circulan publicaciones que recuerdan a los usuarios que, si no hicieron la vinculación, la compañía puede suspender temporalmente llamadas, SMS y datos móviles dentro de las 72 horas posteriores al vencimiento.

En X, la propia CRT también publicó el aviso para los usuarios, quienes no hayan realizado la vinculación pueden sufrir la suspensión dentro de las 72 horas posteriores al 15 de agosto y podrán recuperar el servicio una vez que registren la línea.

Usuarios han compartido en redes sociales experiencias distintas sobre sus líneas terminadas en 0 después del vencimiento del primer plazo. (AP)

Por ahora, estos comentarios deben entenderse como reportes individuales de usuarios y no como una medición del número de líneas que ya fueron suspendidas.