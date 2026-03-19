Altán ofrece incentivos para que registren número celular, pero ellos se niegan en varias zonas del país

La resistencia a entregar datos oficiales no solo se evidencia en las ciudades más densificadas, sino también en poblaciones indígenas. Erick Huerta, coordinador general de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C., que acompaña a Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias (TIC A.C), reconoció que esta situación se vive con los casi 5,000 usuarios que tienen entre TIC y Wiki Katat, un Operador Móvil Virtual (OMV) que opera principalmente en la Sierra Norte de Puebla y el sur de Veracruz como una iniciativa de la cooperativa indígena Tosepan

Los clientes de los operadores han evitado registrar sus líneas, pese a los incentivos anunciados por Altán, la red mayorista con la que operan TIC y Wiki Katat. La reticencia obedece a la desconfianza que genera entre la población la creación de un padrón de telefonía alimentado con datos oficiales.

“Hemos tenido muy pocos registros a pesar de que Altán avisa a las personas en SMS que si se registran van a tener más megas, pero las personas no lo hacen”, aseguró Huerta en entrevista.

TIC A.C y Wiki Katat brindan servicios móviles a colectivos y organizaciones civiles que, en muchos casos, participan en la defensa del territorio y han enfrentado procesos de persecución, por lo cual la centralización de la información personal podría convertirse en una herramienta de persecución más que de protección.

Estas preocupaciones se inscriben en un contexto nacional marcado por prácticas de vigilancia y violencia contra defensores de derechos humanos. México ha sido señalado por el uso de sistemas de espionaje como el software israelí Pegasus para vigilar a activistas, periodistas y defensores, mientras que la violencia contra quienes protegen el medio ambiente y el territorio continúa en aumento.

Tan solo en 2024, los asesinatos de defensores ambientales crecieron 25%, al registrarse 25 homicidios, cinco más que en 2023, colocándose como la segunda cifra más alta de la última década. Además, esta situación ubicó al país como la tercera nación más peligrosa para la defensa del medio ambiente a nivel mundial, de acuerdo con el más reciente informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).