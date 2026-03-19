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Registro móvil tropieza en comunidades indígenas, pese a incentivos de Altán

Pese a los incentivos de megas gratuitos, por parte de Altán Redes, usuarios de redes comunitarias evitan registrar sus líneas por desconfianza en el uso de datos personales y fallas en el proceso.
jue 19 marzo 2026 04:01 PM
Altán ofrece incentivos para que registren número celular, pero ellos se niegan en varias zonas del país
Parte de los motivos que hacen complicado el registro móvil es que TIC A.C y Wiki Katat brindan servicios s a colectivos y organizaciones civiles que, en muchos casos, participan en la defensa del territorio yenfrentan procesos de persecución. (Stefan Lambauer/Getty Images/iStockphotoue )

La política de registro masivo de líneas móviles se vuelve cada vez más compleja conforme transcurren los seis meses de plazo establecidos por el regulador de telecomunicaciones para vincular más de 161 millones de números a una identidad.

A más de tres meses de iniciar el padrón telefónico, los mexicanos muestran una reticencia a entregar sus datos a las empresas de telecomunicaciones. Al 8 de marzo, el registro de líneas móviles contabilizó 20.4 millones líneas vinculadas a una identidad de las 161.7 millones que hay actualmente en el país, según cifras de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

El dato del nuevo regulador implica que, cada día, alrededor de 346,000 personas entregan sus datos a las compañías telefónicas, apenas una tercera parte de los 934,000 mexicanos que deberían vincular sus líneas para alcanzar la meta del registro móvil total el próximo 30 de junio.

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La resistencia a entregar datos oficiales no solo se evidencia en las ciudades más densificadas, sino también en poblaciones indígenas. Erick Huerta, coordinador general de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C., que acompaña a Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias (TIC A.C), reconoció que esta situación se vive con los casi 5,000 usuarios que tienen entre TIC y Wiki Katat, un Operador Móvil Virtual (OMV) que opera principalmente en la Sierra Norte de Puebla y el sur de Veracruz como una iniciativa de la cooperativa indígena Tosepan

Los clientes de los operadores han evitado registrar sus líneas, pese a los incentivos anunciados por Altán, la red mayorista con la que operan TIC y Wiki Katat. La reticencia obedece a la desconfianza que genera entre la población la creación de un padrón de telefonía alimentado con datos oficiales.

“Hemos tenido muy pocos registros a pesar de que Altán avisa a las personas en SMS que si se registran van a tener más megas, pero las personas no lo hacen”, aseguró Huerta en entrevista.

TIC A.C y Wiki Katat brindan servicios móviles a colectivos y organizaciones civiles que, en muchos casos, participan en la defensa del territorio y han enfrentado procesos de persecución, por lo cual la centralización de la información personal podría convertirse en una herramienta de persecución más que de protección.

Estas preocupaciones se inscriben en un contexto nacional marcado por prácticas de vigilancia y violencia contra defensores de derechos humanos. México ha sido señalado por el uso de sistemas de espionaje como el software israelí Pegasus para vigilar a activistas, periodistas y defensores, mientras que la violencia contra quienes protegen el medio ambiente y el territorio continúa en aumento.

Tan solo en 2024, los asesinatos de defensores ambientales crecieron 25%, al registrarse 25 homicidios, cinco más que en 2023, colocándose como la segunda cifra más alta de la última década. Además, esta situación ubicó al país como la tercera nación más peligrosa para la defensa del medio ambiente a nivel mundial, de acuerdo con el más reciente informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

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Un proceso complejo

Otro de los factores que desincentivan a la población a vincular su línea es la complejidad del proceso de registro. Para asociar un número con una identidad, el usuario debe tomar fotografías destinadas a la captura de datos biométricos, pero este paso suele ser el más problemático, ya que la mayoría de las personas no logra completarlo.

Los intentos reiterados terminan por frustrar a los usuarios, que en muchos casos optan por abandonar el trámite. Con los grandes operadores, el problema puede resolverse acudiendo a un Centro de Atención al Cliente; sin embargo, operadores como Wiki Katat carecen de este tipo de ecosistema. Además, cada intento fallido implica costos adicionales para las compañías, pues en cada proceso de vinculación deben pagar a Altán por el uso de su plataforma.

Huerta explicó que los problemas para registrarse se deben a que el regulador no dio tiempo suficiente para aplicar pruebas en la plataforma y así conocer mejor su funcionamiento. Los operadores tuvieron solo 30 días para crear y poner en operación los sitios del padrón de telefonía.

“Esto se traduce en que los usuarios que intentan registrarse no puedan hacerlo y ya no quieran retomarlo después, además representa un gasto extra para los operadores. Aunque Altán aún no nos envía las facturas de los registros y las altas fallidas por los pocos usuarios que se han registrado, pero llegarán”, dice Huerta.

La nueva política de registro móvil no se detendrá ni contará con una prórroga. Para el coordinador de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, una posible solución sería ampliar las estrategias de comunicación para despejar las dudas de los ciudadanos, que aún temen un uso indebido de sus datos.

De no hacerlo, el resultado podría traducirse en una desconexión masiva del servicio, lo que vulneraría el derecho a la conectividad y afectaría el sustento de comunidades indígenas que invierten estos recursos en mejorar sus condiciones de vida.

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Telecomunicaciones

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