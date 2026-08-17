La suspensión de tu línea telefónica puede ser usada para engañarte y robar tus datos y acceso a WhatsApp

La suspensión de algunas líneas telefónicas abrió una nueva oportunidad para los ciberdelincuentes que buscan aprovechar la preocupación de los usuarios para obtener sus datos personales y tomar el control de sus cuentas.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) advirtió sobre llamadas o mensajes fraudulentos en los que supuestos representantes de la autoridad o de compañías telefónicas solicitan información con el argumento de que es necesario realizar algún trámite para evitar la suspensión de la línea.
La recomendación de la autoridad es clara: la CRT no realiza llamadas para solicitar información personalcon este propósito.
El riesgo va más allá de perder temporalmente el servicio. Si una persona entrega datos sensibles, los delincuentes pueden intentar utilizarlos para hacerse pasar por ella, acceder a cuentas vinculadas con su número telefónico o incluso apoderarse de aplicaciones como WhatsApp.
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¿Cómo funciona el fraude?
El punto de partida es una situación real: algunas líneas con terminación 0 que no fueron vinculadas dentro del plazo establecido pueden ser suspendidas de manera gradual durante las 72 horas posteriores al 15 de agosto.
Los delincuentes pueden aprovechar este escenario para realizar llamadas o enviar mensajes en los que aseguren que tienen la capacidad de evitar la suspensión.
El argumento puede parecer convincente porque coincide con una medida que efectivamente está aplicándose.
El supuesto representante podría solicitar información personal para "validar" la identidad del usuario o completar la vinculación de la línea.
Sin embargo, la CRT señaló que no llamará a las personas para pedirles información personal.
Por ello, si alguien recibe una llamada con este argumento, lo recomendable es no proporcionar ningún dato y realizar el trámite únicamente mediante los canales oficiales de la compañía telefónica.
⚠️ ¡Mantente alerta y cuida tus datos personales!
Si recibes una llamada en la que te solicitan información para evitar la suspensión de tu línea celular, haz caso omiso y NO brindes ningún dato personal.
Una llamada de este tipo puede ser utilizada para obtener información que después sirva para intentar tomar control de otras cuentas.
Los delincuentes podrían intentar obtener datos como el nombre completo, CURP, información de identificación, número telefónico, códigos de verificación o contraseñas.
El peligro aumenta cuando la víctima comparte un código que recibió mediante SMS o una aplicación, pues estos códigos pueden funcionar como mecanismos de autenticación para determinadas cuentas.
Por ello, una regla básica es no compartir códigos de verificación con nadie, incluso si la persona que llama afirma trabajar para la autoridad, una compañía telefónica, un banco o alguna plataforma digital.
Ante una llamada en la que alguien asegure que necesita tus datos para evitar la suspensión de tu línea, lo recomendable es:
-No proporcionar datos personales
-No compartir códigos recibidos por SMS, WhatsApp o cualquier otra aplicación
-No proporcionar contraseñas ni códigos de acceso
-No instalar aplicaciones solicitadas por la persona que llama
-No ingresar a enlaces enviados durante la llamada
-Colgar y realizar el trámite directamente en el sitio oficial de tu compañía telefónica
-Si es necesario, acudir personalmente a un Centro de Atención a Clientes
La principal señal de alerta es que alguien utilice la suspensión de la línea como argumento para pedir información que puede comprometer la seguridad de tus cuentas.
El calendario del registro telefónico continúa
La suspensión de las líneas con terminación 0 comenzó de manera gradual después del 15 de agosto para quienes no realizaron la vinculación.
El calendario continuará de manera escalonada. El siguiente plazo corresponde al 31 de agosto para las líneas con terminación 1.
Sin embargo, la CRT informó que las personas con cualquier otra terminación pueden realizar la vinculación desde ahora.
Esto permite evitar una eventual interrupción del servicio y, sobre todo, reduce la posibilidad de que los usuarios sean sorprendidos por personas que intenten aprovechar el proceso para obtener sus datos.
La recomendación de la autoridad es realizar cualquier trámite únicamente mediante los canales oficiales y recordar que la CRT no llamará para solicitar información personal.