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La suspensión de tu línea telefónica puede ser usada para engañarte y robar tus datos y acceso a WhatsApp

La cancelación de líneas con terminación 0 puede ser aprovechada por delincuentes para llamar a usuarios y pedirles datos o códigos con el pretexto de reactivar el servicio.
lun 17 agosto 2026 09:03 AM
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La suspensión de líneas telefónicas por no hacer el registro tiene un riesgo: el robo de datos y acceso a WhatsApp
La CRT advierte sobre llamadas falsas relacionadas con la suspensión de líneas telefónicas. (Diego Simón Sánchez)

La suspensión de algunas líneas telefónicas abrió una nueva oportunidad para los ciberdelincuentes que buscan aprovechar la preocupación de los usuarios para obtener sus datos personales y tomar el control de sus cuentas.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) advirtió sobre llamadas o mensajes fraudulentos en los que supuestos representantes de la autoridad o de compañías telefónicas solicitan información con el argumento de que es necesario realizar algún trámite para evitar la suspensión de la línea.

La recomendación de la autoridad es clara: la CRT no realiza llamadas para solicitar información personal con este propósito.

El riesgo va más allá de perder temporalmente el servicio. Si una persona entrega datos sensibles, los delincuentes pueden intentar utilizarlos para hacerse pasar por ella, acceder a cuentas vinculadas con su número telefónico o incluso apoderarse de aplicaciones como WhatsApp.

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¿Cómo funciona el fraude?

El punto de partida es una situación real: algunas líneas con terminación 0 que no fueron vinculadas dentro del plazo establecido pueden ser suspendidas de manera gradual durante las 72 horas posteriores al 15 de agosto.

Los delincuentes pueden aprovechar este escenario para realizar llamadas o enviar mensajes en los que aseguren que tienen la capacidad de evitar la suspensión.

El argumento puede parecer convincente porque coincide con una medida que efectivamente está aplicándose.

El supuesto representante podría solicitar información personal para "validar" la identidad del usuario o completar la vinculación de la línea.

Sin embargo, la CRT señaló que no llamará a las personas para pedirles información personal.

Por ello, si alguien recibe una llamada con este argumento, lo recomendable es no proporcionar ningún dato y realizar el trámite únicamente mediante los canales oficiales de la compañía telefónica.

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¿Qué datos buscan los delincuentes?

Una llamada de este tipo puede ser utilizada para obtener información que después sirva para intentar tomar control de otras cuentas.

Los delincuentes podrían intentar obtener datos como el nombre completo, CURP, información de identificación, número telefónico, códigos de verificación o contraseñas.

El peligro aumenta cuando la víctima comparte un código que recibió mediante SMS o una aplicación, pues estos códigos pueden funcionar como mecanismos de autenticación para determinadas cuentas.

Por ello, una regla básica es no compartir códigos de verificación con nadie, incluso si la persona que llama afirma trabajar para la autoridad, una compañía telefónica, un banco o alguna plataforma digital.

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Así podrían intentar robar tu WhatsApp

El número telefónico es utilizado como mecanismo de identificación o recuperación en múltiples servicios digitales. Uno de los objetivos puede ser WhatsApp.

Un delincuente que consiga convencer a una víctima de compartir un código de registro podría intentar registrar el número telefónico en otro dispositivo.

El usuario puede recibir un mensaje con un código y posteriormente escuchar una petición para que se lo proporcione al supuesto representante que está ayudándolo con la "reactivación" de su línea.

Compartir ese código puede facilitar que otra persona intente registrar la cuenta en otro teléfono.

La situación puede complicarse todavía más si el delincuente consigue información adicional que le permita hacerse pasar por la víctima ante otros servicios vinculados con su número.

Por eso, recibir una llamada relacionada con la suspensión de una línea no significa que sea necesario proporcionar información para resolver el problema.

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La CRT advierte sobre llamadas falsas relacionadas con la suspensión de líneas telefónicas. (Foto: Kurgenc/Getty Images)

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La línea suspendida no significa que se haya perdido

La CRT informó que las líneas con terminación 0 que sean suspendidas por no haber realizado la vinculación no se pierden.

Para recuperar el servicio únicamente es necesario completar el proceso de registro ante la compañía telefónica.

El trámite puede realizarse desde el propio teléfono mediante la plataforma del operador, incluso si la línea está suspendida o no tiene saldo.

La autoridad señala que el acceso a estos sitios no consume datos móviles.

También existe la opción de acudir directamente a un Centro de Atención a Clientes de la compañía telefónica.

La CRT habilitó el sitio registratulinea.crt.gob.mx para consultar las páginas oficiales de los operadores y realizar la vinculación.

Para el proceso se requiere una identificación oficial vigente con CURP y, de acuerdo con la autoridad, no se almacenan datos biométricos.

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¿Qué hacer si recibes una llamada sospechosa?

Ante una llamada en la que alguien asegure que necesita tus datos para evitar la suspensión de tu línea, lo recomendable es:

-No proporcionar datos personales

-No compartir códigos recibidos por SMS, WhatsApp o cualquier otra aplicación

-No proporcionar contraseñas ni códigos de acceso

-No instalar aplicaciones solicitadas por la persona que llama

-No ingresar a enlaces enviados durante la llamada

-Colgar y realizar el trámite directamente en el sitio oficial de tu compañía telefónica

-Si es necesario, acudir personalmente a un Centro de Atención a Clientes

La principal señal de alerta es que alguien utilice la suspensión de la línea como argumento para pedir información que puede comprometer la seguridad de tus cuentas.

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Compartir códigos de verificación puede poner en riesgo WhatsApp y otras aplicaciones vinculadas al número. (Foto: Rogelio Morales Ponce/ Cuartoscuro)

El calendario del registro telefónico continúa

La suspensión de las líneas con terminación 0 comenzó de manera gradual después del 15 de agosto para quienes no realizaron la vinculación.

El calendario continuará de manera escalonada. El siguiente plazo corresponde al 31 de agosto para las líneas con terminación 1.

Sin embargo, la CRT informó que las personas con cualquier otra terminación pueden realizar la vinculación desde ahora.

Esto permite evitar una eventual interrupción del servicio y, sobre todo, reduce la posibilidad de que los usuarios sean sorprendidos por personas que intenten aprovechar el proceso para obtener sus datos.

La recomendación de la autoridad es realizar cualquier trámite únicamente mediante los canales oficiales y recordar que la CRT no llamará para solicitar información personal.

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Telecomunicaciones

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