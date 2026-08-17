La suspensión de tu línea telefónica puede ser usada para engañarte y robar tus datos y acceso a WhatsApp

La suspensión de algunas líneas telefónicas abrió una nueva oportunidad para los ciberdelincuentes que buscan aprovechar la preocupación de los usuarios para obtener sus datos personales y tomar el control de sus cuentas.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) advirtió sobre llamadas o mensajes fraudulentos en los que supuestos representantes de la autoridad o de compañías telefónicas solicitan información con el argumento de que es necesario realizar algún trámite para evitar la suspensión de la línea.

La recomendación de la autoridad es clara: la CRT no realiza llamadas para solicitar información personal con este propósito.

El riesgo va más allá de perder temporalmente el servicio. Si una persona entrega datos sensibles, los delincuentes pueden intentar utilizarlos para hacerse pasar por ella, acceder a cuentas vinculadas con su número telefónico o incluso apoderarse de aplicaciones como WhatsApp.