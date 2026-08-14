¿Debo registrarme si tengo una eSIM? Lo que debes saber de la vinculación de línea telefónica con CURP

Tener una eSIM no evita el registro de la línea telefónica móvil, ya que la regulación no establece la obligación a partir de que el teléfono tenga un chip físico, sino de que exista una línea móvil que debe estar asociada a una persona física o moral.
Esto significa que cambiar una SIM tradicional por una eSIM no lo deja fuera de las reglas de identificación establecidas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
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¿Debo registrarme si tengo una eSIM?
Una eSIM cumple prácticamente la misma función que una SIM física, porque permite que un teléfono se conecte a la red de un operador y tenga asignada una línea móvil. La diferencia está en la forma en que se almacena el perfil del operador dentro del dispositivo.
La CRT estableció que, desde el 9 de enero de 2026, las líneas telefónicas móviles deben estar asociadas a una persona física o moral. Para realizar la vinculación, las compañías solicitan los datos y documentos correspondientes para comprobar la identidad del titular.
El propio portal oficial de la CRT define el proceso como la asociación de cada línea a una CURP y aclara que el trámite se realiza ante la compañía telefónica.
¿Qué pasa si tengo una eSIM de Telcel, AT&T o Movistar?
Telcel señala que, por disposición oficial, todos los usuarios deben registrar su línea con identificación oficial y CURP, sin hacer una distinción entre quienes utilizan SIM física y quienes tienen una eSIM.
Por lo que no importa si el número llegó a tu teléfono mediante una tarjeta que insertaste en el equipo o mediante un perfil electrónico descargado en el dispositivo.
Si es una línea móvil que debe vincularse en México, la eSIM no funciona como una excepción.
¿Y si cambio mi SIM física por una eSIM?
La CRT explica que, si cambias de equipo celular, no tienes que volver a registrar tu número. Esto se debe a que el registro está asociado con la línea y no con el aparato en el que la utilizas.
Por ejemplo, si tienes registrado un número y luego cambias de un teléfono que utilizaba una SIM física a otro que funciona exclusivamente con eSIM, el cambio de dispositivo no significa que tengas que comenzar nuevamente el proceso de vinculación.
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¿Una eSIM extranjera evita el registro?
No todas las eSIM que pueden instalarse en un teléfono son necesariamente líneas mexicanas. Existen servicios internacionales que ofrecen eSIM para viajeros y que pueden utilizarse para tener datos móviles durante una estancia en México.
Por eso, antes de asumir que una eSIM extranjera permite evadir el registro, hay que revisar qué línea se está utilizando, quién la proporciona y bajo qué condiciones fue contratada.
El portal oficial de la CRT incluso aborda expresamente la posibilidad de utilizar una SIM extranjera como alternativa y señala que utilizar una SIM de otro país no exime de las obligaciones que correspondan en el país de origen.
¿Qué pasa si no registro mi eSIM?
Las líneas que no sean vinculadas dentro del plazo correspondiente serán suspendidas. De acuerdo con el calendario publicado por la CRT, las fechas límite para las líneas de prepago dependen del último dígito del número telefónico. Una vez vencido el plazo, las compañías cuentan con 72 horas para suspender las líneas que continúen sin vincular.
Durante la suspensión, la línea queda limitada a determinados servicios, entre ellos llamadas a números de emergencia y atención ciudadana. Una vez que el usuario completa la vinculación, la compañía debe restablecer los servicios correspondientes.
¿Cómo registro una línea que tengo en eSIM?
El proceso se realiza directamente con la compañía telefónica. La CRT habilitó un portal desde el que los usuarios pueden seleccionar a su operador y seguir las instrucciones para vincular su línea.
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El proceso solo es de unos minutos y consiste en ingresar el número telefónico, proporcionar la identificación solicitada y completar la validación de identidad.