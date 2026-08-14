¿Debo registrarme si tengo una eSIM? Lo que debes saber de la vinculación de línea telefónica con CURP

¿Debo registrarme si tengo una eSIM?

Una eSIM cumple prácticamente la misma función que una SIM física, porque permite que un teléfono se conecte a la red de un operador y tenga asignada una línea móvil. La diferencia está en la forma en que se almacena el perfil del operador dentro del dispositivo.

La CRT estableció que, desde el 9 de enero de 2026, las líneas telefónicas móviles deben estar asociadas a una persona física o moral. Para realizar la vinculación, las compañías solicitan los datos y documentos correspondientes para comprobar la identidad del titular.

El propio portal oficial de la CRT define el proceso como la asociación de cada línea a una CURP y aclara que el trámite se realiza ante la compañía telefónica.

¿Qué pasa si tengo una eSIM de Telcel, AT&T o Movistar?

Telcel señala que, por disposición oficial, todos los usuarios deben registrar su línea con identificación oficial y CURP, sin hacer una distinción entre quienes utilizan SIM física y quienes tienen una eSIM.

Por lo que no importa si el número llegó a tu teléfono mediante una tarjeta que insertaste en el equipo o mediante un perfil electrónico descargado en el dispositivo.

Si es una línea móvil que debe vincularse en México, la eSIM no funciona como una excepción.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones estableció un documento para que las personas usuarias de telefonía móvil en el país registren su número a sus datos personales. (Foto: https://www.gob.mx/crt)

¿Y si cambio mi SIM física por una eSIM?

La CRT explica que, si cambias de equipo celular, no tienes que volver a registrar tu número. Esto se debe a que el registro está asociado con la línea y no con el aparato en el que la utilizas.

Por ejemplo, si tienes registrado un número y luego cambias de un teléfono que utilizaba una SIM física a otro que funciona exclusivamente con eSIM, el cambio de dispositivo no significa que tengas que comenzar nuevamente el proceso de vinculación.