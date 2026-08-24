Olinia Carga llegará en 2027, pero ya tiene rivales desde 25,000 pesos y con hasta 700 kg de carga

Olinia Carga fue presentado por el Gobierno de México como una opción asequible para trabajos de reparto y entregas de última milla, un segmento que al día de hoy ya cuenta con opciones eléctricas de diferentes tamaños, precios y capacidades.
Su llegada está prevista para 2027, pero quienes buscan actualmente una alternativa para transportar mercancías ya pueden encontrar opciones.
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Kiwo es el más pequeño y económico para cargas de hasta 200 kilos
El Triciclo de Carga Eléctrico Kiwo, fabricado por Kiwomotos y comercializado en México mediante Waldos.com.mx, es la alternativa más compacta de las analizadas.
Su precio es de 24,999.99 pesos, aunque su precio regular de lista es de 34,999.99 pesos.
Puede transportar hasta 200 kilogramos y recorrer hasta 40 kilómetros con una carga. Su velocidad máxima es de 40 km/h sin carga, mientras que cuando transporta mercancía baja a 30 km/h. Cuenta con transmisión automática y tres velocidades.
Sus dimensiones aproximadas son de 2.53 metros de largo, 84 centímetros de ancho y 1.18 metros de alto, por lo que ocupa considerablemente menos espacio que una camioneta de carga convencional.
La parte trasera cuenta con una cajuela de aproximadamente 1.07 metros de largo, 60 centímetros de ancho y 25 centímetros de profundidad. También tiene espacio para el conductor y un asiento trasero diseñado para niños mayores de siete años.
Para circular utiliza una suspensión delantera con horquilla hidráulica y un amortiguador con resorte en la parte trasera. El frenado corre a cargo de un disco sencillo adelante y un tambor atrás. La información comercial señala además que no requiere emplacado para transitar.
Rex puede cargar hasta 700 kilos y cuesta menos de 110 mil pesos
La Rex Eléctrica Pick Up 2026, distribuida en México por Muevetec, se acerca mucho más al concepto de una pequeña camioneta de trabajo.
Su precio de lista va de 95,900 a 107,900 pesos, dependiendo de la configuración. La autonomía se encuentra entre 40 y 60 kilómetros por carga completa.
Una de sus principales ventajas es la capacidad de carga, que puede llegar hasta 700 kilogramos según la configuración. Las versiones descritas contemplan capacidades de 400 y 600 kilogramos reales, con distintas combinaciones de motor y sistema eléctrico.
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Puede utilizar sistemas de 60 o 72 volts y motores eléctricos sin escobillas de entre 2,200 y 3,000 watts. También cuenta con transmisión automática de tres velocidades más reversa y tracción trasera con diferencial.
La caja metálica trasera mide 1.80 metros de largo, 1.30 metros de ancho y 60 centímetros de alto, además de incorporar tres redilas abatibles y una caja metálica para herramientas.
Su estructura está construida sobre un chasis de acero y utiliza llantas reforzadas. La suspensión trasera incorpora muelles de acero de ocho hojas, resortes helicoidales, amortiguadores, barra estabilizadora y barras tensoras para soportar el trabajo de carga.
KIN Van L7 ofrece 150 kilómetros de autonomía, pero cuesta más de 300 mil pesos
En el extremo contrario se encuentra la KIN Van L7, distribuida en México por KIN MOTOS. Se trata de una camioneta eléctrica de mayores dimensiones y con prestaciones superiores, pero también con un precio mucho más elevado.
La versión Pick Up sin camper cuesta 346,000 pesos, mientras que la configuración con camper o caja seca llega a 358,900 pesos.
Su autonomía máxima es de 150 kilómetros y utiliza una batería LiFePO4 de 15.12 kWh, con 102.4 volts y 150 Ah. El cargador viene incluido y el tiempo de carga estimado es de seis a ocho horas.
Puede transportar hasta 540 kilogramos y tiene espacio para dos personas. Su velocidad máxima llega a 70 km/h, por encima de los 50 km/h previstos para Olinia Carga.
El motor es síncrono de imanes permanentes, con 15 kW de potencia nominal, hasta 30 kW de potencia máxima y 130 Nm de torque máximo. La tracción es trasera y cuenta con dirección asistida eléctrica.
También incorpora frenos delanteros de disco y traseros de tambor, además de ABS, EBD, EPS, HAC y BOS. La suspensión delantera es independiente tipo McPherson y la trasera utiliza ballestas de acero verticales.
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¿Qué ofrece Olinia Carga frente a estas opciones?
Olinia Carga se ubica entre estas alternativas tanto por sus dimensiones como por sus características de trabajo. El proyecto mexicano contempla una capacidad de hasta 650 kilogramos, superior a los 540 kilogramos de KIN Van L7 y al límite de 200 kilogramos del Kiwo. Rex, en cambio, puede alcanzar hasta 700 kilogramos dependiendo de la configuración.
La autonomía estimada de más de 120 kilómetros también coloca a Olinia por encima de Kiwo y Rex, aunque por debajo de los 150 kilómetros anunciados para KIN Van L7.
Su batería será LFP de 14.7 kWh y el motor tendrá una potencia de 13 kW. La velocidad máxima será de 50 km/h.
Otro elemento que diferencia al proyecto mexicano es la posibilidad de elegir entre tres configuraciones. La versión Pick-up tendrá una plataforma de 2.1 metros cuadrados, batea abatible y cajuela baja; la Base contará con cajuela baja, mientras que Olinia Van tendrá una zona de carga cerrada con hasta 1,800 litros de volumen.
El equipamiento también incluye una pantalla central de 7 pulgadas, Bluetooth 5.0, puertos USB y USB-C, dos bocinas, vidrios y seguros eléctricos y aire acondicionado.
¿Cuál te conviene comprar según el tipo de trabajo que haces?
Olinia Carga apunta a ser la opción más equilibrada para quien busca combinar capacidad de carga, autonomía y versatilidad en recorridos urbanos. Contempla hasta 650 kg de carga, más de 120 km de autonomía, velocidad máxima de 50 km/h y tres configuraciones de carrocería. La principal desventaja es que habrá que esperar hasta 2027 para comprarla.
KIN Van L7 cobra sentido cuando la prioridad está en recorrer más kilómetros y circular a mayor velocidad. Ofrece hasta 150 km de autonomía, alcanza 70 km/h y puede transportar hasta 540 kg. Su principal contra es el precio, que va de 346,000 a 358,900 pesos.
Rex Eléctrica Pick Up puede resultar más conveniente para quien necesita mover mercancía pesada sin hacer una inversión tan alta. Sus versiones cuestan entre 95,900 y 107,900 pesos y pueden alcanzar hasta 700 kg de capacidad de carga, aunque su autonomía es menor, de 40 a 60 km.
Kiwo está pensado para una operación más pequeña y recorridos cortos. Con un precio de 24,999.99 pesos, capacidad de hasta 200 kg y autonomía de 40 km, es la alternativa más económica, pero también la que ofrece menor capacidad de carga y alcance.