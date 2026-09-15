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Anthropic y OpenAI no quieren salvar al mundo de la IA, quieren eliminar su competencia

De acuerdo con especialistas, las advertencias en torno a los peligros de la Inteligencia Artificial no son altruismo, sino que se trata de una estrategia para obstaculizar a nuevas empresas.
mar 15 septiembre 2026 03:00 PM
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Un teléfono muestra el logo de OpenAI y de Anthropic en una pantalla dividida simbolizando la rivalidad e implicaciones de ambas firmas.
Actualmente, comenta Miguel González Mendoza, profesor del Tec de Monterrey, no existe evidencia de que los sistemas de IA modernos tengan capacidad para provocar un evento de extinción humana. (IMEN BEN YOUSSEF/Hans Lucas via AFP)

Ralentizar el desarrollo de la Inteligencia Artificial, como solicitan los líderes de Anthropic y OpenAI, es una iniciativa con implicaciones que van más allá de los argumentos sobre seguridad que profesan Dario Amodei o Sam Altman, pues también tendrán efecto sobre los competidores más pequeños que no pudieron entrar a la competencia junto a ellos.

En el discurso, las empresas de IA mejor posicionadas abogan por detener el avance de la Inteligencia Artificial antes de que se salga de control. Sin embargo, Dimitri Zabelin, analista sénior de investigación de Pitchbook, es contundente al señalar que esa medida “no es un gesto altruista”, sino una “estrategia de mercado” para añadir complejidades y costos regulatorios que desincentiven la competencia del sector.

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De acuerdo con el especialista, en caso de que a raíz de estas declaraciones se implementen regulaciones más estrictas, las mismas representarían una “enorme barrera legal de entrada” para desarrolladores más pequeños que buscan desafiar a los gigantes de software, los cuales ahora ya pueden asumir costes más elevados gracias a su posicionamiento.

“Los desarrolladores más pequeños tendrán que destinar más recursos al cumplimiento normativo que a la Investigación y Desarrollo”, sostiene Zabelin. “La autorregulación satisface el creciente interés público por las políticas gubernamentales”.

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Actualmente, comenta Miguel González Mendoza, profesor investigador en Inteligencia Artificial, Machine Learning y Deep Learning del Tec de Monterrey, no existe evidencia de que los sistemas de IA modernos tengan capacidad para provocar un evento de extinción humana.

“Algunos investigadores han manifestado públicamente preocupación por escenarios futuros donde sistemas superinteligentes, altamente autónomos y con acceso a recursos reales pudieran generar consecuencias difíciles de controlar”, acepta González, sin embargo, otros especialistas apuntan que las advertencias de las empresas de IA son más bien un asunto financiero.

Harrison Rolfes, analista sénior de investigación de Pitchbook, agrega otro punto en torno a la competencia, pues refiere que tanto OpenAI como Anthropic pueden absorber retrasos en sus lanzamientos y el aumento de los costes de cumplimiento normativo, algo que los laboratorios más pequeños no pueden.

Por lo tanto, “una desaceleración podría hacer que la IA de vanguardia sea más segura, pero al mismo tiempo menos abierta y competitiva”, asevera en relación a los efectos negativos que tendría esta medida en competidores de menor tamaño o incluso en los modelos chinos que buscan incorporarse al mercado Occidental.

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Por otra parte, a nivel financiero señala que si bien los detalles no están claros de cómo se haría una ralentización creíble, esto produciría un alivio para las altas expectativas que hay en torno a los productos o resultados de las empresas de IA, ya que “alargaría los ciclos de lanzamiento de modelos y retrasaría los compromisos con los centros de datos”.

Sin embargo, no todo es beneficioso, pues esta misma dinámica, apunta Rolfes, obligará a los inversores a distinguir entre los ingresos generados por los productos actuales y el crecimiento que depende de modelos futuros, además de que deberán exigir una mayor transparencia en cuanto a estándares de prueba, la autoridad para lanzar nuevas versiones, y las obligaciones de computación.

“Anthropic podría beneficiarse más, ya que la seguridad es fundamental para su posicionamiento; aceptar lanzamientos más lentos podría reforzar su credibilidad sin modificar su estrategia”, concluye Rolfes. “OpenAI se enfrenta a un equilibrio más complejo, dado que su valoración y sus compromisos de infraestructura exigen una rápida comercialización de una cartera de productos más amplia”.

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