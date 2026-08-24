No es solo Tesla: 8 automotrices chinas retiran millones de autos por una falla que podría atraparte durante un choque

Ocho fabricantes chinos de automóviles también presentaron pedidos de revisión por riesgos de seguridad similares, anunció la Administración Estatal de Regulación del Mercado (SAMR, por sus siglas en inglés) de China.

En conjunto, los llamados a revisión de Tesla y las otras ocho automotrices suman alrededor de 4.3 millones de vehículos, lo que representa la mayor campaña de retirada de automóviles registrada hasta ahora en China.

Qué modelos de Tesla se están revisando

El llamado a revisión de los modelos de Tesla afecta a 2.98 millones de vehículos Model 3, Model Y, Model S y Model X, tanto fabricados en China como importados, y comenzará el 25 de septiembre.

Los coches afectados cuentan con manillas mecánicas internas de emergencia "de un color similar al del interior, lo que dificulta su identificación y operación" en situaciones de emergencia, señaló el regulador.

En el Model 3 de Tesla, por ejemplo, los pasajeros deben introducir la mano en un compartimento dentro del bolsillo de la puerta y localizar un cable de liberación para abrir manualmente la puerta trasera, según el sitio web de la compañía.

"En situaciones extremas, como colisiones graves que provoquen el fallo del sistema de baja tensión del vehículo, (las manillas) pueden afectar a la capacidad de los pasajeros para abrir rápidamente las puertas del coche y permitir operaciones de escape y rescate fuera del vehículo", indicó la SAMR.

Para solucionar el problema, Tesla colocará etiquetas de advertencia para facilitar la identificación de las manijas y enviará una actualización de software de forma remota que permitirá bajar automáticamente las ventanillas del vehículo después de una colisión.

La SAMR señaló que Tesla estaba retirando por separado 2,7 millones de unidades de producción nacional de sus modelos eléctricos Model 3 y Model Y por problemas con los sistemas de monitorización mientras el conductor utiliza funciones de asistencia de dirección.