Tesla decidió retirar para revisión casi tres millones de autos en China equipados con dispositivos internos de las puertas que podrían dificultar la capacidad de una persona para salir del vehículo en caso de emergencia, informó el regulador nacional chino.
No es solo Tesla: 8 automotrices chinas retiran millones de autos por una falla que podría atraparte durante un choque
Ocho fabricantes chinos de automóviles también presentaron pedidos de revisión por riesgos de seguridad similares, anunció la Administración Estatal de Regulación del Mercado (SAMR, por sus siglas en inglés) de China.
En conjunto, los llamados a revisión de Tesla y las otras ocho automotrices suman alrededor de 4.3 millones de vehículos, lo que representa la mayor campaña de retirada de automóviles registrada hasta ahora en China.
Qué modelos de Tesla se están revisando
El llamado a revisión de los modelos de Tesla afecta a 2.98 millones de vehículos Model 3, Model Y, Model S y Model X, tanto fabricados en China como importados, y comenzará el 25 de septiembre.
Los coches afectados cuentan con manillas mecánicas internas de emergencia "de un color similar al del interior, lo que dificulta su identificación y operación" en situaciones de emergencia, señaló el regulador.
En el Model 3 de Tesla, por ejemplo, los pasajeros deben introducir la mano en un compartimento dentro del bolsillo de la puerta y localizar un cable de liberación para abrir manualmente la puerta trasera, según el sitio web de la compañía.
"En situaciones extremas, como colisiones graves que provoquen el fallo del sistema de baja tensión del vehículo, (las manillas) pueden afectar a la capacidad de los pasajeros para abrir rápidamente las puertas del coche y permitir operaciones de escape y rescate fuera del vehículo", indicó la SAMR.
Para solucionar el problema, Tesla colocará etiquetas de advertencia para facilitar la identificación de las manijas y enviará una actualización de software de forma remota que permitirá bajar automáticamente las ventanillas del vehículo después de una colisión.
La SAMR señaló que Tesla estaba retirando por separado 2,7 millones de unidades de producción nacional de sus modelos eléctricos Model 3 y Model Y por problemas con los sistemas de monitorización mientras el conductor utiliza funciones de asistencia de dirección.
Las marcas chinas también están retirando varios modelos
Fabricantes chinos de vehículos eléctricos, entre ellos Xiaomi, XPeng, Geely, Chery y Leapmotor, también están retirando del mercado coches con manillas que se mimetizan con el interior.
Xiaomi comenzó el viernes a retirar para revisión unas 390,000 unidades de su serie SU7, de 2024, y XPeng empezó el sábado el llamado de casi 265,000 vehículos.
Leapmotor, por su parte, retirará alrededor de 371,000 vehículos. Las medidas para corregir los problemas varían entre fabricantes e incluyen actualizaciones de software, etiquetas de advertencia y cambios en la señalización de las manijas.
La decisión de las autoridades chinas ocurre en un momento de mayor vigilancia sobre la seguridad de los vehículos eléctricos, mientras los fabricantes incorporan cada vez más sistemas electrónicos y software a sus automóviles.
La preocupación por estos mecanismos también ha aumentado después de varios casos en los que pasajeros quedaron atrapados dentro de vehículos tras accidentes e incendios. En octubre, medios estatales chinos reportaron el caso de un Xiaomi SU7 cuyo conductor murió después de un accidente y posterior incendio, mientras las personas que intentaban ayudar no pudieron abrir las puertas para rescatarlo.
China también anunció que prohibirá las manijas de puertas ocultas a partir de 2027. El país se convertirá en el primero en eliminar gradualmente este diseño, popularizado por Tesla y posteriormente adoptado por otros fabricantes de vehículos eléctricos.
La mayoría de las correcciones podrán realizarse mediante actualizaciones inalámbricas, lo que puede reducir los costos y el tiempo que los vehículos permanecen fuera de circulación frente a las campañas de revisión que requieren reparaciones físicas en un taller.
El problema tampoco se limita a China. En Estados Unidos, las manijas electrónicas también han sido objeto de escrutinio. En julio, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) anunció que consideraría nuevas normas para reducir el riesgo de que los ocupantes queden atrapados dentro de vehículos durante fallos eléctricos.