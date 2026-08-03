Aun así, el ranking no debe tomarse como el único criterio para elegir un vehículo. La confiabilidad puede cambiar entre distintas generaciones e incluso entre años de un mismo modelo. Como ejemplo, el informe señala que el Chevrolet Equinox solo mostró una confiabilidad superior al promedio en determinados años, mientras que la generación 2014-2018 de la Chevrolet Silverado mantuvo un desempeño inferior al promedio durante todo su ciclo comercial.

Ante ese escenario, Elek recomienda ir más allá de la reputación de una marca. "Lo mejor es consultar los índices de fiabilidad de cada modelo al comprar un coche usado. Dar por sentado que algo no es fiable puede resultar costoso e inconveniente", concluye.

Las marcas que más problemas presentaron en el estudio

En el extremo opuesto del ranking quedaron Ram, Jeep y Tesla, que ocuparon las últimas tres posiciones con 35, 32 y 31 puntos, respectivamente.

Según el análisis, tanto Jeep como Ram han mostrado un bajo desempeño de forma constante, no solo en vehículos usados, sino también en modelos nuevos, lo que refleja problemas persistentes en su historial de confiabilidad.

El caso de Tesla es diferente. Su último lugar corresponde exclusivamente a los vehículos fabricados entre 2016 y 2021, un periodo en el que la empresa aceleró la introducción de nuevos modelos y aumentó rápidamente su producción para atender la demanda. Esa etapa provocó un mayor número de problemas reportados por los propietarios de esos vehículos.

Aun así, el informe aclara que esa situación no representa necesariamente a los modelos actuales de la marca. De hecho, señala que los Tesla más recientes han mejorado considerablemente su confiabilidad y hoy se ubican entre las marcas mejor evaluadas cuando se trata de vehículos nuevos.