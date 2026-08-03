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¿Qué marcas de autos usados fallan menos? Toyota, Mazda, Nissan y otras 23 fueron evaluadas

Un comparativo de confiabilidad revela cuáles son las marcas de autos usados mejor calificadas y cuáles obtuvieron los puntajes más bajos.
lun 03 agosto 2026 05:54 PM
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Un vehículo que aparenta estar en buenas condiciones puede terminar generando reparaciones costosas pocos meses después, mientras que otro con más kilometraje puede ofrecer años de funcionamiento sin mayor inconveniente. (undefined undefined/Getty Images)

Comprar un auto usado suele ser una decisión en la que el precio no lo es todo. Un vehículo que aparenta estar en buenas condiciones puede terminar generando reparaciones costosas pocos meses después, mientras que otro con más kilometraje puede ofrecer años de funcionamiento sin mayores inconvenientes.

Para ayudar a reducir ese riesgo, un estudio analizó el desempeño de 26 marcas y reveló cuáles presentan menos fallas cuando ya tienen entre cinco y diez años de antigüedad.

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¿Qué marcas de autos usados fallan menos?

Consumer Reports comparó la confiabilidad de distintas marcas de autos usados para identificar cuáles presentan menos fallas con el paso de los años. Los resultados muestran un claro dominio de los fabricantes japoneses en los primeros lugares de la clasificación. Así quedó el ranking:

- Lexus: 77 puntos

- Toyota: 73 puntos

- Mazda: 58 puntos

- Honda: 57 puntos

- Acura: 53 puntos

- BMW: 53 puntos

- Buick: 51 puntos

- Nissan: 51 puntos

- Audi: 49 puntos

- Volvo: 48 puntos

- Mercedes-Benz: 47 puntos

- Subaru: 47 puntos

- Volkswagen: 46 puntos

- Lincoln: 46 puntos

- Mini: 46 puntos

- Cadillac: 45 puntos

- Hyundai: 43 puntos

- Chevrolet: 40 puntos

- Ford: 39 puntos

- Dodge: 39 puntos

- Kia: 39 puntos

- GMC: 37 puntos

- Chrysler: 36 puntos

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Así se compararon las 26 marcas de autos usados

Para elaborar el ranking, Consumer Reports recopiló la experiencia de propietarios de más de 140,000 vehículos correspondientes a los años modelo 2016 a 2021. Con esa información evaluó 20 áreas potenciales de problemas, desde fallas menores, como ruidos en los frenos o piezas interiores dañadas, hasta averías de mayor impacto relacionadas con el motor, la transmisión y las baterías de vehículos eléctricos.

Después, cada incidente recibió una ponderación según su gravedad para calcular un índice de confiabilidad por modelo y, posteriormente, obtener la calificación promedio de cada marca. Para formar parte de la evaluación, los fabricantes debían contar con al menos cinco años de información disponible.

Sobre la importancia de analizar vehículos con varios años de uso, Steven Elek, líder del programa de datos de análisis automotriz de Consumer Reports, explica que "adoptar esta perspectiva a largo plazo, analizando la fiabilidad durante un periodo de cinco a diez años, ofrece una imagen clara de lo que pueden esperar los compradores de coches usados".

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Aun así, el ranking no debe tomarse como el único criterio para elegir un vehículo. La confiabilidad puede cambiar entre distintas generaciones e incluso entre años de un mismo modelo. Como ejemplo, el informe señala que el Chevrolet Equinox solo mostró una confiabilidad superior al promedio en determinados años, mientras que la generación 2014-2018 de la Chevrolet Silverado mantuvo un desempeño inferior al promedio durante todo su ciclo comercial.

Ante ese escenario, Elek recomienda ir más allá de la reputación de una marca. "Lo mejor es consultar los índices de fiabilidad de cada modelo al comprar un coche usado. Dar por sentado que algo no es fiable puede resultar costoso e inconveniente", concluye.

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Las marcas que más problemas presentaron en el estudio

En el extremo opuesto del ranking quedaron Ram, Jeep y Tesla, que ocuparon las últimas tres posiciones con 35, 32 y 31 puntos, respectivamente.

Según el análisis, tanto Jeep como Ram han mostrado un bajo desempeño de forma constante, no solo en vehículos usados, sino también en modelos nuevos, lo que refleja problemas persistentes en su historial de confiabilidad.

El caso de Tesla es diferente. Su último lugar corresponde exclusivamente a los vehículos fabricados entre 2016 y 2021, un periodo en el que la empresa aceleró la introducción de nuevos modelos y aumentó rápidamente su producción para atender la demanda. Esa etapa provocó un mayor número de problemas reportados por los propietarios de esos vehículos.

Aun así, el informe aclara que esa situación no representa necesariamente a los modelos actuales de la marca. De hecho, señala que los Tesla más recientes han mejorado considerablemente su confiabilidad y hoy se ubican entre las marcas mejor evaluadas cuando se trata de vehículos nuevos.

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