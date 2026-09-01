La compañía, operada por Transtelco Holding, explicó en un comunicado de prensa que recibió la aprobación preliminar de los Consejos de Administración de ambas sociedades de Axtel para continuar con el proceso encaminado al lanzamiento de las ofertas.

La oferta pública de Tomás Milmo

La intención de Flō Networks se da apenas unos días después de que el empresario Tomás Milmo Santos, junto con otros empresarios y mediante 4TechPlus anunciaran también una oferta pública de adquisición por Axtel, lo que abre un nuevo capítulo en el proceso de reconfiguración accionaria de la compañía de telecomunicaciones.

La coincidencia temporal de ambas propuestas coloca a Axtel en el centro del interés de potenciales compradores y podría elevar la competencia por hacerse con el control de sus activos y operaciones.

Sin ebmargo, la operación de Flō Networks aún está sujeta a diversas condiciones y autorizaciones regulatorias. Entre ellas se encuentran la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la aprobación de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) y cualquier otro permiso que resulte necesario conforme a la legislación mexicana.

Flō Networks señaló que, una vez cumplidos estos requisitos, está preparada para avanzar de manera expedita hacia el inicio de las ofertas. Los términos y condiciones de la operación, así como la documentación correspondiente, serán dados a conocer posteriormente, de acuerdo con las disposiciones aplicables del mercado de valores y de la Bolsa Mexicana de Valores.

“Este es un paso importante en nuestra visión de largo plazo para Flō y para la infraestructura digital que respaldará el desarrollo económico y tecnológico continuo de México”, afirmó Miguel Fernández, CEO de Flō Networks citado en el documento de prensa.