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Flō Networks prepara oferta para adquirir Axtel tras propuesta de compra de Tomás Milmo

La disputa por Axtel suma un nuevo contendiente, Flō Networks que busca quedarse con hasta 100% de la compañía, apenas días después de la oferta encabezada por el empresario Tomás Milmo.
mar 01 septiembre 2026 12:23 PM
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Un cuarto con computadoras en sus pantallas con el logo de Axtel.
Las ofertas deberán obtener diversas autorizaciones regulatorias, entre ellas las de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), CNA y la CRT. (AxtelCorp/Facebook)

Flō Networks anunció su intención de lanzar ofertas públicas de adquisición para hacerse con hasta el 100% de las acciones en circulación de Controladora Axtel, así como hasta el 100% de los Certificados de Participación Ordinaria (CPOs) en circulación de Axtel.

Flō Networks es un proveedor independiente de infraestructura digital con sede en Estados Unidos que opera su propia red de fibra óptica en México, el suroeste de Estados Unidos y Latinoamérica.

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La compañía, operada por Transtelco Holding, explicó en un comunicado de prensa que recibió la aprobación preliminar de los Consejos de Administración de ambas sociedades de Axtel para continuar con el proceso encaminado al lanzamiento de las ofertas.

La oferta pública de Tomás Milmo

La intención de Flō Networks se da apenas unos días después de que el empresario Tomás Milmo Santos, junto con otros empresarios y mediante 4TechPlus anunciaran también una oferta pública de adquisición por Axtel, lo que abre un nuevo capítulo en el proceso de reconfiguración accionaria de la compañía de telecomunicaciones.

La coincidencia temporal de ambas propuestas coloca a Axtel en el centro del interés de potenciales compradores y podría elevar la competencia por hacerse con el control de sus activos y operaciones.

Sin ebmargo, la operación de Flō Networks aún está sujeta a diversas condiciones y autorizaciones regulatorias. Entre ellas se encuentran la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la aprobación de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) y cualquier otro permiso que resulte necesario conforme a la legislación mexicana.

Flō Networks señaló que, una vez cumplidos estos requisitos, está preparada para avanzar de manera expedita hacia el inicio de las ofertas. Los términos y condiciones de la operación, así como la documentación correspondiente, serán dados a conocer posteriormente, de acuerdo con las disposiciones aplicables del mercado de valores y de la Bolsa Mexicana de Valores.

“Este es un paso importante en nuestra visión de largo plazo para Flō y para la infraestructura digital que respaldará el desarrollo económico y tecnológico continuo de México”, afirmó Miguel Fernández, CEO de Flō Networks citado en el documento de prensa.

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El potencial de la compra

El directivo destacó que una eventual integración de las redes, capacidades y talento de ambas compañías permitiría construir una plataforma de infraestructura digital con mayor escala, alcance y capacidad para atender a clientes tanto en México como en otros mercados.

De concretarse, la transacción combinaría los activos y experiencia de Flō y Axtel, con el objetivo de fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones y servicios digitales de la compañía resultante.

Según Flō Networks, la operación permitiría generar sinergias operativas y comerciales, ampliar su portafolio de servicios digitales e incrementar las inversiones destinadas a la resiliencia de sus redes. La empresa también prevé oportunidades de creación de valor de largo plazo para clientes, empleados, accionistas, socios y las comunidades donde ambas compañías tienen presencia.

Por ahora, la adquisición no se ha concretado y deberá avanzar por las distintas etapas regulatorias y corporativas antes de que las ofertas públicas puedan ser formalmente lanzadas.

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Telecomunicaciones

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