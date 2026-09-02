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Fracking requiere 108,000 mdd y hasta una década para producir el gas que hoy demanda México

El país consume actualmente alrededor de 9,000 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, una demanda que seguirá creciendo en los próximos años.
mié 02 septiembre 2026 07:34 PM
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Luz Elena González, secretaria de Energía, durante su participación en el foro Infraestructura Energética como Detonador de Crecimiento, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Luz Elena González, secretaria de Energía, durante su participación en el foro Infraestructura Energética como Detonador de Crecimiento, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). (Diana Gante)

Si México apuesta de lleno por la fractura hidráulica –conocido como fracking– para elevar su producción de gas natural y reducir su dependencia de las importaciones provenientes de Estados Unidos, sería necesario desarrollar 24 proyectos completamente nuevos de exploración y producción de gas natural seco.

Merlín Cochran, director general de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), explicó que la inversión requerida para ponerlos en marcha rondaría los 108,000 millones de dólares y permitiría alcanzar una producción de unos 9,000 millones de pies cúbicos diarios, equivalente al consumo actual del país.

“El monto de inversión requerida para alcanzar esto en el norte del país son 108,000 millones de dólares. Esto es 1.4 veces lo que trajo la reforma del 2013, es muchísimo dinero y muchísima gente metida aquí”, dijo a medios durante el foro Infraestructura Energética como Detonador de Crecimiento, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

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La magnitud de los recursos no es el único desafío. A la inversión y la complejidad de desarrollar 24 nuevos proyectos se suma el tiempo necesario para que la producción alcance su máximo nivel.

Incluso si los trabajos comenzaran de inmediato, el pico de producción de los proyectos de gas no convencional llegaría hasta dentro de una década, de acuerdo con Cochran.

“El tema es cuándo empiezas, ¿no? Pero suponiendo hipotéticamente que empezaras mañana, alcanzarías ese pico de producción en 10 años para los no convencionales de gas natural”, aseguró.

Hay interés privado, pero el reto es la rentabilidad

Pese a las dificultades técnicas, financieras y de tiempo que implica desarrollar recursos no convencionales, el sector privado mantiene interés en participar en este tipo de proyectos y realizar fractura hidráulica.

Cochran señaló que existe disposición de las empresas para invertir, aunque será necesario establecer condiciones que hagan rentables los proyectos, particularmente desde el punto de vista fiscal.

“Sí hay interés en no convencionales. Hay que buscar el cómo sí, sin lugar a dudas. Los no convencionales funcionan principalmente como licencia, pero el reto principal es un tema fiscal, pero tenemos que tomar el balón de los no convencionales y salir adelante”, puntualizó.

El director de Amexhi también consideró necesario que el comité técnico continúe con los trabajos para evaluar con mayor precisión los recursos prospectivos de gas no convencional disponibles en el país y determinar su potencial de desarrollo.

Sener proyecta 100 plantas en construcción

El reto del gas ocurre mientras el gobierno federal busca ampliar la capacidad de generación eléctrica para atender el crecimiento esperado de la demanda.

La secretaria de Energía, Luz Elena González, aseguró que para 2027 habrá 100 plantas de generación eléctrica en construcción en diferentes regiones del país.

La expansión forma parte de la estrategia energética del gobierno para garantizar el suministro eléctrico y acompañar el crecimiento industrial.

Hasta ahora, la administración ha asignado 55 proyectos de generación renovable. De ellos, 17 serán desarrollados completamente por empresas privadas y 38 bajo esquemas mixtos con participación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Durante el mismo foro del CCE, González destacó que en los dos primeros años de la administración se han puesto en operación seis centrales de ciclo combinado, además de los trabajos de rehabilitación y modernización de centrales hidroeléctricas.

“Prácticamente la energía firme que requiere el país de aquí al 2030 está garantizada a través de estos proyectos”, aseguró.

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