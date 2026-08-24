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El fracking se enfrenta a un vacío regulatorio tras la desaparición de la CNH

La desaparición de la CNH dejó la regulación del sector de hidrocarburos en manos de la Sener, pero especialistas advierten que México necesita fortalecer una supervisión independiente antes de autorizar proyectos.
lun 24 agosto 2026 03:11 PM
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El potencial de gas en las cuencas de Burgos y Sabinas-Burro-Picachos abre la puerta al fracking en México. (Marco Antonio Martínez/AFP)

México ya tiene identificadas cuencas con potencial para extraer gas mediante fracking, pero antes de que la técnica pueda avanzar está el reto institucional de definir quién vigilará las operaciones y con qué capacidades regulatorias.

El gobierno federal presentó, el pasado 6 de agosto, los resultados del primer comité científico para evaluar el fracking en México. El grupo identificó potencial de extracción de gas en las cuencas Sabinas-Burro-Picachos y Burgos, mientras descartó a Tampico-Misantla.

El hallazgo no significa que el país ya tenga reservas comercialmente aprovechables. Aún deben realizarse evaluaciones para determinar cuánto de los recursos prospectivos puede convertirse en reservas con viabilidad operativa y financiera.

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Además, el gobierno deberá comprobar la existencia de agua salada en las cuencas seleccionadas, debido a que este recurso sería necesario para ejecutar la fractura hidráulica. Sin agua salada disponible, no se autorizaría la aplicación de la técnica.

El avance de estos estudios ocurre, sin embargo, en un sector que modificó de su esquema de supervisión. En marzo de 2025 desapareció la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) como consecuencia de la reforma energética constitucional de 2024, que eliminó los órganos reguladores coordinados en materia energética.

La CNH tenía entre sus funciones vigilar, supervisar y evaluar las actividades de exploración y extracción de petróleo y gas, tanto de Pemex como de empresas privadas. Pero con la entrada en vigor de la nueva Ley del Sector de Hidrocarburos, esas atribuciones regulatorias quedaron bajo la Secretaría de Energía (Sener).

Para especialistas del sector, el posible desarrollo del fracking hace evidente la necesidad de revisar ese modelo. La técnica implica riesgos ambientales y sociales que, además de los aspectos económicos y técnicos, requieren una supervisión especializada y con capacidad para imponer sanciones cuando existan incumplimientos.

La ausencia de la CNH abre un vacío regulatorio

Rosanety Barrios, experta en temas de energía, considera que las industrias extractivas requieren una regulación particularmente sólida debido a los riesgos asociados con sus operaciones.

“Se requieren reguladores extraordinariamente experimentados, capacitados. Pero hoy no los tenemos, acabaron con todo, ya no está la CNH que tenía de ventaja la capacidad técnica de sus integrantes y tenía algo muy relevante que era la independencia de la agenda política”, puntualizó en entrevista con Expansión.

Para la especialista, la eventual explotación de hidrocarburos mediante fracking no debería depender únicamente de la autorización del gobierno federal ni de la viabilidad económica de los proyectos. También debe existir una autoridad capaz de vigilar que las empresas cumplan con las mejores prácticas operativas y ambientales.

Ese regulador, además, tendría que contar con autonomía de decisión, de acuerdo con Barrios, para supervisar las actividades, garantizar el cumplimiento de las normas y sancionar las irregularidades que puedan presentarse.

El desafío adquiere mayor dimensión porque el fracking implica operaciones de alta complejidad técnica y una interacción directa con recursos como el agua y el subsuelo. Por ello, la supervisión no puede limitarse a la autorización inicial de los proyectos, sino que tendría que abarcar su ejecución y sus efectos.

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Asea tendría que asumir un papel más especializado

Ante la desaparición de la CNH, una alternativa planteada por especialistas es fortalecer y reestructurar a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (Asea) para que participe en un esquema específico de regulación del fracking.

Fluvio Ruiz, especialista en hidrocarburos y exconsejero de Pemex, considera que la discusión debe partir de una revisión de las funciones que actualmente tienen las distintas autoridades del sector.

“Hay que repensar nuestro esquema regulatorio, el papel de la Asea porque no sirve así como está ahora y porque justo tiene el lado más sensible que es la protección al medio ambiente. Hay que ver si están bien distribuidos los roles y quitar a la Asea eso de andar vigilando gasolineras”, comentó a Expansión.

La propuesta no implica trasladar todas las atribuciones a una sola institución. El planteamiento es establecer funciones claras entre Sener y Asea, con una distribución que permita atender tanto la seguridad de las operaciones como la protección ambiental y la supervisión técnica.

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