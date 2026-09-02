Cuando el tamaño se vuelve un problema

El problema no es exclusivo de Volkswagen ni de Puebla. La utilización de las plantas se ha convertido en uno de los principales desafíos de las automotrices a nivel mundial. Un análisis de Boston Consulting Group (BCG) señala que una utilización cercana a 80% ha sido históricamente el nivel que permite absorber de manera eficiente los costos fijos y sostener la rentabilidad de una planta.

Las plantas que operan en América, sin embargo, tienen actualmente una utilización promedio cercana a 60%, de acuerdo con la consultora. Es decir, alrededor de 20 puntos porcentuales por debajo del nivel considerado sostenible.

Tal es el caso de la planta poblana de Volkswagen, que conserva líneas, instalaciones y una estructura laboral construidas para producir más de 600,000 vehículos, aunque el volumen actual se encuentra considerablemente por debajo de su capacidad máxima.

El mercado estadounidense es uno de los factores que complican el escenario. Puebla depende en buena medida de las exportaciones hacia ese país, que es el principal destino de los vehículos fabricados en el complejo.

Durante el primer semestre de 2026, la planta produjo 223,559 vehículos y 50.75% de ese volumen fue enviado a Estados Unidos, de acuerdo con datos del Inegi. En otras palabras, aproximadamente la mitad de los vehículos fabricados en Puebla tuvo como destino un mercado que hoy enfrenta mayores costos de importación y una demanda más incierta.

Estados Unidos aplica actualmente un arancel de 15% a los automóviles procedentes de México que cumplen con las reglas de origen del T-MEC y de 25% a aquellos que no las cumplen. Para una planta integrada a una cadena de suministro binacional, el cambio representa una presión adicional sobre los costos y las decisiones de producción.

El comportamiento del Jetta también agrega presión. Volkswagen vendió 27,514 unidades de este modelo en Estados Unidos durante los primeros seis meses de 2026, 14.8% menos que las 32,306 unidades comercializadas en el mismo periodo de 2025.

Tiguan presenta una situación distinta. El SUV ha tenido un desempeño favorable en ventas en el mercado estadounidense, pero ese comportamiento no fue suficiente para sostener la operación de los tres turnos destinados a la producción de ambos modelos.