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Volkswagen Puebla: la planta que una vez produjo 600,000 unidades ahora debe reducir su escala para una nueva realidad

En 2012, la planta de Puebla alcanzó por última vez 600,000 unidades con un Jetta negro del tercer turno destinado a Estados Unidos. Hoy, uno de los tres turnos de trabajo dedicados a ese modelo será eliminado.
mié 02 septiembre 2026 04:48 PM
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El viernes pasado, Volkswagen anunció el cierre de uno de los tres turnos del segmento Jetta y Tiguan. La decisión forma parte de un proceso más amplio de revisión de costos, empleos y capacidad productiva que la compañía lleva a cabo en distintos mercados. (Cortesía)

La planta de Volkswagen en Puebla llegó a ser la más grande del grupo fuera de Alemania, pero ahora ese atributo se ha convertido en un reto, en un momento en el que la corporación necesita hacer coincidir una infraestructura construida para una escala mucho mayor con un mercado que ya no ofrece las mismas condiciones.

El complejo industrial tiene en Puebla una capacidad instalada que, en condiciones óptimas, supera las 600,000 unidades anuales. Sin embargo, en 2025 produjo alrededor de 335,716 vehículos, 12.2% menos que en 2024, según datos de Inegi. Una tendencia que refleja el reto de operar una fábrica de esa dimensión en un mercado más competido y con una demanda distinta a la que justificó su expansión.

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Cuando el tamaño se vuelve un problema

El problema no es exclusivo de Volkswagen ni de Puebla. La utilización de las plantas se ha convertido en uno de los principales desafíos de las automotrices a nivel mundial. Un análisis de Boston Consulting Group (BCG) señala que una utilización cercana a 80% ha sido históricamente el nivel que permite absorber de manera eficiente los costos fijos y sostener la rentabilidad de una planta.

Las plantas que operan en América, sin embargo, tienen actualmente una utilización promedio cercana a 60%, de acuerdo con la consultora. Es decir, alrededor de 20 puntos porcentuales por debajo del nivel considerado sostenible.

Tal es el caso de la planta poblana de Volkswagen, que conserva líneas, instalaciones y una estructura laboral construidas para producir más de 600,000 vehículos, aunque el volumen actual se encuentra considerablemente por debajo de su capacidad máxima.

El mercado estadounidense es uno de los factores que complican el escenario. Puebla depende en buena medida de las exportaciones hacia ese país, que es el principal destino de los vehículos fabricados en el complejo.

Durante el primer semestre de 2026, la planta produjo 223,559 vehículos y 50.75% de ese volumen fue enviado a Estados Unidos, de acuerdo con datos del Inegi. En otras palabras, aproximadamente la mitad de los vehículos fabricados en Puebla tuvo como destino un mercado que hoy enfrenta mayores costos de importación y una demanda más incierta.

Estados Unidos aplica actualmente un arancel de 15% a los automóviles procedentes de México que cumplen con las reglas de origen del T-MEC y de 25% a aquellos que no las cumplen. Para una planta integrada a una cadena de suministro binacional, el cambio representa una presión adicional sobre los costos y las decisiones de producción.

El comportamiento del Jetta también agrega presión. Volkswagen vendió 27,514 unidades de este modelo en Estados Unidos durante los primeros seis meses de 2026, 14.8% menos que las 32,306 unidades comercializadas en el mismo periodo de 2025.

Tiguan presenta una situación distinta. El SUV ha tenido un desempeño favorable en ventas en el mercado estadounidense, pero ese comportamiento no fue suficiente para sostener la operación de los tres turnos destinados a la producción de ambos modelos.

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El viernes pasado, Volkswagen anunció el cierre de uno de esos tres turnos. La decisión forma parte de un proceso más amplio de revisión de costos, empleos y capacidad productiva que la compañía lleva a cabo en distintos mercados.

A la presión sobre la demanda se suman una competencia más intensa, la necesidad de reducir costos y la creciente presencia de fabricantes chinos, que ha incrementado la presión sobre los precios y los márgenes de las automotrices tradicionales.

El impacto laboral para Puebla

El cierre del turno implica el ajuste de cerca de 800 puestos de trabajo, una decisión que ha generado una fuerte reacción en Puebla por el peso que Volkswagen tiene en la economía estatal.

Al cierre de julio de 2026, la planta de Volkswagen de México en Cuautlancingo tenía 11,815 trabajadores entre personal técnico sindicalizado y administrativo. Esa plantilla equivale a 1.7% de los empleos asegurados en Puebla y a 6.3% de las plazas formales del sector manufacturero estatal, según datos de la Secretaría del Trabajo estatal.

El impacto trasciende, además, a los empleos directos. El ecosistema automotriz y de autopartes representa cerca de 43.4% del PIB de Puebla, por lo que cualquier ajuste en una de las principales armadoras del estado tiene efectos sobre proveedores y otras actividades vinculadas a la industria.

La última vez que la planta de Puebla alcanzó un volumen de 600,000 unidades fue en 2012. Ese año, un Nuevo Jetta, color negro y destinado al mercado estadounidense, fue la unidad número 600,000 en salir de la línea de producción durante el tercer turno. Ahora, uno de los tres turnos de trabajo dedicados a ese modelo será eliminado.

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