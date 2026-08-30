Volkswagen reduce un turno en Puebla: ¿qué pasará con la producción del Jetta y Tiguan en México?

Una decisión "difícil pero necesaria"

Estados Unidos aplica actualmente un arancel de 15% a los automóviles procedentes de México que cumplen con las reglas de origen del T-MEC y de 25% a aquellos que no las cumplen, lo que ha modificado la ecuación para las plantas mexicanas que dependen de las exportaciones hacia ese mercado.

La empresa explicó que la eliminación indefinida de un turno responde a “las condiciones actuales de sus mercados clave” en Norteamérica y calificó la decisión como “difícil pero necesaria”.

Para la planta de Puebla de Volkswagen, el mercado estadounidense tiene especial relevancia para los modelos producidos en Puebla. De las 223,559 unidades producidas en la planta en el primer semestre, 50.75% se exportaron a Estados Unidos, según datos de Inegi.

El Jetta, sin embargo, atraviesa una contracción en ese mercado. En el primer semestre de 2026, Volkswagen vendió 27,514 unidades, 14.8% menos que las 32,306 del mismo periodo de 2025.

El Tiguan, en cambio, tuvo un comportamiento opuesto: sus ventas en Estados Unidos casi se duplicaron, al pasar de 26,901 a 52,930 unidades, un incremento de 96.8%.

En 2025, el SUV cerró con ventas de 77,909 unidades en ese mercado, en un año marcado por el cambio entre la segunda y la tercera generación.

¿Qué pasará con la producción de Jetta y Tiguan en Puebla?

Volkswagen confirmó a Expansión en un correo electrónico que “los modelos Jetta y Tiguan continúan produciéndose en planta Puebla" y que "el ajuste informado corresponde únicamente a uno de los tres turnos de ese segmento de producción”.

Es decir, Volkswagen no está cancelando el Jetta ni el Tiguan en Puebla, ni está cerrando el segmento, sino que estará operando con una capacidad menor, acorde con el volumen que necesita fabricar bajo las condiciones actuales del mercado.

El ajuste, sin embargo, sí tendrá un efecto directo sobre la plantilla. De manera extraoficial, la eliminación del tercer turno afectaría a 786 trabajadores. De ellos, 611 empleados con menor antigüedad dejarían la planta y otros 175 saldrían mediante un esquema de retiro voluntario.

Volkswagen detalló en un comunicado que el ajuste será implementado “apegados a lo que establece la ley”.

El ajuste en Puebla ocurre además en medio de un recorte global de costos de Volkswagen. La corporación dijo la semana pasada que reduciría otros 50,000 puestos de trabajo, de los cuales alrededor de la mitad corresponderían a Alemania y el resto a operaciones internacionales, distribuidas en unas 170 empresas del grupo.

La dirección también había señalado que buscará priorizar las salidas voluntarias, jubilaciones y acuerdos de rescisión de mutuo acuerdo, además de mantener una política restrictiva de contratación.