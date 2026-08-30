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Volkswagen reduce un turno en Puebla: ¿qué pasará con la producción del Jetta y Tiguan en México?

La automotriz alemana anunció que eliminará de manera indefinida uno de los tres turnos enfocados en la producción de Jetta y Tiguan en Puebla, una medida que afectará a 786 trabajadores.
dom 30 agosto 2026 10:20 AM
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Un empleado trabaja en la línea de ensamblaje del modelo Tiguan, en la planta de automóviles Volkswagen en Puebla.
La planta de Volkswagen en Puebla ajustará su capacidad de producción con la eliminación indefinida de uno de sus tres turnos. (Pedro Pardo/AFP)

La planta de Volkswagen en Puebla está reduciendo su capacidad de producción para adaptarse a un mercado estadounidense que cambió las condiciones bajo las que las armadoras mexicanas habían dimensionado sus operaciones. La compañía eliminará de manera indefinida uno de los tres turnos del segmento donde produce el Jetta y el Tiguan, una decisión que responde a la necesidad de ajustar el tamaño de la operación a las nuevas condiciones del mercado.

El movimiento ocurre en un momento en que los fabricantes instalados en México están revisando sus niveles de producción, sus costos y el destino de los vehículos que fabrican para Norteamérica.

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Una decisión "difícil pero necesaria"

Estados Unidos aplica actualmente un arancel de 15% a los automóviles procedentes de México que cumplen con las reglas de origen del T-MEC y de 25% a aquellos que no las cumplen, lo que ha modificado la ecuación para las plantas mexicanas que dependen de las exportaciones hacia ese mercado.

La empresa explicó que la eliminación indefinida de un turno responde a “las condiciones actuales de sus mercados clave” en Norteamérica y calificó la decisión como “difícil pero necesaria”.

Para la planta de Puebla de Volkswagen, el mercado estadounidense tiene especial relevancia para los modelos producidos en Puebla. De las 223,559 unidades producidas en la planta en el primer semestre, 50.75% se exportaron a Estados Unidos, según datos de Inegi.

El Jetta, sin embargo, atraviesa una contracción en ese mercado. En el primer semestre de 2026, Volkswagen vendió 27,514 unidades, 14.8% menos que las 32,306 del mismo periodo de 2025.

El Tiguan, en cambio, tuvo un comportamiento opuesto: sus ventas en Estados Unidos casi se duplicaron, al pasar de 26,901 a 52,930 unidades, un incremento de 96.8%.

En 2025, el SUV cerró con ventas de 77,909 unidades en ese mercado, en un año marcado por el cambio entre la segunda y la tercera generación.

¿Qué pasará con la producción de Jetta y Tiguan en Puebla?

Volkswagen confirmó a Expansión en un correo electrónico que “los modelos Jetta y Tiguan continúan produciéndose en planta Puebla" y que "el ajuste informado corresponde únicamente a uno de los tres turnos de ese segmento de producción”.

Es decir, Volkswagen no está cancelando el Jetta ni el Tiguan en Puebla, ni está cerrando el segmento, sino que estará operando con una capacidad menor, acorde con el volumen que necesita fabricar bajo las condiciones actuales del mercado.

El ajuste, sin embargo, sí tendrá un efecto directo sobre la plantilla. De manera extraoficial, la eliminación del tercer turno afectaría a 786 trabajadores. De ellos, 611 empleados con menor antigüedad dejarían la planta y otros 175 saldrían mediante un esquema de retiro voluntario.

Volkswagen detalló en un comunicado que el ajuste será implementado “apegados a lo que establece la ley”.

El ajuste en Puebla ocurre además en medio de un recorte global de costos de Volkswagen. La corporación dijo la semana pasada que reduciría otros 50,000 puestos de trabajo, de los cuales alrededor de la mitad corresponderían a Alemania y el resto a operaciones internacionales, distribuidas en unas 170 empresas del grupo.

La dirección también había señalado que buscará priorizar las salidas voluntarias, jubilaciones y acuerdos de rescisión de mutuo acuerdo, además de mantener una política restrictiva de contratación.

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No es un caso aislado

La decisión de Volkswagen tampoco es un caso aislado. Las armadoras están reorganizando sus redes de manufactura en Norteamérica para responder a cambios en la demanda estadounidense, los costos de producción y las nuevas reglas comerciales.

Toyota también ha ajustado sus operaciones en Baja California recientemente. A principios de julio anunció que trasladará parte de su producción de la camioneta Tacoma desde su planta en Tijuana, Baja California, hacia una nueva instalación en San Antonio, Texas, Estados Unidos.

En junio de 2025, General Motors dijo que trasladaría la producción del Chevrolet Equinox a gasolina desde México hacia su planta de Kansas City, Estados Unidos, a partir de mediados de 2027. Hyundai, por su parte, decidió dejar de abastecer desde Pesquería, Nuevo León, al mercado estadounidense con el Tucson.

La planta de Volkswagen en Puebla produce actualmente los modelos Jetta, Tiguan y Taos, y tiene previsto sumar nuevamente el Golf a sus líneas de producción en 2027, como parte de una estrategia para reforzar y hacer más flexible su capacidad de manufactura.

La compañía ha confirmado que el ajuste anunciado esta semana se limita al segmento donde se fabrican Jetta y Tiguan, pero no ha precisado si la eliminación indefinida de uno de los tres turnos tendrá algún impacto en el proyecto para producir el Golf.

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