Altagracia Gómez informó sobre el fallecimiento de su padre a través de redes sociales donde destacó parte de su legado, “ antes que cualquier título o logro empresarial, fue mi padre”.

“Me quedo con sus enseñanzas, sus historias, sus aciertos y también con todo aquello que me enseñó a cuestionar. Sobre todo, me quedo con su amor y con el orgullo de haber sido su hija”, destacó en Instagram.



La noticia sobre su fallecimiento la dio a conocer la noche del miércoles 2 de septiembre por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quien lo despidió con un mensaje en redes sociales, en el que reconoció más de cinco décadas de trayectoria empresarial en el estado.

“Don Raymundo Gomez Flores fue un gran empresario. Visionario, valiente, y muy arrojado. Un emprendedor nato, en los negocios y en la política”.

“Raymundo fue un gran amigo mío y vamos a extrañarlo mucho. Lamento sinceramente su muerte y deseo a su familia resignación, pero sobre todo vivir recordando su nombre y su legado con orgullo”, escribió el mandatario estatal.

El gobernador externó sus condolencias a los hijos del empresario, Ararggo, Altagracia y Lucía, a su esposa María Elena, y a sus hermanos Alfonso, Armando, Claudia, Mónica y Guillermo.

Expresan condoloencias

Con profunda tristeza, desde CONCANACO SERVYTUR México expresamos nuestras más sinceras condolencias a Altagracia Gómez Sierra @AltagraciaGome , titular del Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia de la República, por el sensible fallecimiento de su señor padre, Don Raymundo… pic.twitter.com/GyxZ6JFGrq — CONCANACO SERVYTUR (@CONCANACO) September 3, 2026

Diputados del Partido del Trabajo