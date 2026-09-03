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Muere el empresario Raymundo Gómez Flores, padre de Altagracia Gómez Sierra

El empresario de origen jaliscience falleció a los 74 años. La presidenta Claudia Sheinbaum y representantes de sectores empresariales expresan sus condolencias.
jue 03 septiembre 2026 09:39 AM
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El empresario Raymundo Gómez junto a su hija Altagracia Gómez sentada en una silla, él está de pie.
La propia Altagracia Gómez informó a través de sus redes sociales sobre el fallecimiento de su padre. (Foto: IG )

El empresario Raymundo Gómez Flores falleció a los 74 años, por lo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó sus condolencias durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

El hombre era originario de Jalisco y padre de Altagracia Gómez Sierra, quien es titular del Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia de la República.

“A Altagracia Gómez le mandamos desde aquí un abrazo y un beso por el fallecimiento de su padre”, expresó Sheinbaum.

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Altagracia Gómez informó sobre el fallecimiento de su padre a través de redes sociales donde destacó parte de su legado, “ antes que cualquier título o logro empresarial, fue mi padre”.

“Me quedo con sus enseñanzas, sus historias, sus aciertos y también con todo aquello que me enseñó a cuestionar. Sobre todo, me quedo con su amor y con el orgullo de haber sido su hija”, destacó en Instagram.


La noticia sobre su fallecimiento la dio a conocer la noche del miércoles 2 de septiembre por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quien lo despidió con un mensaje en redes sociales, en el que reconoció más de cinco décadas de trayectoria empresarial en el estado.

“Don Raymundo Gomez Flores fue un gran empresario. Visionario, valiente, y muy arrojado. Un emprendedor nato, en los negocios y en la política”.

“Raymundo fue un gran amigo mío y vamos a extrañarlo mucho. Lamento sinceramente su muerte y deseo a su familia resignación, pero sobre todo vivir recordando su nombre y su legado con orgullo”, escribió el mandatario estatal.

El gobernador externó sus condolencias a los hijos del empresario, Ararggo, Altagracia y Lucía, a su esposa María Elena, y a sus hermanos Alfonso, Armando, Claudia, Mónica y Guillermo.

Expresan condoloencias

Diputados del Partido del Trabajo

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¿Quién era Raymundo Gómez Flores?

Omar Raymundo Gómez Flores nació el 24 de junio de 1952 en Guadalajara, Jalisco. Se graduó en la Universidad de Guadalajara en la carrera de Derecho.

Antes de ser empresario, trabajó en diversos lugares, desde los negocios familiares que incluían una lavandería y una empresa de recorridos turísticos, hasta distribuidor de la empresa fabricante de automóviles, Fiat, almacenista y cajero en el Hotel Roma de Guadalajara, y ayudante de mecánico en fuentes y monumentos al servicio del municipio tapatío.

Su carrera empresarial arrancó a finales de la década de 1960; destacó en el sector del autotransporte, inmobiliario, industrial, automotriz y agroalimentario. Sus empresas tienen presencia tanto en México como en Estados Unidos.

El empresario fue propietario mayoritario de la armadora de camiones y autobuses DINA, además de ser parte del grupo Estrella Blanca.

Es uno de los fundadores de Minsa, empresa dedicada a la producción de harina de maíz.

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Los rostros y el peso del poder empresarial que acompañaron a Sheinbaum en su informe

Su liderazgo en distintos sectores lo llevó a estar al frente de la Promotora Empresarial de Occidente (PEO), de la que fue presidente vitalicio, y también fue miembro del Consejo de Inversión Jalisciense, presidente del Grupo Empresarial de Occidente, accionista de Mexicana de Autobuses y de Banca Cremi, y miembro fundador del Banco Industrial de Jalisco.

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De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, Raymundo Gómez Flores también incursionó en la política como senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LVIII Legislatura que comprendió del 28 de agosto de 2000 al 31 de agosto de 2003.

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