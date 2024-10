Altagracia Gómez: “Los empresarios no deben asumir un rol de oposición política”

E: Hubo un momento en el que Romo se encargaba prácticamente todos los días de interpretar lo que decía el presidente en la mañana con los empresarios y los inversionistas. Trataba de calmar los nervios, ¿te ves jugando ese rol?

AG: No creo que sea para nada necesario. Creo que, por una parte, la doctora hizo un equipazo. No sé si coincido en que él interpretaba, pero suponiendo que lo hiciera, yo creo que este gobierno no necesita intérpretes. Creo que la doctora también tiene una forma de ser que es superclara y, en ese sentido, no considero que vaya a haber un rol de intérprete en ningún caso.

E: ¿Te interesa o te ha interesado una posición política?

AG: No, no, no, las personas saben que yo estoy feliz presidiendo mis empresas y era importante que permaneciéramos fuera de gobierno, en el ámbito privado, para evitar algún tema de percepciones de conflictos de intereses.

E: Sobre esto último, ¿cómo mantener a raya los potenciales conflictos de intereses como empresaria, pero también con esta posición y con la cercanía al poder?

AG: La cercanía per se no genera un conflicto de intereses. Y yo tampoco estoy en posibilidad de decidir, que lo que genera el conflicto es cuando puedes decidir en favor de tu causa personal por encima de la causa pública. Yo estoy en una posición de aconsejar. También me parece que se juzga hipócritamente a los empresarios, ¿por qué va a tener más conflicto de intereses un empresario que aconseja en temas económicos que un doctor que aconseja en temas de salud o un abogado que sea consejero jurídico?

E: ¿Ves así un rol más activo de los empresarios entonces?

AG: Habrá una fuerte vinculación entre los objetivos que se plantean en el país para elevar contenido nacional, para desarrollar productividades locales, para apoyar a las pymes. Muchas de estas cosas son las que podrían hacer un cambio real en el país y se requiere a los empresarios.

Una visión optimista

Un día antes de esta entrevista, a principios de septiembre, Altagracia Gómez estuvo en Nueva York, donde afirmó que quienes han apostado en contra de México históricamente han perdido dinero. Ella dice que muchos medios la sacaron de contexto, pero refuerza que, sin importar el panorama, es imperativo creer en el país. En ese momento aún no se aprobaba la reforma judicial, que ha trastocado el entorno con el que llega el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, y detuvo planes de muchas empresas ante los cambios. El peso ha caído, inversiones se han parado, hay alarma internacional y, aun así, ella asegura que a los buenos empresarios los caracteriza el optimismo.

E: Desde aquella noche que Claudia Sheinbaum ganó la elección mucho ha cambiado. Se espera un menor crecimiento económico. Donald Trump amenaza con volver a la Casa Blanca y Kamala Harris también habla de aranceles. La reforma judicial podría también castigar mucho el ánimo en el país. ¿Sigues confiando en el plan de la presidenta?

AG: Sí, claro. Un buen plan solo es bueno si está a prueba de los momentos difíciles, no solo de los momentos fáciles. Las características del mundo cambian y cambian constantemente. Si viene una desaceleración en Estados Unidos, si hay preocupaciones en términos de inflación o de política monetaria, si no se estimó que iba a haber mayoría calificada, simplemente hay un cambio y eso genera incertidumbre, aunque hasta cierto punto era esperado. Si bien es cierto que el plan es bueno, también lo es que ante un escenario de incertidumbre, como es el que hay en estos meses, hay menos margen para equivocarse.