Hacienda propone reducir 12% el costo del espectro radioeléctrico para impulsar el 5G en el país

La dependencia reconoció que la disminución por los derechos del uso, goce y aprovechamiento de dichas bandas espectrales se debe a que actualmente se encuentran por encima de los precios internacionales, lo que obstaculiza la ampliación de la cobertura de red de telecomunicaciones a nivel nacional para habilitar servicios para los usuarios.

Esta situación, ha llevado a que el desarrollo de tecnologías como 5G se encuentre en un estado de rezago. Actualmente, el país solo alcanza una cobertura del 30%, mientras que Brasil ya tiene un avance del 65%, detalló Hacienda en el documento de Ley de Ingresos.

“El sector de las telecomunicaciones requiere de medidas adicionales que posibiliten concretar la migración a tecnologías de alta capacidad 5G”.

La determinación de Hacienda marca un giro a la postura recaudatoria que mantuvo el Estado sobre la industria de telecomunicaciones, al haber rechazado seis veces la propuesta de reducir los costos del espectro radioeléctrico por el entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Hasta este año, la dependencia había optado por mantener 'congelados' los altos precios del espectro.

En México, el pago total por uso de bandas de frecuencias se ubica entre 88% y 96% por arriba de la mediana internacional.

Esta situación se traduce en que los operadores como Telcel destine el 5.7% de sus ingresos anuales para el pago de derechos por el uso del espectro, mientras que AT&T el 17.1%, es decir, tres veces más que la subsidiaria de América Móvil, según datos del extinto IFT.

El alto precio del espectro, determinado por el Estado, se traduce en mayores cargas financieras para las empresas, lo que restringe su capacidad para ofrecer tarifas más accesibles para los consumidores.

La asequibilidad del servicio móvil no depende únicamente de la competencia en el mercado, sino también de las decisiones regulatorias y fiscales que inciden directamente en la estructura de costos del sector.

Esta situación se traduce en que los mexicanos se vean obligados a desembolsar más recursos financieros para la conectividad. Según datos de la consultora Statista, México se ubica como la segunda nación a nivel región con el precio más alto de GB que oscila en 2 dólares, mientras que en Brasil se vende en 40 centavos de dólar.

En este contexto, la reducción de 12% en el costo del espectro representa una oportunidad para corregir parte de los rezagos que enfrenta el país en materia de conectividad y acelerar la adopción de tecnologías como 5G. Sin embargo, su materialización dependerá de la aprobación del Congreso.