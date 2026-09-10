El béisbol ya hizo el cambio que ahora la Liga MX busca para atraer inversión

“Cuando las empresas del deporte empezaron a crecer, entendieron que el deporte está en la cancha, pero que hay que construir el tamaño de las empresas con criterios empresariales y económicos”, dijo Mikel Arriola. En ese proceso, los ingresos de Liga MX crecieron alrededor de 250% durante los últimos cinco años.

Después de la pandemia, la LMB comenzó en 2021 una reorganización que llevó a centralizar la producción televisiva de más de 950 juegos, con más de 300 personas trabajando diariamente. Pasó de tener dos contratos de televisión a 35 acuerdos en 30 países y también centralizó activos comerciales y la base de datos de la liga. El boletaje será el siguiente paso.

“Cuando los dueños de mi liga decidieron que querían una liga fuerte y tomamos decisiones, empezó a cambiar la brújula y la estrategia”, explicó Horacio de la Vega.

Los resultados también se reflejaron en el valor de las franquicias. Actualmente, una franquicia vale, en promedio, entre cuatro y cinco veces más que en 2021. Los Diablos Rojos del México, por ejemplo, tienen una valuación pública de 1,600 millones de pesos.

Otro cambio fue ampliar el negocio más allá de los partidos. La LMB creó una unidad de conciertos y espectáculos que realiza alrededor de 100 eventos al año; esos conciertos generan cerca del doble de lo que factura la liga por boletaje. La asistencia a los estadios pasó de 2.4 millones de personas en 2021 a 5.2 millones el año pasado.

En Liga MX, el siguiente paso contempla una nueva estructura de gobierno mediante Liga MX AC y un procedimiento distinto para la toma de decisiones entre los propietarios. También está autorizada la centralización de los derechos de televisión para México y Estados Unidos.

“Las ligas son fuertes cuando centralizan. Las ligas son fuertes cuando distribuyen”, dijo Mikel Arriola. La intención parte de una oportunidad comercial en Estados Unidos, donde se calcula alrededor de 60 millones de aficionados al futbol mexicano y un consumo siete veces mayor al de la liga local.

El mercado estadounidense también representa una parte importante de la estrategia de inversión. Alrededor de 30% de la población de Estados Unidos considera a Liga MX entre sus ligas populares, mientras que los clubes mexicanos pueden ofrecer a los fondos una operación binacional.

“Nuestros equipos hoy les ofrecen a los fondos dos cosas que nadie tiene: son binacionales, venden rating allá y aquí hacen dinero”, sostuvo Arriola.

La búsqueda de capital ya se refleja en ambos deportes. La LMB ha tenido entre siete y ocho conversaciones con distintos fondos, mientras que en Liga MX hubo cuatro transacciones en un año y dos meses dentro del proceso para terminar con la multipropiedad. Necaxa comenzó con una operación de 30 millones de dólares y León podría alcanzar los 250 millones.

En esa misma discusión sobre el valor del negocio, Arriola afirmó: “Hoy valemos más de 13 mil millones de dólares solamente con nuestro deal de derechos; más o menos, podríamos estar valiendo unos 9 mil millones de dólares solamente con esa propiedad”. La centralización de los derechos de televisión aparece ahora como el siguiente gran movimiento de Liga MX para aumentar el valor de su negocio.