El programa es liderado por el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), con la participación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como proveedor del servicio. La Secretaría del Bienestar se encarga de distribuir las tarjetas SIM, mientras que la Coordinación de Estrategia Digital Nacional (CEDN) aloja la información relacionada con el proyecto.

El problema financiero comenzó a agudizarse durante el segundo semestre de 2025. Ante la falta de recursos suficientes, Promtel canceló 2,222,000 líneas que no habían registrado actividad durante 90 días, una medida que permitió liberar recursos para mantener el servicio de los usuarios que continuaban utilizando sus líneas.

La estrategia, no obstante, no resolvió por completo la presión presupuestaria. El 19 de octubre de 2025 los recursos destinados al programa se agotaron, de acuerdo con el informe.

El presupuesto no alcanzó

Ante la falta de recursos, Promtel realizó gestiones para obtener presupuesto adicional ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Hacienda.

El intento no tuvo éxito. “Las solicitudes de capital adicional no fueron autorizadas”, señala el informe de ejecución.

La falta de presupuesto llevó al programa a depender de una solución alternativa para evitar la interrupción del servicio para los beneficiarios que permanecían activos. CFE asumió los costos operativos, con lo que fue posible mantener la conectividad hasta diciembre de 2025.

El documento, sin embargo, no precisa cuánto dinero adicional destinó CFE para mantener la operación durante ese periodo.

El episodio llevó a Promtel a plantear una recomendación para futuras etapas del proyecto. El informe señala la necesidad de que el programa contemple presupuestos específicos desde su diseño, con el objetivo de evitar problemas que comprometan su continuidad operativa.

Pese a ello, el futuro del proyecto permanece incierto. Las partidas presupuestales de Promtel y CFE Telecomunicaciones no desglosaron el monto destinado específicamente a Conectividad para el Bienestar.

Para 2027, la Secretaría de Hacienda propuso para Promtel un presupuesto de 323 millones 210,000 pesos, un aumento de 15.4% en términos reales. En contraste, para CFE Telecomunicaciones plantea un recorte de 93.2% en términos reales, lo que añade incertidumbre sobre los recursos disponibles para mantener el esquema de conectividad.