En un video al que tuvo acceso Expansión, apoderados de la empresa explicaron a los trabajadores de Telnor que la compañía enfrenta una presunta deuda que ronda entre los 5,000 y 7,000 millones de pesos, cuya situación ha derivado en mayores presiones financieras y la insostenibilidad de contratos laborales de varios centros de la compañía.

Los colaboradores explicaron que la opción que propone la compañía y que incluso puso sobre la mesa ante el Sindicato de Telefonistas, es liquidarlos al 100%, a cambio de que firmen su renuncia. Los colaboradores que fueron despedidos formaban parte de los contratos que incluyen jubilación y primas por antigüedad.

“La empresa tuvo platicas con el Sindicato pero la empresa no obtuvo respuesta por parte de ellos. Pero la compañía quiere liquidarlos al 100% y ese, se lo digo, es el mejor escenario, además habrá otra oportunidad de trabajo mas adelante si firman ahora”, aseguró uno de los apoderados en el video.

Los trabajadores se negaron a firmar la renuncia. Sin embargo, se les solicitó que entregaran todas las herramientas de trabajo, debido a que, dijeron los apoderados de la filial de Telmex, ya no cuentan con una relación laboral con la empresa, a pesar de no aceptar el acuerdo que propuso Telnor.

El Sindicato de Telefonistas ha pedido la intervención de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, a las autoridades laborales federales y estatales, así como a las instancias competentes de conciliación y justicia laboral, en el tema al considerar que se trata de despidos injustificados.

“Los trabajadores no pueden convertirse en la variable de ajuste frente a decisiones empresariales, controversias regulatorias o problemas financieros ajenos a su responsabilidad. El respeto al empleo, a la libertad sindical, a la contratación colectiva y al debido proceso laboral son principios fundamentales que deben garantizarse en todo momento”, consideró el Sindicato en un comunicado de prensa.

Los despidos se insertan también en un momento en donde Teléfonos del Noroeste (Telnor) saldó una multa que ascendía a 1,311 millones de pesos, derivada de una presunta violación a la regulación de preponderancia.

Daniel Hajj, director general de América Móvil, aseguró en conferencia con analistas del segundo trimestre de este año que la sanción equivale al 6% de sus ingresos. “Creemos que es desproporcionada”, refirió el directivo.

Con la actualización financiera, la multa significó 1,791 millones de pesos. Como consecuencia de este cargo extraordinario, el EBITDA de Teléfonos de México se ubicó en 7,127 millones de pesos, una disminución de 7.2% frente al segundo trimestre del año 2025.

Expansión solicitó postura a América Móvil sobre el tema, pero hasta la publicación del texto no emitió comentarios.