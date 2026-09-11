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Telnor, filial de Telmex, despide a 200 trabajadores en medio de presiones financieras

La filial de Telmex despidió a 200 trabajadores en Baja California y Sonora y ofreció liquidarlos al 100% a cambio de su renuncia; el sindicato acusa despidos injustificados.
vie 11 septiembre 2026 10:02 AM
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Un teléfono con el logo de Telmex sobre una mesa, con un fondo morado y azul
Los despidos se insertan en un momento en donde Teléfonos del Noroeste (Telnor), saldo una multa que ascendia a 1,311 millones de pesos, derivada de una presunta violación a la regulación de preponderancia (Archivo)

El Sindicato de Telefonistas y Telmex enfrentan una nueva disputa. Telnor, filial de Teléfonos de México, despidió a 200 trabajadores del Sindicato de la fracción de Baja California y Sonora que sostenían una relación laboral de alrededor de ocho años debido a los presuntos problemas financieros que afronta la empresa para continuar sus operaciones en el noroeste del país.

Telnor es una compañía de telecomunicaciones fija que forma parte de América Móvil y cuenta con cobertura en Baja California y algunos municipios de Sonora. La empresa opera como filial regional de Telmex.

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En un video al que tuvo acceso Expansión, apoderados de la empresa explicaron a los trabajadores de Telnor que la compañía enfrenta una presunta deuda que ronda entre los 5,000 y 7,000 millones de pesos, cuya situación ha derivado en mayores presiones financieras y la insostenibilidad de contratos laborales de varios centros de la compañía.

Los colaboradores explicaron que la opción que propone la compañía y que incluso puso sobre la mesa ante el Sindicato de Telefonistas, es liquidarlos al 100%, a cambio de que firmen su renuncia. Los colaboradores que fueron despedidos formaban parte de los contratos que incluyen jubilación y primas por antigüedad.

“La empresa tuvo platicas con el Sindicato pero la empresa no obtuvo respuesta por parte de ellos. Pero la compañía quiere liquidarlos al 100% y ese, se lo digo, es el mejor escenario, además habrá otra oportunidad de trabajo mas adelante si firman ahora”, aseguró uno de los apoderados en el video.

Los trabajadores se negaron a firmar la renuncia. Sin embargo, se les solicitó que entregaran todas las herramientas de trabajo, debido a que, dijeron los apoderados de la filial de Telmex, ya no cuentan con una relación laboral con la empresa, a pesar de no aceptar el acuerdo que propuso Telnor.

El Sindicato de Telefonistas ha pedido la intervención de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, a las autoridades laborales federales y estatales, así como a las instancias competentes de conciliación y justicia laboral, en el tema al considerar que se trata de despidos injustificados.

“Los trabajadores no pueden convertirse en la variable de ajuste frente a decisiones empresariales, controversias regulatorias o problemas financieros ajenos a su responsabilidad. El respeto al empleo, a la libertad sindical, a la contratación colectiva y al debido proceso laboral son principios fundamentales que deben garantizarse en todo momento”, consideró el Sindicato en un comunicado de prensa.

Los despidos se insertan también en un momento en donde Teléfonos del Noroeste (Telnor) saldó una multa que ascendía a 1,311 millones de pesos, derivada de una presunta violación a la regulación de preponderancia.

Daniel Hajj, director general de América Móvil, aseguró en conferencia con analistas del segundo trimestre de este año que la sanción equivale al 6% de sus ingresos. “Creemos que es desproporcionada”, refirió el directivo.

Con la actualización financiera, la multa significó 1,791 millones de pesos. Como consecuencia de este cargo extraordinario, el EBITDA de Teléfonos de México se ubicó en 7,127 millones de pesos, una disminución de 7.2% frente al segundo trimestre del año 2025.

Expansión solicitó postura a América Móvil sobre el tema, pero hasta la publicación del texto no emitió comentarios.

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Las pensiones presionan las finanzas de Telmex

Las pensiones presionan las finanzas de Telmex y por consecuencia a Telnor al ser filial. El esquema de jubilaciones se ha convertido en uno de los principales frentes financieros y laborales de la compañía.

Carlos Slim, presidente honorario de América Móvil y Grupo Carso, reconoció este año que la situación de las jubilaciones y pensiones de Telmex representa un problema delicado para la empresa, comparable con el que enfrentan compañías como Pemex.

Los números muestran la dimensión del reto. La Obligación por Beneficios Definidos (OBD) de Telmex, que refleja el compromiso futuro de pago de la empresa con sus trabajadores, aumentó 21% entre 2016 y 2024, hasta alcanzar 294,892 millones de pesos, de acuerdo con un análisis financiero realizado por Víctor Pavón , presidente de Oxford Competition Economics.

Durante el mismo periodo, los activos destinados a financiar esas obligaciones disminuyeron 12%, a 156,368 millones de pesos. La combinación de mayores obligaciones y menores activos provocó que el déficit del plan de pensiones creciera 111%, de 65,364 millones a 138,525 millones de pesos.

A esto se suma el flujo que Telmex debe destinar cada año para cubrir las obligaciones con sus jubilados. En 2025, los 37,176 millones de pesos pagados por pensiones y primas de antigüedad fueron 4.1% superiores a los del año previo, cuando el desembolso fue de 35,716 millones de pesos.

El monto también permite dimensionar el peso que tiene el esquema sobre el negocio. Los pagos realizados durante todo 2025 equivalieron a alrededor de cinco veces el EBITDA de Telmex en el cuarto trimestre de ese año, que fue de 7,408 millones de pesos.

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Telmex Telecomunicaciones

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