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Economía

El SAT perdió 4,600 millones de pesos en IVA e impuestos especiales por huachicol fiscal

Después de trabajo de 10 meses con Aduanas, la autoridad tributaria detectó 109,400 millones de litros de combustibles que no fueron declarados.
jue 01 octubre 2026 11:19 AM
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Un despachador de gasolina atiende a un cliente en una estación de servicio de Pemex.
El gobierno federal busca reforzar el seguimiento fiscal de combustibles a través de una propuesta en el Paquete Económico 2027. (Foto: Rashide Frias/Cuartoscuro.)

Por el contrabando de hidrocarburos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dejó de recaudar alrededor de 4,600 millones de pesos por 109,400 millones de litros de combustibles no declarados, detalló el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora.

“Desde el primero de septiembre de 2025 y al 30 de junio de 2026 se inició acompañamiento (con Aduanas) para enseñar, desarrollar e implementar soluciones digitales orientadas a mejorar procesos, interoperar sistemas, compartir información de reducir tiempo de atención en trámites y servicios estratégicos de la administración”, detalló el funcionario en comparecencia con diputados para dar cuenta del Paquete Económico 2027.

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De acuerdo con el funcionario, esas herramientas permitieron detectar 109,400 millones de litros de hidrocarburos no declarados, con una recaudación asociada de 4,600 millones de pesos por Impuesto al Valor Agregado (IVA) e impuestos especiales.


El combate contra el contrabando es frontal.
Édgar Amador, secretario de Hacienda.

Detalló que, en lo que va de esta administración, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) ha desvinculado a más de 1,400 funcionarios y se han presentado denuncias penales contra 53 por diversos delitos. De igual manera se tienen 63 procesos contra agentes aduanales diversas etapas.

Ante cuestionamientos sobre la necesidad de una reforma fiscal , destacó que no es necesaria, pues la apuesta es por la lucha contra el contrabando de combustibles, la elusión, la evasión fiscal, además de las facturas falsas.

Nuevo esquema para combatir el contrabando de hidrocarburos

El gobierno federal busca reforzar el seguimiento fiscal de combustibles a través de una propuesta en el Paquete Económico 2027 , en la que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) ayude a identificar inconsistencias en la cadena de comercialización.

“Nos ofende mucho las acciones que llevan a la elusión y a la evasión fiscal, y en ese sentido hemos propuesto para esta Cámara una modificación para aumentar su trazabilidad y su transparencia”, dijo el funcionario a diputados.

De acuerdo con la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y los Criterios Generales de Política Económica se contempla un nuevo esquema de control y pago intermediarios para el combate al huachicol fiscal. Este radica en la eliminación de exención del IEPS previsto para comercializadores, distribuidores y estaciones de servicio a partir del 1 de julio de 2027.

También, los comercializadores deberán pagar el IEPS aplicando la cuota correspondiente sobre la diferencia positiva que resulte de restar los litros adquiridos en el mes de los litros vendidos en ese mismo periodo.

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La medida, es exclusivamente de control fiscal, por lo que se prohíbe explícitamente trasladar este cobro a los consumidores o incluirlo en el precio final.

Además, la autoridad fiscal utilizará los controles volumétricos, comprobantes fiscales (CFDI) y pedimentos para verificar las existencias y detectar volúmenes de procedencia ilícita o simulación de operaciones.

“El contrabando es un cáncer para las finanzas públicas; es algo que lacera el trabajo que funcionarios y funcionarias honestas y comprometidas con este país”, culminó el encargado de las finanzas de México.

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Paquete Económico Secretaría de Hacienda y Crédito Público Edgar Amador Zamora

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