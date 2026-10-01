De acuerdo con el funcionario, esas herramientas permitieron detectar 109,400 millones de litros de hidrocarburos no declarados, con una recaudación asociada de 4,600 millones de pesos por Impuesto al Valor Agregado (IVA) e impuestos especiales.





El combate contra el contrabando es frontal. Édgar Amador, secretario de Hacienda.

Detalló que, en lo que va de esta administración, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) ha desvinculado a más de 1,400 funcionarios y se han presentado denuncias penales contra 53 por diversos delitos. De igual manera se tienen 63 procesos contra agentes aduanales diversas etapas.

Ante cuestionamientos sobre la necesidad de una reforma fiscal , destacó que no es necesaria, pues la apuesta es por la lucha contra el contrabando de combustibles, la elusión, la evasión fiscal, además de las facturas falsas.

Nuevo esquema para combatir el contrabando de hidrocarburos

El gobierno federal busca reforzar el seguimiento fiscal de combustibles a través de una propuesta en el Paquete Económico 2027 , en la que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) ayude a identificar inconsistencias en la cadena de comercialización.

“Nos ofende mucho las acciones que llevan a la elusión y a la evasión fiscal, y en ese sentido hemos propuesto para esta Cámara una modificación para aumentar su trazabilidad y su transparencia”, dijo el funcionario a diputados.

De acuerdo con la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y los Criterios Generales de Política Económica se contempla un nuevo esquema de control y pago intermediarios para el combate al huachicol fiscal. Este radica en la eliminación de exención del IEPS previsto para comercializadores, distribuidores y estaciones de servicio a partir del 1 de julio de 2027.

También, los comercializadores deberán pagar el IEPS aplicando la cuota correspondiente sobre la diferencia positiva que resulte de restar los litros adquiridos en el mes de los litros vendidos en ese mismo periodo.